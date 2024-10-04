Три главных хадака-мацури, «праздника голых» в Японии: праздники Соминасай в храме Кокусэкидзи в Иватэ, Сайдайдзи Кайё в Окаяме, Канадзава Хаяма гомори в Фукусиме

Три главных праздника Японии

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В этой серии статей из числа многочисленных праздников по всей Японии автор выбирает по три крупных праздника, посвящённых различным темам, и на этот раз мы представим так называемые «голые праздники», исполненные духом мужественности, когда почтить богов собирается множество мужчин, на которых из одежды только набедренные повязки.

Встретиться с богами и буддами в том виде, в котором пришли в этот мир

«Голые праздники», в которых участвуют мужчины в набедренных повязках фундоси, выделяются даже среди прочих необычных праздников из-за особого способа его проведения. Многие такие праздники устраивают в середине зимы – например, в конце года или в Новом году, чтобы избавиться от накопившихся за год неприятностей и помолиться о мире и благополучии в наступающем году. От разгорячённых тел, которые обливают очищающей холодной водой, поднимается пар, создавая праздничное ощущение жары, что привлекает множество зрителей.

Существует древний обычай искренне молиться богам и буддам, принимая облик чистого новорожденного младенца. Перед церемонией они воздерживаются от употребления мяса, очищаются, обливаясь водой на открытом воздухе, и демонстрируют чистоту кожи во время многолюдного праздника.

Самым оживлённым из таких праздников является ритуал, завершающий новогоднее мероприятие Сюсёэ, «Собрание исправления заблуждений». Это мероприятие посвящено молитвам о счастье для всех людей, оно завершается «замыкающей молитвой» кэтиган, в связи с чем и проводится это оживлённое мероприятие.

Праздник Соминасай храма Кокусэкидзи в префектуре Иватэ

Праздник проводится в городе Осю в третью субботу февраля.



Купание в ледяной реке февральским вечером в регионе Тохоку

Говорят, что персонаж древних сказаний по имени Сомин Сёрай помог божеству, благодаря чему оно благословило его, обеспечив защитой от бедствий и эпидемий до конца жизни. Сказания положили начало народным верованиям, и по всей стране распространился обычай писать «Потомки Сомин Сёрай» на листе бумаги и вывешивать его у двери дома, чтобы обеспечить благоденствие. Со временем эти верования привели к появлению праздника Сомин, когда люди обнажались, отгоняя злых духов, и такие праздники распространились по всему региону Тохоку, особенно в префектуре Иватэ.

Особенно древним и крупномасштабным является праздник, проводящийся при храме Кокусэкидзи, расположенном в городе Осю на юге префектуры Иватэ. Люди соревнуются за обладание «мешком Сомина» соминбукуро, который может отвести несчастья и болезни, а также обеспечить хороший урожай. Мешок наполнен кусками дерева диаметром около 3 сантиметров, каждый из которых считается талисманом, содержащим силу Сомин Сёрай. Раньше праздник проводился в последний день новогодних праздников по лунному календарю, а в наше время его проводят в третью субботу февраля (в 2024 году – 17 февраля).



Молодые люди взбираются на трёхметровый костёр гома и поют народные песни среди огня и дыма

В морозную ночь участники раздеваются, очищаются в реке и шествуют с молитвой вокруг главных павильонов храма – Якусидо и Мёкэндо. После трёхкратного обхода громко звонит храмовый колокол, зажигают сложенный перед главным павильоном костёр из сырой сосны, и для дальнейшего очищения на этот раз используется сила огня. Тем временем мужчины продолжают кричать «Дзяссо! Дзёяса!» («исправление зла»), и вводят себя в транс.



Участники обряда несут на спине детей с перевёрнутыми масками демонов

По прибытии двух семилетних мальчиков в главном зале начинается битва за мешок соминбукуро. Обнажённые мужчины заполняют главный зал и яростно сталкиваются друг с другом, это очень напоминает ожесточённую схватку. Амулеты выпали из мешка, и нагие люди ринулись туда, чтобы первыми их заполучить.



«Голый праздник» в 2024 году проводится в последний раз. Настоятель храма говорит, что организаторы отказались от идеи сохранить неизменной форму проведения праздника, но стремятся поддерживать культ Сомин, и с 2025 года будут проводиться только возжигание гома и молитвы

Вскоре битва выплёскивается на снег за пределами павильона. Толпа, сократившаяся примерно до 100 человек, добирается до конечной точки, находящейся на расстоянии двух километров. Когда мешок скатывается по заснеженному склону, победителем становится тот, кто последним схватит его за горловину. После ночи ожесточённых боев мужчины одеваются и возвращаются к повседневной жизни.

Более тысячи лет участники праздника Сомин в храме Кокусэкидзи сражались совершенно обнажёнными, но в 2007 году и его затронули веяния времени; мужчин обязали надевать набедренные повязки фундоси. Теперь же, в 2024 году, в прежней форме битва проводится в последний раз. Говорят, что трудно продолжать традиции, которые требуют времени и усилий, в том числе изготовление амулетов, поскольку из-за старения общества осталось всего девять семей данка, то есть приписанных к храму прихожан. Многие сожалеют об окончании этой давней традиции и надеются на её возрождение в будущем.



Финальная битва. Один из участников со слезами на глазах говорил, что это был замечательный и запоминающийся праздник, на который собралось больше людей, чем он когда-либо видел (фотография сделана 17 февраля 2024 г.)

