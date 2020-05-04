Алые «морские ворота» Ариакэ: природа и достопримечательности префектуры Сага

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Ворота-тории в море



Удивительное впечатление создают уходящие в море ворота-тории у взморья Ариакэ

Во время прилива создаётся удивительное впечатления, что ворота-тории в заливе Ариакэ плывут по морю. Приливная разница уровня воды может составлять до шести метров, поэтому во время отлива к воротам можно подойти пешком. Здесь любят делать фотографии, поскольку пейзаж сильно меняется в зависимости от времени суток и уровня воды.



Во время отлива к воротам можно подойти пешком

С этим местом связана легенда – якобы 300 лет назад, около 1693 года, одного управляющего поместьем оставили на расположенном в заливе Ариакэ острове Окиносима, и его спасла «большая рыба» (морская свинья, морское животное, напоминающее дельфина). В знак благодарности он построил Ооуо-дзиндзя, «Святилище Большой рыбы» и ворота, расположенные примерно на 2 тё (около 200 метров) в море на линии между святилищем и островом Окиносима. Традиция обновлять ворота каждые 30 лет продолжается до наших дней.

Как добраться

10 минут пешком от станции Тара линии JR Нагасаки-хонсэн

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Вебсайт туристической информации преф. Сага, ворота-тории в море (на японском языке)

Фотография к заголовку: Ворота-тории во время прилива