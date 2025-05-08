Визит божества приносит удачу: как в Японии встречают гостей из другого мира

Три главных праздника Японии

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Устрашающие намахагэ из префектуры Акита – одни из «божеств-посетителей», которым посвящены специальные праздники в самых разных уголках Японии.

Духи приходят под Новый год

В Японии люди издавна верили, что духи и божества ками присутствуют повсюду: в природе, домах, и в святилищах. Некоторые божества приходят навестить нас при смене времён года. Например, можно пригласить их выйти из мира духов с помощью кадомацу – традиционного украшения, поставленного рядом с домом или офисом во время празднования Нового года.

Хотя все ками невидимы, многие из них вселяются в людей, чтобы навестить мир живых. Среди них есть райхосин, «божественные посетители». В этой статье мы расскажем о традиционных ритуалах в трёх разных областях страны, в которых ками предстают в необычных масках и костюмах.

Ога-но Намахагэ

Проводится 31 декабря в городе Ога, префектура Акита



Маска демона с клыками; внешний вид масок различается в зависимости от региона (© Библиотека Хага)

В ночь на 31 декабря духи по имени намахагэ выходят на охоту на полуострове Ога в префектуре Акита. Заходя в дома, они устрашающе шумят, топают ногами и размахивают большими ножами. Они рычат: «В этом доме есть плаксы?» (наку ко ва инэ га?) и гоняются за плачущими от ужаса детьми, пытаясь схватить их.

Местный житель вспоминает, как намахагэ пришли в их дом, когда он был маленьким мальчиком: «Это было так страшно. Я слышал, как они рычат вдалеке, подбираясь всё ближе и ближе. Когда они вошли в дом, я просто окаменел. Они знали всё о моих проступках и спрашивали: “Ты хорошо учился?” и “Ты извинился перед своей матерью за то, что разбил её любимую тарелку?”». Немного повзрослев, он, наконец, узнал, что намахагэ на самом деле были соседскими подросткам, которым его родители заранее рассказали о его поведении. А когда он стал старшеклассником, настала его очередь взять на себя роль намахагэ и наводить ужас на своих юных соседей.



Намахагэ носят соломенные накидки под названием кэдэ, сделанные из рисовой соломы последнего урожая. Каждая соломинка, которую они потеряли в доме во время визита, считается талисманом на удачу (© Библиотека Хага)

«Ножи», которыми размахивают намахагэ, на самом деле являются инструментом под названием намоми, им вскрывали волдыри ожогов. Ожогов, возникающих у тех, кто проводит слишком много времени рядом с очагом ирори или за котацу, низким столом с подогревом, то есть у лентяев. Слово «намахагэ» происходит от «намомихаги», что означает «вскрывать волдыри от ожогов».

В домах, которые посещают намахагэ, глава семьи предлагает им праздничный ужин и заверяет их, что «в доме все дети хорошо учатся, и никто из них не плакса». Переходя от дома к дому, намахагэ завершают свой обход с первыми петухами нового года.



Чтобы намахагэ принесли в дом удачу, им подают еду и напитки (© Библиотека Хага)

Сейчас всё больше семей по разным причинам не хотят пускать намахагэ в дом, и этот привычный новогодний ритуал находится под угрозой исчезновения. В некоторых новых домах нет комнаты с татами, куда можно было бы пригласить намахагэ, хозяева не хотят, чтобы посетители нанесли грязь, врываясь в дом в уличной обуви, а родители не хотят пугать детей. А кого-то раздражает, что внезапные визиты ряженых мешают им смотреть новогоднее соревнование певцов на канале NHK. В наши многие предпочли бы, чтобы намахагэ стали более «воспитанными», например, чтобы они не завывали у входа в дом, а мягко пожурив детишек, пели бы с ними песни. К сожалению, гораздо меньше семей продолжает соблюдать старую традицию.



Традиционно только неженатые мужчины наряжаются в намахагэ. В связи со старением населения некоторые общины сталкиваются с нехваткой подходящих молодых людей (© Библиотека Хага)

Хана мацури, Оку Микава

Проводится с ноября по январь в городах Тоэй, Тоёнэ и Ситара, префектура Айти



Момент, когда ками вселяется в человека. Считается, что маска наделяет надевшего её исполнителя мистической силой (© Библиотека Хага)

В скрытых от постороннего влияния уединённых горных деревушках префектур Айти, Нагано и Сидзуока, последователи учения сюгэндо, аскетической практики, включающей поклонение горам, сохранили традиции народных праздников в первозданной чистоте. Один из них – праздник Хана мацури, который проходит в 14 деревнях региона Оку-Микава в восточной части префектуры Айти.

