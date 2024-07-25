Как правильно кланяться: главный способ показать уважение в Японии

Изучаем основы японского этикета

Путеводительпо Японии

Поклон играет центральную роль в японском этикете. Здесь мы расскажем о различных видах поклонов для разных ситуаций и об истоках этой традиции.

Обычные поклоны

В японских школах принято кланяться в начале и в конце занятий. Ученики встают со своих мест лицом к учителю и, когда один из дежурных учеников объявляет «Рэй!», все склоняют голову.



Обычай кланяться в классах распространился уже в современную эпоху, но не во всех школах его придерживаются (© Pixta)

Слово «рэй» может означать как «кланяться», так и «этикет» в более широком смысле, что отражает самую суть этого простого, но важнейшего проявления хороших манер в Японии. Изначально поклон демонстрировал, что человек отдаёт свою жизнь во власть лица более высокого ранга, склоняя перед ним голову и подставляя незащищённую шею. Это символизировало отсутствие враждебных намерений. Считается, что традиция поклонов пришла в Японию из Китая более тысячелетия назад, став официальной частью самурайского этикета в Средние века как способ выражения уважения.

Чем глубже поклон – тем более глубокое уважение он показывает. Часто используемые виды поклонов имеют собственные названия. Самая простая форма поклона стоя – эсяку, при которой верхняя часть тела наклоняется вперёд под углом 15 градусов. Стандартный наклон в кэйрэй, поклоне, используемом в повседневных приветствиях, составляет 45 градусов, в то время как сайкэйрэй, используемый в буддийских или синтоистских ритуалах, представляет собой поклон почти под прямым углом.

Вдохните и наклоните верхнюю часть туловища вперёд. Достигнув необходимой глубины, выдохните. Закончив выдох, выпрямите верхнюю часть тела на вдохе. Во время поклона расслабьте плечи, чтобы руки естественно скользили вниз от бёдер к коленям. При выполнении неглубоких поклонов вдохи должны быть короче. Даже если у вас не получится следовать этим инструкциям буквально, помните о них, и это поможет принять правильную позу.

В традиционном этикете есть своя логика, все жесты основаны на естественной пластике тела. Дыхание является ключом к правильному выполнению поклонов, что отражено в выражении рэйсансоку, буквально означающем «поклон, три вдоха». При поклоне человек должен вдохнуть, выдохнуть и затем снова вдохнуть. Поскольку продолжительность вдохов и выдохов у разных людей не сильно различается, это помогает координировать время поклонов друг другу. Вдох также увеличивает давление в брюшной полости, позволяя сохранять хорошую осанку при поклоне. Вернувшись в исходное положение, выдохните, глядя на собеседника, чтобы выразить ему уважение. Это называется дзансин, или «сохранение духа», когда человек продолжает сохранять бдительность после завершения действия, и это часть традиций боевых искусств, которые подчёркивают гармонию разума, техники и тела.



Произнося Охаё- годзаимас (доброе утро) и Хадзимэмаситэ (приятно познакомиться) принято кланяться в знак приветствия (© Pixta)

Сейчас многие японцы не имеют ясного представления об этих традициях. Вместо этого стали распространены поверхностные советы вроде «опусти голову и сосчитай про себя до трёх».

Сотрудники отелей и дорогих ресторанов часто почтительно кланяются, сложив руки на животе. Можно подумать, что это уже давно стало изысканной формой вежливости, но, согласно одной из теорий, это относительно современная практика, основанная на технике, применявшейся в универмаге, предшествующем сегодняшнему Мицукоси.



Поклон со сложенными руками распространён в сфере обслуживания клиентов, но не подходит для обычного ежедневного приветствия (© Pixta)

Гармония отношений

Поскольку поклон используется не только для выражения уважения, но и при извинении или выражении благодарности, это может привести к недоразумениям за пределами Японии. Политики или представители корпораций регулярно пытаются выразить раскаяние, низко кланяясь на пресс-конференциях после скандала. А вот в спорте, например, бейсболе или футболе, поклон – это проявление уважения и благодарности зрителям и соперникам.

Иногда это неверно истолковывается в зарубежных СМИ или социальных сетях как извинение за поражение, но поклон обычно выражает благодарность за поддержку. На чемпионате мира по регби 2019 года, проходившем в Японии, ряд команд последовали примеру принимающей стороны, кланяясь зрителям независимо от результата матчей.



После окончания матча бейсбольная команда кланяется, чтобы поблагодарить болельщиков и выразить уважение соперникам, их болельщикам и даже стадиону, на котором проходила игра (© Pixta)



Обе команды кланяются болельщикам после полуфинального матча Кубка мира по регби 2019 года между сборными Англии и Новой Зеландии, 26 октября 2019 года (© Reuters)

Между тем, рукопожатие, международно распространённое приветствие, до сих пор не прижилось в Японии как следует. А тем временем происхождение рукопожатия – когда каждый участник показывает, что у него нет скрытого оружия, – схоже с традициями поклонов в Японии. Но не все японцы знают, что обычно принято встряхивать протянутую руку, а не просто сжимать её. Некоторые кланяются при рукопожатии, не учитывая, что это создаёт впечатление, что они хотят избежать зрительного контакта.

Будь то поклон или рукопожатие, зная, что именно лежит в основе приветствия, понимаешь, что главное в этом ритуале – уважение к другому. Главная задача правил этикета в любой точке мира – способствовать гармоничным отношениям в обществе. «Бесконтактный» характер приветствий, олицетворяемый поклонами, бросается в глаза, но это связано с тем, что японцам важно сохранять определённую дистанцию в общении. Использование почтительных выражений для поддержания психологической дистанции – это ещё одна форма уважения к другим.

Этикет – это форма искренности, за которой всегда стоит определённый смысл. Понимание культурного контекста позволяет увидеть уважение к другим в стиле поведения, который поначалу может показаться чрезмерно формальными, а потом и самостоятельно следовать правилам этикета.



Главный тренер Мориясу Хадзимэ низко кланяется болельщикам после поражения мужской сборной Японии по футболу с чемпионата мира в Катаре 5 декабря 2022 года (© Reuters)

Руководство при написании: Сибадзаки Наото

Доцент Высшей школы Университета Гифу. Специализируется на исследованиях систем обучения этикету с психологической точки зрения, а также стремится предоставлять рекомендации преподавателям этикета. Он также занимается подготовкой инструкторов в качестве мастера (со-сихан) этикета школы Огасавара-рю.

Иллюстрации: Сато Тадаси

Текст: редакционный отдел Nippon.com

Фотография к заголовку: Члены сборной Японии по регби кланяются болельщикам после проигрыша на чемпионате мира, 8 октября 2023 года (© Reuters)