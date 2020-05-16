Дюны Тоттори: мистические пейзажи, созданные ветром из песка

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Дюны Тоттори



Крупнейшие в Японии дюны на побережье Японского моря

На побережье Японского моря в префектуре Тоттори раскинулись песчаные дюны. Массив песка протянулся с востока на запад на 16 километров, а ширина его составляет около 2,4 километра. Его центр – излюбленное место у туристов, и этот район зарегистрирован как национальный природный памятник.

Песок, который река несёт в Японское море, волнами прибивает к берегу, а сезонные ветры заносят его ещё дальше в материковую зону, из-за чего появляются песчаные дюны. Нынешний пейзаж создавался в течение примерно 100 000 лет.

Создающие мистическое впечатление пейзажи ветровых наносов, песчаных колонн и осыпей постоянно меняются – на их вид влияет время года и климатические факторы.

Одна из характерных для песчаных дюн форм – углубление с ребристыми краями, напоминающее сурибати, японскую миску для растирания продуктов, отчего они и получили своё название. Одна из них, Оиго-сурибати, имеет глубину 20 метров.

На дюнах вас ждёт множество развлечений – можно просто прогуляться, а можно покататься на верблюде или попробовать полетать на параплане.



На дюнах Тоттори можно полетать на парапланах

В 2010 году ЮНЕСКО зарегистрировала дюны Тоттори как «Район песчаных дюн Тоттори», часть «Геопарка побережья Санъин».

Как добраться: от станции JR Тоттори на автобусе, идущем к «Тоттори сирахама» (суббота, воскресенье и праздничные дни – автобус «Рупу кирин-дзиси басу»)

Фотографии: префектура Тоттори

Помощь в подготовке материала: подразделение международного туризма отдела туризма администрации преф. Тоттори, общественный фонд Ассоциация туризма преф. Тоттори

Туристический вебсайт преф. Тоттори

Фотография к заголовку: Поездка на верблюде по дюнам Тоттори