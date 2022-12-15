Природные красоты префектуры Тояма: «рассеянная деревня» на равнине Тонами

Путеводительпо Японии

«Рассеянная деревня» (Санкёсон)

На равнине Тонами в западной части префектуры Тояма разбросано около 7000 окружённых деревьями ферм на расстоянии от 50 до 100 метров между ними. Эти обширные разрозненные деревни возникли потому, что каждый фермер возделывал землю вокруг своего дома и выращивал рис. Говорят, что окружающие дома рощи ясикибаяси являются остатками девственного леса, который сохраняли для защиты домов от солнца летом и суровой зимы.



Сельские пейзажи с фермерскими домами в окружении деревьев

Если вы подниметесь на обзорную площадку «Юмэнотайра санкёсон» на горе Хатибусэяма, расположенную на высоте 433 метра, вы увидите «рассеянные деревни» равнины Тонами. В период, когда рисовые поля залиты водой, вечером можно увидеть умиротворяющие пейзажи рисовых полей, освещённых лунным светом. Это прекрасное место для обзора грандиозной панорамы, созданной людьми и природой, которая меняется в зависимости от времени года. С площадки вдалеке можно увидеть залив Тояма и Японское море.

Как добраться: 25 минут на машине от станции Тонами линии JR Дзёхана

Вебсайт: Туристическая информация Тоямы («рассеянная деревня», на английском языке)

Фотография к заголовку: «Рассеянная деревня» в сумерках