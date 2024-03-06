Национальные парки Южного Кюсю: сверкающие голубые моря и зеленые горы Якусимы и Амами

Путеводительпо Японии

В различных национальных парках Южного Кюсю можно увидеть действующие вулканы и потрясающие горы, окруженные живописными прибрежными ландшафтами и многочисленными островами.

1. Национальный парк Кирисима-Кинкован (префектуры Кагосима и Миядзаки)



Гора Каракуни на переднем плане – самая высокая вершина горного массива Кирисима. Справа – кальдерное озеро Онаминоикэ, а вдали мерцают Симмоэдакэ и гора Такатихо

Горы Кирисима – это группа действующих вулканов, которая включает в себя 1574-метровую гору Такатихо, на которую, согласно японской мифологии, спустился с небес внук богини солнца Аматэрасу, и 1700-метровую гору Каракуни, самую высокую вершину горной цепи. Горный хребет и прилегающие к нему районы, расположенные на территории префектур Кагосима и Миядзаки, являются частью Национального парка Кирисима, одного из трех районов страны, впервые объявленных национальными парками в 1934 году. В 1963 году парк был расширен за счет квазинационального парка Кинкован и региона Якусима и переименован в Национальный парк Кирисима-Яку. В 2012 году Якусима получил статус самостоятельного национального парка. В настоящее время Кирисима и его окрестности известны как Национальный парк Кирисима-Кинкован.

В районе Кирисима, расположенном в северной части парка, насчитывается более 20 вулканов, а также множество кальдерных озер, горячих источников и возвышенностей, с которых открываются живописные панорамы. Этот регион привлекает туристов, которые наряду с природными пейзажами могут посетить такие места, как Такатихо-гавара, упоминаемая в японской мифологии, святилище Кирисима и горячие источники Кирисима.



Гора Такатихо увенчана Ама-но сакахоко – легендарным копьем, упоминаемым в японской мифологии (© Pixta)



Яркая осенняя листва на берегу Онаминоикэ, вид на гору Каракуни



Считается, что святилище Кирисима было основано в шестом веке. Сегодня оно привлекает множество посетителей как «место силы»

Главная достопримечательность залива Кинко – Сакурадзима, действующий вулкан. Он находится всего в нескольких километрах от берега и виден отовсюду из Кагосимы, главного города префектуры, и создает поразительный контраст с городским пейзажем. До Сакурадзимы легко добраться на пароме. На острове находится Центр для посетителей Сакурадзимы, где подробно рассказывается об истории активности и развития вулкана. В числе других достопримечательностей – парк Сакурадзима Ёган Нагиса и смотровые площадки, с которых можно увидеть вулкан вблизи.

Субтропическая растительность в изобилии произрастает на мысе Сата, самой южной точке Кюсю, на полуострове Осуми с восточной стороны залива. С западной стороны находится полуостров Сацума, с южной окраины которого открывается вид на Каймон-дакэ и остров Тирингасима, расположенный неподалеку.

Вид с воздуха на Сакурадзиму в заливе Кинко с Кагосимой на переднем плане

Учреждён 16 марта 1934 г., площадь 36 586 га



Вид с воздуха на Сакурадзиму в заливе Кинко с Кагосимой на переднем плане



Вид на Сакурадзиму с виллы Сэнганъэн, принадлежавшей семье Симадзу, которая правила этим районом в феодальные времена



Ванна для ног из горячего источника в парке Ёган Нагиса – идеальное место для просмотра Сакурадзимы



Каимондакэ, вид с Нагасакибана, южной точки полуострова Сацума



В ясные дни с мыса Сата видны острова Якусима и Танэгасима. Маяк мыса Сата, одно из старейших сооружений в Японии, стоит на острове Овадзима, расположенном в 50 метрах от берега

2. Национальный парк Якусима (префектура Кагосима)



Лесной массив с густым мхом и журчащими ручьями, прозванный «Лесом принцессы Мононокэ», в долине Сиратани-Унсуйкё (© Pixta)

В шестидесяти километрах к югу от мыса Сата находится остров Якусима, включенный в 1993 году в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Национальный парк Якусима состоит из Якусимы, изрезанной труднопроходимыми горами и острова Кутиноэрабудзима, расположенного в 12 километрах к западу.