Праздник Сайдайдзи эё в префектуре Окаяма

Проводится в городе Окаяма 17 февраля



Огромная толпа мужчин в набедренных повязках маваси с трудом помещается в павильоне храма

В храме Сайдайдзи в Окаяме около 10 000 обнажённых мужчин соревнуются за «драгоценное дерево» синги во время эё – церемонии, завершающей 14-дневные буддийские новогодние мероприятия Сюсёэ, проводимые начиная с Нового года. «Драгоценное дерево» – это кусок ароматной древесины длиной 20 см, обёрнутый тканью-талисманом и представляющий собой пару инь-ян, над которым совершают молитвы в храме в ходе Сюсёэ, чтобы он принёс удачу. Говорят, что тот, кому он достанется, будет благословлён в наступившем году.

Праздник начали проводить в 7 год Эйсё (1510). Говорят, что талисман гоо, над которым молились в ходе новогодних церемоний Сюсёэ, прославился своей силой, и люди стали соревноваться для того, чтобы его получить. С тех пор талисман приматывают к деревянной палке, чтобы он не сломался. Участвующие в борьбе паломники стали бороться обнажёнными, поскольку так легче проскользнуть сквозь толпу с меньшими травмами и проще совершить омовение.



Толпа обнажённых людей с протянутыми за талисманом руками

В день церемонии главный зал заполняет огромное количество жарких обнажённых тел, которые спрессованы так, что невозможно двигаться. В 10 часов вечера гаснет свет, и в качестве прелюдии к битве из окон под потолком храма сбрасывают около сотни нагэ-гоо – «сбрасываемых гоо», которые привязаны к пучкам ивовых ветвей. Затем в полной темноте падают два настоящих приза синги. Когда зажигается свет, синги скрыты в толпе, и единственный способ их обнаружить – это пуститься на поиски через море обнажённых тел, имея в качестве подсказки только сильный запах талисманов.

Борьба нагих мужчин заканчивается, когда победители выходят за пределы павильона и сообщают: «Драгоценное дерево вышло!». Только двое из десяти тысяч участников обретают приз, получают почётное звание «счастливый мужчина (года)» и становятся местными героями.

Принять участие в схватке может любой желающий, если купит в храме набедренную повязку маваси и белые носки таби. Если вы решитесь поучаствовать – крепко-накрепко запомните, что это в первую очередь религиозная церемония, и перед тем, как принять этот вызов, очистите душу и тело.



Победитель втыкает «драгоценное дерево» синги в белый рис, насыпанный в большую ёмкость иссё масу (иссё – 1 сё, около 1,8 литра). После праздника «драгоценное дерево» становится объектом почитания в ходе церемонии, которую проводит один из представителей местной общины, исполняющий роль иваинуси, «распорядителя праздника»

Праздник Канадзава Хаяма гомори в префектуре Фукусима

Проводится в городе Фукусима в течение трёх дней с 16-го дня 11-й луны по лунному календарю



Мероприятие закрыто для публики, можно увидеть только церемонию ёйсаа – инсценировку типа таасоби, то есть имитацию выращивания риса с молитвами о богатом урожае

Последним я бы хотел представить хадака-мацури, о котором мало что известно кроме того, что в нём сохраняют тайны первобытной веры. В святилище Куронума, расположенном в районе Канадзава на юге города Фукусима, уже тысячу лет передаётся тайная церемония слушания божественных посланий. Божество нисходит на гору Хаяма – внушающее страх запретное место. На гору восходят только один раз в году во время праздника.

Мужчины, которые уходят в горы, для очищения на три дня затворяются в зале возле святилища. Каждое утро и вечер в 5 часов они раздеваются донага у священного колодца и обливаются обжигающе холодной водой, вознося молитвы за семью и близких. Едят они только растительные продукты местного производства – китайскую капусту хакусай, редьку дайкон и белый рис, приготовленный на колодезной воде.



Мужчины проводят очищение в ограждённом от зла павильоне при святилище

В 2023 году праздник проводился с 28 декабря. В первую ночь участники, одетые только в набедренные повязки фундоси, исполняют «игры полей» таасоби, воспроизводя сцены выращивания риса. Они бьют в барабаны, призывая грозовые тучи, и кружат вокруг очага ирори, молясь о дожде. Затем они сталкиваются, имитируя конную схватку, и сражаются с криками «Ёй сааа!». Говорят, что эта сцена связана со вспашкой лошадьми. Затем они сбрасывают на татами тех, кого несли на плечах, и разыгрывают посадку саженцев риса. Мероприятие заканчивается тем, что все поют песню посадки риса и желают урожайного года.



Приношения для молитвы о детях и хорошем урожае

На второй день готовят рисовые лепёшки для подношения богам, это они также делают обнажёнными. В отдельной комнате старейшины из овощей готовят подношения гоццо, которые символизируют совокупление мужчин и женщин.



Перед тем, как взойти на гору, меняют «ограждающую верёвку» симэнава

В последний день с 3 часов ночи начинается восхождение на гору. Участники в соломенных сандалиях и белых одеяниях повязывают ритуальные головные уборы, сделанные из полотенец тэнугуи, и поднимаются на гору Хаяма. Они становятся перед маленьким святилищем хокора на вершине, и звук колокольчика священнослужителя отзывается в сердце и очищает душу. Божества вселяются в потомственного глашатая богов норивара, который делает прорицания о погоде и состоянии урожая в новом году.

Хотя это незатейливый сельский ритуал, в нём жив дух изначальных праздников хадака-мацури, во время которых обнажённые люди очищаются перед встречей с богами.



В 2023 году Великий бог Куронума и Великий бог Явата снизошли и пообещали хорошую погоду и урожайный год

Примечание: в статье указаны даты праздников в обычные годы

Фотографии: Библиотека Хага