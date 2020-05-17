Побережье Урадомэ в Тоттори: причудливые скалы и синее море

Путеводительпо Японии

Побережье Урадомэ



Остров Сэнганмацусима и прогулочное судно

Расположенное в 13 километрах восточнее песчаных дюн побережье Урадомэ славится своими динамичными пейзажами скальных мысов и бухт. Здесь можно любоваться причудливо изрезанными ветром и морем скалами и обрывами, а прозрачность воды – около 25 метров. Побережье типа риа тянется на 15 километров и выглядит по-разному в зависимости от времени осмотра. Здесь 166 островов, 16 туннелей и 6 пещер. В 2010 году ЮНЕСКО зарегистрировала эти места как «Район Ивами», часть «Геопарка побережья Санъин».



Прекрасный пейзаж – причудливые скалы и белоснежный песок

От северного края рыболовецкого порта Адзиро начинается трёхкилометровая «Пейзажная природная тропа Урадомэ» с устроенными обзорными площадками, откуда можно вблизи полюбоваться удивительными рифами. Здесь вы можете и покататься на юрких малых прогулочных судах, бесстрашно шныряющих среди скал, или совершить увлекательный круиз на неспешно курсирующем между островами прогулочном корабле.

Как добраться: около 30 минут на машине от станции JR Тоттори, или 15 минут от песчаных дюн Тоттори

Фотографии: префектура Тоттори

Помощь в подготовке материала: подразделение международного туризма отдела туризма администрации преф. Тоттори, общественный фонд Ассоциация туризма преф. Тоттори

Туристический вебсайт преф. Тоттори

Фотография к заголовку: Причудливо изрезанные морскими волнами скалы