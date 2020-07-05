Природа и пейзажи Окаямы: гора Васюдзан

Путеводительпо Японии

Гора Васюдзан



Романтическая атмосфера этого места привлекает множество туристов особенно во время заката

Национальный парк Внутреннее море Сэто был одним из трёх впервые учреждённых в Японии в 1934 году национальных парков, наряду с парками Ундзэн-Амакуса и Кирисима-Кинкован. Гора «Орлиных крыльев» Васюдзан получила своё названия из-за сходства с расправившим крылья орлом.

На вершине горы есть обзорная площадка с видом на 10-километровый Большой мост Сэто, оттуда открывается удивительная захватывающая дух панорама а Внутреннее море и примерно пятьдесят островов. От подножья к вершине (133 м) ведёт пешеходная дорога, и мы рекомендуем неспешно прогуляться, любуясь чудесными пейзажами Внутреннего моря Сэто.

Вид с площадки вечером, когда заходящее солнце освещает морские воды и подчёркивает силуэт моста, считается одним из ста знаменитых вечерних пейзажей Японии.

Как добраться: от станции JR Кодзима на автобусе по Симоцуи до остановки Васюдзан дайни тэмбодай, оттуда пять минут пешком

Вебсайт: Туристический портал префектуры Окаяма (Васюдзан)

Фотография к заголовку: Вид на Большой мост Сэто с вершины Васюдзан