Не связанный с одноимённым буддийским праздником, посвящённом рождению Шакьямуни, фестиваль Хана мацури в префектуре Айти включает в себя традиционные для региона священные песни и танцы кагура. В прошлом считалось, что в день зимнего солнцестояния человеческая душа слабеет и что дыхание ками помогает укрепить силы жителей. Сейчас Хана мацури проводится в местных районах с ноября по январь каждого года, где-то – согласно старому лунно-солнечному календарю, где зимнее солнцестояние приходилось на одиннадцатый месяц года, а где-то – в более поздние даты.



Согласно поверью, пар, поднимающийся из котла, привлекает всех ками японской земли, а брызги воды придают людям новые жизненные силы (© Библиотека Хага)

Во время праздника на земляном полу устанавливают котёл и всю ночь кипятят в нём воду, танцуя вокруг него под звуки флейт и барабанов.

В четыре часа утра темп музыки замедляется, и она звучит тише, создавая мистическую атмосферу. Входит дух сакаки они, одетый в красное и вооружённый большим топором, в сопровождении нескольких демонов поменьше. Считается, что сакаки они олицетворяет горное божество, и в этом регионе его почитают как «они-сама».



Эта огромная маска демона из района Цуки посёлка Тоэй весит больше 5 кг. У каждой маски – своё особенное выражение лица (© Библиотека Хага)

Двигаясь медленно и обдуманно, сакаки они топает по земле перед котлом, чтобы изгнать из неё злых духов. Он начинает метаться, бешено размахивая топором, но затихает, не сумев правильно ответить на вопросы ведущего церемонию. Затем сакаки они совершает обход окрестностей. Изгоняя злых духов из домов, где есть болезни, они приносят хорошее здоровье, а затем удаляются обратно в горы.



Сакаки они изгоняет болезни, просто наступая на больное место (© Библиотека Хага)

Сонай-но-Сити

Проводится в течение трх дней начиная с дня Кабана и дерева, в десятом месяце по лунно-солнечному календарю в Такэтоми, Ириомотэдзима, префектура Окинава



Божество Мирику ведёт шествие вдоль берега моря (© Библиотека Хага)

Благодаря тёплому субтропическому климату на острове Ириомотэдзима рис высаживают раньше всех в Японии, в феврале. Как только урожай собран, в десятом месяце старого лунно-солнечного календаря, в семьях рисоводов наступает Новый год. В посёлке Сонай, в северо-западной части острова, уже более пятисот лет отмечают праздник Сити, благодаря богов за обильный урожай и молясь об их покровительстве в следующем году.

На второй день праздника из океана появляется божество Мирику, принося благословение и удачу. Считается, что в Мирику соединились почитание бодхисаттвы Майтреи и вера в Нирай Канаи, небеса, где, согласно религии коренных жителей Окинавы, обитает божество моря.



Церемония в общественном центре, где житель посёлка надевает маску и «превращается» в Мирику (© Библиотека Хага)

Мирику спускается на остров в образе местного жителя, выбранного на роль божества. В жёлтом одеянии и улыбающейся маске, Мирику направляется к морю во главе процессии женщин в чёрных вуалях, называемых фудатими, и анга, женщин, одетых в свадебные костюмы. Им сопровождают музыканты, играющие на флейтах, барабанах и лютнях сансин.

В такт нежному ритму окинавской народной музыки, Мирику взмахивает веером и направляется к церемониальной сцене гоза, установленной у моря. Участники праздника исполняют традиционные танцы и демонстрируют искусство боя на палках. Воцаряется тишина, и, чтобы отблагодарить жителей, Мирику исполняет танец, приносящий им удачу.



Фудатими и анга следуют за Мирику (© Библиотека Хага)

Тем временем по воде наперегонки мчатся две рыбацкие лодки. Считается, что лодки приносят удачу в новом году, и они направляются к берегу, где собрались подбадривающие гребцов женщины. Представления с народной музыкой и танцами продолжаются весь день до наступления сумерек, после чего Мирику возвращается в зал общественного центра. Праздник завершается, когда с Мирику снимают маску и человек, олицетворяющий божество, возвращается к человеческому облику.



Лодочные гонки – кульминация праздника (© Библиотека Хага)

Примечание: в статье указаны даты праздников в обычные годы

Фотографии: Библиотека Хага