Три главных японских праздника гонок на лодках

Три главных праздника Японии

Путеводительпо Японии

На этих японских праздниках соревнования лодок в скорости являются синтоистскими обрядами и проводятся как часть ритуалов почитания богов.

Истоки ритуала

В Японии, окруженной морем, с множеством рек и болот, проводится много праздников с лодочными гонками. Один из старейших, древний ритуал моротабунэ в храме Михо в префектуре Симанэ, берет свое начало в легенде о куниюдзури – «передаче земли» в регионе Идзумо. Праздник воссоздает эпизод, когда лодка с несколькими гребцами отправилась на встречу с посланником небес. Позже этот обряд превратился в гонку, чтобы поблагодарить за обильный улов рыбы и богатый урожай.



Синтоистский ритуал моротабунэ проходит 3 декабря в Михоносэки (© Библиотека Хага)

В разных частях страны подобные обряды с участием множества гребцов постепенно превратились в зажигательные гонки. Другие, такие как харэ на Окинаве, появились после гонок на драконьих лодках, которые распространились из Китая.

Эти гонки требуют от экипажей слаженной работы; даже один гребец может значительно замедлить движение лодки. Опытные гребцы передают свои навыки новым членам команды, и все они усердно тренируются, пока не смогут двигаться слаженно, как единое целое. Эти состязания, имеющие религиозный аспект, также помогают укрепить единство между прихожанами святилища. Здесь мы приводим три прекрасных примера обрядов, которые также подчеркивают чувство местной гордости.



Гонки на лодках-драконах на притоке китайской реки Милуо. Скульптура головы дракона украшает нос лодки (© Библиотека Хага)

Праздник Харэ в городе Итоман в префектуре Окинава

Проводится в четвёртый день пятой луны по традиционному календарю в городе Итоман, префектура Окинава



В настоящее время гонки проводятся в основном на традиционных рыбацких лодках (© Библиотека Хага)

На Окинаве гонки хари между традиционными рыбацкими лодками – ежегодное событие начала лета, которое проводится в четвертый день пятого месяца по традиционному календарю (в 2024 году – 9 июня). Гонки проводятся более чем в 20 местах, включая небольшие острова в гряде Окинава. В городе Итоман на южной оконечности главного острова, гонки проводятся уже 600 лет и называются харэ.



Три команды соревнуются в харэ Итомана (© Библиотека Хага)

Существует несколько теорий происхождения хари. Когда Окинава была известна как Рюкю, есть известная история о том, что глава королевства Нандзан, увидев гонки на драконьих лодках в Нанкине во время обучения там, был весьма впечатлен и учредил подобное соревнование в своем королевстве примерно в 1400 году.

В эпоху королевства Рюкю (1429-1879) харэ было национальным праздником, но после аннексии королевства Японией в 1879 году гонки оказались под угрозой исчезновения из-за религиозной политики правительства, запрещавшей подобные мероприятия. Тем не менее окинавцы продолжали проводить харэ, устанавливая лодки на колеса и устраивая гонки на суше. Этот обходной способ просуществовал почти столетие, пока гонки на воде не возобновились после проведения в 1975 году Международной океанической выставки в Окинаве.



Когда приближается день соревнований, по городу разносятся звуки гонга харэ (© Библиотека Хага)

В харэ Итоман соревнуются 60 команд из трех районов; побеждает лодка, набравшая наибольшее количество очков. В день соревнований представители трех районов собираются рано утром в месте богослужения на холме. Во время церемонии, возглавляемой жрицей норо, они возносят благодарность морским ками и молятся о достатке в мире и щедрых уловах рыбы.



Потомок семьи, которой король Нандзана поручил это задание, размахивает стартовым флагом (© Библиотека Хага)

После церемонии на вершине холма поднимается стартовый флаг, и в расположенном внизу рыбацком порту Итоман стартует уган харэ. В гонке участвуют традиционные деревянные рыбацкие лодки, за которые отвечают 13 членов молодежных подразделений рыболовецких кооперативов. После этого экипажи собираются у святилища местного ками, поют песню харэ и исполняют праздничный народный танец катяси в качестве подношения.



Поют и танцуют с высоко поднятыми веслами (© Библиотека Хага)

После этого в порту проводятся гонки, в которых участвуют молодежь, ученики младших классов и рабочие. Кульминацией этой части соревнований является куннукасэ: одна из лодок намеренно опрокидывается и снова выправляется, после чего экипажи возобновляют греблю. Безусловно, это довольно необычная особенность лодочных гонок.



Одна из частей гонки включает в себя опрокидывание лодки; это одновременно является тренировкой на случай аварии рыболовного судна (© Библиотека Хага)



В перерывах между гонками девушки на борту рыбацкой лодки танцуют под традиционную народную музыку симаута (© Библиотека Хага)

Последняя гонка дня – агаисуубу, гонка на скорость, от которой зависит престиж трех соперничающих районов. В этой гонке на дистанции 2150 метров три лодки, по одной от каждого района, трижды огибают порт; команды, находящиеся в равных условиях, идут ноздря в ноздрю до захватывающего финала. На суше жители победившего района празднуют, поют и танцуют.



