Природа и пейзажи Окаямы: гора Васюдзан

Туризм

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Гора Васюдзан

Романтическая атмосфера этого места привлекает множество туристов особенно во время заката
Романтическая атмосфера этого места привлекает множество туристов особенно во время заката

Национальный парк Внутреннее море Сэто был одним из трёх впервые учреждённых в Японии в 1934 году национальных парков, наряду с парками Ундзэн-Амакуса и Кирисима-Кинкован. Гора «Орлиных крыльев» Васюдзан получила своё названия из-за сходства с расправившим крылья орлом.

На вершине горы есть обзорная площадка с видом на 10-километровый Большой мост Сэто, оттуда открывается удивительная захватывающая дух панорама а Внутреннее море и примерно пятьдесят островов. От подножья к вершине (133 м) ведёт пешеходная дорога, и мы рекомендуем неспешно прогуляться, любуясь чудесными пейзажами Внутреннего моря Сэто.

Вид с площадки вечером, когда заходящее солнце освещает морские воды и подчёркивает силуэт моста, считается одним из ста знаменитых вечерних пейзажей Японии.

Как добраться: от станции JR Кодзима на автобусе по Симоцуи до остановки Васюдзан дайни тэмбодай, оттуда пять минут пешком

Вебсайт: Туристический портал префектуры Окаяма (Васюдзан)

Фотография к заголовку: Вид на Большой мост Сэто с вершины Васюдзан

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