В Якусиме, окружность которой составляет около 130 километров, находится порядка 40 вершин высотой более 1 000 метров, в том числе 1 935-метровая Мияноура-дакэ, самая высокая гора Кюсю, 1 886-метровая Нагата-дакэ и 1 831-метровая Куромидакэ. Эти горы известны как «Альпы у океана». В прибрежных районах климат умеренный круглый год, но в глубине острова температура меняется, а обильные осадки питают пышную зелень острова. Заросли японского кедра, типичные для древних Дзёмон суги, криптомерий периода Дзёмон, являются одной из самых известных особенностей острова. Эти деревья растут на высоте 500 метров и выше, а Якусима является самой южной точкой страны, где встречается этот вид.



Зеленые склоны Мияноурадакэ, самой высокой вершины Кюсю. Зимой гору покрывает снег (© Pixta)



Возраст криптомерии Дзёмонсуги предположительно более 2000 лет. Это самая большая японская криптомерия на острове (предоставлено Организацией по развитию туризма Кюсю)



Обильные дожди на Якусиме создают чистые ручьи и живописные водопады. На снимке – водопад Око высотой 88 метров



Обильные дожди на Якусиме создают чистые ручьи и живописные водопады. На снимке – водопад Око высотой 88 метров



Нагата-Инакахама – это популярный пляж, а также место нереста морских черепах (© Pixta)

Небольшой вулканический остров Кутиноэрабудзима состоит из двух вулканических хребтов, которые соединяются и придают ему форму, напоминающую тыкву-горлянку. На восточной стороне острова 657-метровая Фурудакэ, самая высокая вершина, и 626-метровый Синдакэ, тлеющий вулкан, вместе создают динамичный ландшафт. Живописная береговая линия, изрезанная океанскими волнами, усеяна пещерами и скалами.

Учреждён 16 марта 2012 г., площадь 24 566 га



Дым поднимается от Синдакэ, расположенного вдали от изрезанного берега (© Pixta)



Гора Банъагаминэ на западной стороне острова за вечнозеленым широколиственным лесом, вид с западного подножия Фуру-даке (© Pixta)

3. Национальный парк Амамигунто (префектура Кагосима)



Горы Амами украшают мангровые леса острова

Национальный парк Амамигунто, созданный в 2017 году, является самым новым национальным парком Японии. Парк состоит из цепи островов у южной оконечности префектуры Кагосима, включая Амами, Какэромадзима, Токуносима, Окиноэрабудзима и Ёрон. Окруженные кристально чистым голубым морем и покрытые субтропическими вечнозелеными широколиственными лесами острова являются также место обитания нескольких редких эндемичных видов флоры и фауны. На этих островах также сохранились самобытные обычаи и традиционная культура, такие как музыкальный жанр симаута («островные песни») и праздники урожая, которые до сих пор занимают важное место в повседневной жизни островитян.

Амами Осима – родина хикагэгэго, редкого вида растения, которое считается живым ископаемым и растет в девственных лесах Кинсакубару и обширных зарослей мангровых деревьев. Над местностью возвышается 694-метровая Ювандакэ, самая высокая вершина острова. Побережье вдоль пролива Осима, отделяющего остров от Какеромадзимы, с глубокими впадинами, разделенными выдающимися хребтами – это лучшее место для любования закатами.



Хикагэхэго («дерево-кисть») в первобытном лесу Кинсакубару переносит посетителей на много веков назад (© Pixta)



Приливной бассейн «камень-сердце», который появляется во время отлива, является популярной достопримечательностью Амами (© Pixta)



Закат над проливом Осима, вид на Какэромадзима (© Pixta)



Шаманки из деревни Акина проводят «Хирасэ манкай»,ритуал молитвы об обильном урожае

На втором по величине острове Токуносима открываются такие живописные виды, как пляж Адзэ с белым песком, защищенный рифами, гигантские гранитные валуны Мусиродзэ и скалы на мысе Инутабу. Среди достопримечательностей Окиноэрабудзимы – коралловые пещеры футя, а на Ёронэ – пляж Юригахама, который появляется только во время отлива.

Учреждён 7 марта 2017 г., площадь 42 181 га



У береговой линии растет сяримбай – невысокий кустарник из семейства розовых, используемый в качестве красителя для роскошных шелковых тканей цумуги, производимых на острове Осима



Волны образуют узоры на песке в Юригахаме, популярном месте для сноркелинга

Фотография к заголовку: Пляж на Ёронэ (все фотографии предоставлены Бюро по туризму префектуры Кагосима, если не указано иное)