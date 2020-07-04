Природа и пейзажи Окаямы: остров Инудзима

Путеводительпо Японии

Остров Инудзима



Работа скульптора и писателя Кавано Рюдзо «Собака Собачьего острова Инудзима»

Остров Инудзима во Внутреннем море Сэто вместе с островами Наосимаи Тэсима входит в Benesse Art Site Naoshima – место проведения различныхмероприятий, связанных с современным искусством. Художественный музей«Медеплавильный музей искусств Инудзима» (Инудзима сэйрэнсё бидзюцукан) созданв восстановленном медеплавильном заводе, работавшем сто лет назад. Егоособенность – художественные работы Янаги Юкинори по мотивам произведенийМисимы Юкио и архитектура Самбуити Хироси.

Архитектура и предметы искусства, связанные с местностью иисторией Инудзимы, представлены рассыпанными по острову пятью галереями«Проекта домов», призванного оживить регион, и «Остатков дома каменщика». Впространстве, к созданию которого в том числе приложил руку Сэдзима Кадзуё изгруппы архитекторов SANAA, выставлены работы разныххудожников.

На остров нельзя попасть на машине, нопешком его можно обойти за час. Здесь есть гостиницы и кемпинги, места дляморских купаний, ботанический сад – остров предоставляем много возможностей длянеспешного отдыха и ознакомления с предметами искусства.

Как добраться: от станции JR Сайдайдзи 30 минут на такси или 40 минут на автобусе до Ходэн,оттуда – 8 минут на пароме.

Вебсайт: портал префектуры Окаяма (Инудзима)

Фотография к заголовку: Выстроившиеся у пляжа каменные скульптуры «Наброски». Инудзимабыла известна как место добычи камня.