В конце праздника исполняют танец катяси (© Библиотека Хага)

Праздник Мифунэ в святилище Кумано Хаятама

Проводится 16 октября в городе Сингу преф. Вакаяма



В гонке участвуют представители девяти традиционных ремесел (© Библиотека Хага)

Паломнический маршрут вдоль реки Кумано на полуострове Кии проходит от устья реки, где расположено святилище Кумано Хаятама, вверх по течению до святилища Кумано Хонгу. Этот маршрут является частью объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Священные места и паломнические маршруты в горном массиве Кии». На этой реке проводится Мифунэ Мацури - лодочная гонка во второй день ежегодного праздника храма Кумано Хаятама.



Церемониальное судно синкосэн цвета киновари, ведомое одной из гребных лодок, медленно приближается к берегу (© Библиотека Хага)

Гонка начинается в Гонгэнгавара, к северо-востоку от святилища Хаятама, рядом с мостом Син-Кумано. После того как переносная святыня микоси переносится на судно синкоосэн, быстроходные лодки из девяти районов проходят 1,6 км вверх по течению, трижды огибают остров Мифунэ, а затем возвращаются к цели на противоположном берегу в Отомо.

Во время гонки, которая длится около 16 минут, гребцы нажимают на весла 600 раз, их скрип эхом отражается от берегов реки. Когда лодки приближаются к финишной прямой, они таранят друг друга, пытаясь вырваться вперед, что представляет собой захватывающее зрелище для зрителей.



Экипажи из 11 человек на полном ходу гребут вверх по течению (© Библиотека Хага)



Лодки борются за лидерство, огибая остров (© Библиотека Хага)

Обогнув остров, лодки возобновляют гонку. К тому времени, когда синкоосэн с ками достигает Отомо, наступают сумерки. Ками помещают во временное святилище, построенное из свежих кедровых листьев, и при свете костра танцуют танец, чтобы умиротворить божественный дух, создавая мистическую атмосферу, которая далека от только что закончившейся суматошной гонки.



Временное святилище воссоздает то, которое принимало ками в древности (© Библиотека Хага)

Праздник Хигасино Сумиёси

Проводится 13 августа в пос. Оосаки-Камидзима-тё, префектура Хиросима



У простых лодок острые линии, которые напоминают японские мечи (© Библиотека Хага)

Гонки на кайдэмма были культурной традицией на острове Оосаки, расположенном во Внутреннем море Сето, на протяжении многих поколений. В период Муромати (1336-1568) остров был прибежищем пиратов, возглавляемых кланом Кобаякава из Биттю (часть нынешней префектуры Окаяма). Для передачи сообщений и переправки грузов между основными судами и сухопутными войсками пираты использовали высокоманевренные небольшие суда, называемые кайдэмма, что позволяло им контролировать воды в ту эпоху.

В северо-восточном уголке острова в Хигасино стоит святилище Сумиёси (с момента присоединения к святилищу Хатиман), покровительницы морей. В 1827 году кайдэмма стали направлять судно, несущее святыню микоси, во время ежегодного праздника. Где-то в XIX веке процессия превратилась в скоростную гонку, в ходе которой происходили стычки, напоминающие пиратские времена. Однако с 1950-х годов гонка стала больше похожа на спортивное соревнование.



Барабанный бой помогает гребцам поддерживать идеальный темп (© Библиотека Хага)

Сегодня в гонках участвуют четыре местных округа, их лодки постоянно модифицируются, чтобы получить малейшее преимущество в скорости. Команды, работающие с мастерами-лодочниками, постоянно совершенствуют свои проекты, которые тщательно охраняются каждым районом. Гребля на лодках также имеет свои особенности. Гребцы, наклоняясь вперед, погружают весла вертикально в воду, а затем отталкиваются, чтобы придать им максимальный импульс. Гребля требует как физической силы, так и тонкой координации, и тренировки проходят в течение многих месяцев.



В лодках по 16 гребцов. Мальчик на носу подбадривает свою команду (© Библиотека Хага)

На празднике соревнования между четырьмя лодками проходят в четыре заезда; побеждает лодка, набравшая наибольшее количество очков. В каждой лодке 14 гребцов, барабанщик тайко, который задает ритм, ведущий лодочник с большим веслом, направляющий курс лодки, и молодые мальчики поддержки на носу и корме.



Умение ведущего лодочника читать течение определяет разницу между победой и поражением (© Библиотека Хага)

На обратном пути участники гонки сталкиваются друг с другом, борясь за лидерство, теряют скорость и обгоняют тех, кто остался позади. Снаряжение, выносливость, мастерство и смелость – все это необходимо, но стратегия также играет роль в победе в гонке.

Вид экипажей, гребущих в унисон и несущих свои лодки на полной скорости, вызывает восторг у зрителей на берегу. Также проводятся «юниорские» гонки кайдэмма для детей от 11 лет и старше, которые помогают воспитать новое поколение гонщиков.



Захватывающие фейерверки освещают ночное небо в честь праздника. (© Библиотека Хага)

Примечание: в статье указаны даты праздников в обычные годы

Фотографии: Библиотека Хага