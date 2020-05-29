Три национальных парка Окинавы
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1. Национальный парк Ириомотэ-Исигаки
Одновременно самый южный и самый западный национальный парк Японии расположен на островах Яэяма на юго-западе префектуры Окинава. Ириомотэ определили как национальный парк в 1972 году, когда США вернули Окинаву под суверенитет Японии, и в 2007 году в него включили часть близлежащего острова Исигаки и окружающего моря. Важнейшие достопримечательности парка – первобытные мангровые леса и коралловые рифы.
Крупнейший мангровый лес Японии, государственный природный памятник, расположен у реки Накама на острове Ириомотэ. Приливная равнина Нагура-Ампару вдоль реки Нагура является известным местом наблюдения за мигрирующими дикими птицами и зарегистрирована в соответствии с Рамсарской конвенцией о водно-болотных угодьях. Высокие пальмы яэяма, вырастающие высотой от 15 до 20 метров, встречаются только на Исигаки и Ириомотэ.
Самое привлекательное для туристов – чистый изумрудно-синий океан. Здесь находится самый большой район коралловых рифов в Японии, лагуна Сэкисэйсё, расположенная между Ириомотэ и Исигаки, – рай для подводного плавания. Другие популярные места включают залив Кабира, удостоенный трёх звёзд путеводителя «Мишлен», необитаемые коралловые рифы острова Барасу, а также потрясающий вид на лагуну с вершины горы Омото, самой высокой горы Окинавы.
Местные эндемичные виды включают кота ириомотэ и орла хохлатый змееяд. Жители небольшого острова Такэтоми сохраняют традиции поселковой жизни Окинавы, туристы здесь могут отправиться в путешествие на повозке с буйволами по белому песчаному пути, который проходит вдоль стен из известняка Рюкю.
Парк учреждён 15 мая 1972 г. и имеет площадь 21 958 га.
2. Национальный парк Кэрама-сёто
Острова Кэрама – это цепь из примерно 30 больших и малых островов, расположенных в Восточно-Китайском море к западу от главного острова Окинава, примерно в 40 километрах от города Наха. Их название происходит от окинавского слова кирама, означающего блестящее и красивое место. Самый большой остров – Токасики, необитаемые острова расположены между островами Дзамами, Акадзтма, Гэрума и Маэдзима.
Прозрачные воды океана имеют характерный яркий цвет, который получил название «синий кэрама». Это место размножения горбатых китов, благодаря чему островная цепь является привлекательным местом для наблюдателей за китами. Известны и красивые пляжи с белым песком, особенно пляж Фурудзамами на острове Дзамами, который удостоен двух звёзд в путеводителе «Мишлен Грин».
Предполагают, что острова Кэрама образовались, когда из-за тектонических движений затонули горные цепи, связанные с главным островом Окинава. Благодаря этому из обсерваторий на островах можно видеть крутые обрывающиеся в море скалы и прекрасные пейзажи архипелага.
В старину острова были торговым узлом между королевством Рюкю и цинским Китаем. Во время Второй мировой войны американские войска совершили свою первую высадку на Окинаве именно здесь. Сегодня здесь сохраняют многие аспекты уникальной местной культуры, в том числе исторические места и традиционные фестивали.
Парк учреждён 5 марта 2014 г. и имеет площадь 3520 га.
3. Национальный парк Ямбару
Ямбару, что буквально означает «горы и поля», – название северной части главного острова Окинава. В отличие от довольно урбанизированной южной части острова, где находится Наха, центральный город префектуры, на Ямбару к северу от города Наго расположены горы с самым большим субтропическим вечнозеленым лесом в Японии. Лес занимает около 80% площади парка, создавая великолепный природный ландшафт с богатой флорой и фауной.
Около половины видов птиц Японии можно найти в Ямбару, в том числе вымирающего окинавского ямбару-куина и окинавского дятла, который избран символической птицей Окинавы.
Тропические пляжные курорты раньше были основой туризма на главном острове Окинава, но в последние годы всё более популярным становится посещение достопримечательностей Ямбару, где можно полюбоваться океаном и зелёными лесами. Посетители могут пройти по туристическому маршруту в лесном парке Кунигами или по маршруту на горе Дайсэкирин, расположенной недалеко от мыса Хэдо, состоящего из известняковых скал.
Прекрасные реки здесь текут через субтропические и мангровые леса. Популярные мероприятия для посетителей включают походы вдоль реки до водопада Татаки и катание на каяках среди мангровых лесов на реке Гэсаси.
На Окинаве можно увидеть праздники и мероприятия, сохраняющие традиционную культуру Рюкю различных регионов островов. Мы надеемся, что после пандемии COVID-19 у вас будет возможность так запланировать поездку, чтобы вы посетили местные праздники и в полной мере ощутили красоты Окинавы.
Парк учреждён 15 сентября 2016 г. и имеет площадь 17 311 га.
Фотография к заголовку: Гигантский скат манта мирно плывёт в море Окинавы (© OCVB)