Три национальных парка Окинавы

Путеводительпо Японии

Три региона Окинавы являются национальными парками. Во время кризиса COVID-19, когда туризм приостановился, мы можем совершить виртуальное путешествие в этот субтропический рай через фотографии.

1. Национальный парк Ириомотэ-Исигаки



Залив Кабира, самое популярное живописное место на острове Исигаки (предоставлено OCVB)

Одновременно самый южный и самый западный национальный парк Японии расположен на островах Яэяма на юго-западе префектуры Окинава. Ириомотэ определили как национальный парк в 1972 году, когда США вернули Окинаву под суверенитет Японии, и в 2007 году в него включили часть близлежащего острова Исигаки и окружающего моря. Важнейшие достопримечательности парка – первобытные мангровые леса и коралловые рифы.

Крупнейший мангровый лес Японии, государственный природный памятник, расположен у реки Накама на острове Ириомотэ. Приливная равнина Нагура-Ампару вдоль реки Нагура является известным местом наблюдения за мигрирующими дикими птицами и зарегистрирована в соответствии с Рамсарской конвенцией о водно-болотных угодьях. Высокие пальмы яэяма, вырастающие высотой от 15 до 20 метров, встречаются только на Исигаки и Ириомотэ.



Круиз по реке Накама рядом с мангровым лесом (предоставлено OCVB)



Приливная равнина Нагура Ампару на Исигаки – остановочный пункт перелётных птиц (предоставлено OCVB)

Самое привлекательное для туристов – чистый изумрудно-синий океан. Здесь находится самый большой район коралловых рифов в Японии, лагуна Сэкисэйсё, расположенная между Ириомотэ и Исигаки, – рай для подводного плавания. Другие популярные места включают залив Кабира, удостоенный трёх звёзд путеводителя «Мишлен», необитаемые коралловые рифы острова Барасу, а также потрясающий вид на лагуну с вершины горы Омото, самой высокой горы Окинавы.



Остров Барасу, образованный из кораллов, – популярное место у любителей подводного плавания (предоставлено OCVB)

Местные эндемичные виды включают кота ириомотэ и орла хохлатый змееяд. Жители небольшого острова Такэтоми сохраняют традиции поселковой жизни Окинавы, туристы здесь могут отправиться в путешествие на повозке с буйволами по белому песчаному пути, который проходит вдоль стен из известняка Рюкю.

Парк учреждён 15 мая 1972 г. и имеет площадь 21 958 га.



Кот ириомотэ, который встречается только на острове Ириомотэ (аредоставлено OCVB)



Посёлок Такэтоми, в котором хранят традиционную культуру Рюкю (предоставлено OCVB)

2. Национальный парк Кэрама-сёто



Прекрасный океан недалеко от деревни Дзамами на одноимённом острове (предоставлено OCVB)

Острова Кэрама – это цепь из примерно 30 больших и малых островов, расположенных в Восточно-Китайском море к западу от главного острова Окинава, примерно в 40 километрах от города Наха. Их название происходит от окинавского слова кирама, означающего блестящее и красивое место. Самый большой остров – Токасики, необитаемые острова расположены между островами Дзамами, Акадзтма, Гэрума и Маэдзима.

Прозрачные воды океана имеют характерный яркий цвет, который получил название «синий кэрама». Это место размножения горбатых китов, благодаря чему островная цепь является привлекательным местом для наблюдателей за китами. Известны и красивые пляжи с белым песком, особенно пляж Фурудзамами на острове Дзамами, который удостоен двух звёзд в путеводителе «Мишлен Грин».



Пляж Фурудзамами на острове Дзамами (предоставлено OCVB)



Пляж Нисибама на Акадзиме (предоставлено OCVB)



Из наблюдательных пунктов посетители могут увидеть горбатых китов (предоставлено Министерством окружающей среды)

Предполагают, что острова Кэрама образовались, когда из-за тектонических движений затонули горные цепи, связанные с главным островом Окинава. Благодаря этому из обсерваторий на островах можно видеть крутые обрывающиеся в море скалы и прекрасные пейзажи архипелага.

В старину острова были торговым узлом между королевством Рюкю и цинским Китаем. Во время Второй мировой войны американские войска совершили свою первую высадку на Окинаве именно здесь. Сегодня здесь сохраняют многие аспекты уникальной местной культуры, в том числе исторические места и традиционные фестивали.

Парк учреждён 5 марта 2014 г. и имеет площадь 3520 га.



На территории Национального центра дружбы молодёжи Окинавы, расположенного на бывших объектах армии США, расположена обсерватория Акамаяма, самое живописное место на острове Токасики (предоставлено Министерством окружающей среды)



На южной оконечности острова Токасики находится обсерватория Ахарэн, откуда открывается великолепный вид на океан и скалы (предоставлено Министерством окружающей среды)



Усадьба Такара на острове Дзамами, где когда-то жил капитан корабля, который вёл торговлю с цинским Китаем (предоставлено Министерством окружающей среды)

3. Национальный парк Ямбару



Вид обширного национального парка Ямбару на главном острове Окинавы (предоставлено OCVB)

Ямбару, что буквально означает «горы и поля», – название северной части главного острова Окинава. В отличие от довольно урбанизированной южной части острова, где находится Наха, центральный город префектуры, на Ямбару к северу от города Наго расположены горы с самым большим субтропическим вечнозеленым лесом в Японии. Лес занимает около 80% площади парка, создавая великолепный природный ландшафт с богатой флорой и фауной.

Около половины видов птиц Японии можно найти в Ямбару, в том числе вымирающего окинавского ямбару-куина и окинавского дятла, который избран символической птицей Окинавы.



Мыс Хэдо, самая северная точка главного острова Окинава, откуда открывается вид на великолепные прибрежные скалы (предоставлено OCVB)



Захватывающий вид на море и океан из обсерватории на скале Каяути-банта (предоставлено OCVB)



Нелетающая птица ямбару-куина в национальном парке (предоставлено Министерством окружающей среды)

Тропические пляжные курорты раньше были основой туризма на главном острове Окинава, но в последние годы всё более популярным становится посещение достопримечательностей Ямбару, где можно полюбоваться океаном и зелёными лесами. Посетители могут пройти по туристическому маршруту в лесном парке Кунигами или по маршруту на горе Дайсэкирин, расположенной недалеко от мыса Хэдо, состоящего из известняковых скал.

Прекрасные реки здесь текут через субтропические и мангровые леса. Популярные мероприятия для посетителей включают походы вдоль реки до водопада Татаки и катание на каяках среди мангровых лесов на реке Гэсаси.



Пешеходный маршрут для новичков проходит через лес горы Дайсэкирин, где можно видеть причудливые скальные образования и гигантские камни (предоставлено OCVB)



Посетители могут любоваться видами леса Хируги, примерно в километре от залива Гэсаси (предоставлено OCVB)



Десятиметровый водопад Татаки (предоставлено OCVB)

На Окинаве можно увидеть праздники и мероприятия, сохраняющие традиционную культуру Рюкю различных регионов островов. Мы надеемся, что после пандемии COVID-19 у вас будет возможность так запланировать поездку, чтобы вы посетили местные праздники и в полной мере ощутили красоты Окинавы.

Парк учреждён 15 сентября 2016 г. и имеет площадь 17 311 га.



Праздник Унгами (морского бога) в заливе Сиоя, в ходе праздника молятся об урожае и избавлении от болезней и бедствий (предоставлено Министерством окружающей среды)

Фотография к заголовку: Гигантский скат манта мирно плывёт в море Окинавы (© OCVB)