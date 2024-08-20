Почётное место: как усадить гостей согласно японскому этикету

Изучаем основы японского этикета

Путеводительпо Японии

Что японский этикет говорит о расположении людей в комнатах, такси и в лифтах?

«Верхнее» и «нижнее» места

Во всём мире традиционный этикет рассадки гостей опирается на порядок старшинства. В Японии камидза (или дзёдза), «верхнее место», зарезервировано для самого старшего гостя, а самый младший занимает симодза (или гэдза), «нижнее место». Учитывая, что в Японии иерархии уделяется особое внимание, стоит запомнить несколько советов, которые помогут избежать ошибок при рассадке гостей.



Основы: Самый важный человек сидит перед токонома (декоративной нишей), а наименее важный – у дверного проёма (© Pixta, адаптировано Nippon.com)

Независимо от того, оформлена ли комната в западном или японском стиле, почётное место располагается в глубине комнаты. Ближайшее к двери место предназначено для самого младшего участника, чтобы ему было удобнее подавать напитки или делать заказ официанту, или, на деловой встрече, при необходимости сделать копии.

В традиционной архитектуре ниша токонома обозначает место, где обычно сидит самый высокопоставленный человек. В приёмных залах самурайских резиденций от средневековья до раннего нового времени гостя усаживали перед токонома. Если хозяин дома принимал людей более низкого положения, то место перед токонома занимал он сам. В то время отношения между вышестоящими и нижестоящими были жёстко кодифицированы: правила, определяющие место каждого в пространстве, были призваны чётко отражать различия в рангах.



В архитектуре традиционного стиля сёин рядом с токонома располагался письменный стол с эркерным окном. Комната в бывшей самурайской усадьбе Асимори в Окаяме, префектура Окаяма, построена в XVII-XVIII вв. (© Pixta)

Токонома часто украшают живописным свитком или цветочной композицией. Согласно некоторым источникам, первоначально эта ниша предназначалась для размещения буддийского алтаря или статуи. Из-за священного статуса токонома место перед ней также стало восприниматься как особенно важное.

Если необходимо усадить несколько человек, учтите, что левая сторона считается более важной в порядке очерёдности рассадки. Если смотреть с позиции камидза, места для самого важного гостя, то следующий по старшинству гость сидит слева, а человек, занимающий третье место иерархии, – справа.



Когда семья собирается вместе за столом, патриарх занимает самое дальнее место, а порядок рассадки, если смотреть от главы стола, – зигзагом слева направо и снова налево (© Pixta)

Однако встречаются и отклонения от правил. Когда принимают нескольких гостей, они могут занять почётные «верхние места», а хозяева разместятся напротив них. Также допустимо, когда самые высокопоставленные лица со стороны гостей и принимающей стороны занимают центральные места напротив друг друга с каждой стороны.

Размер и форма стола, а также расстояние между сиденьями также могут влиять на порядок расположения гостей. Способ рассадки может меняться в зависимости от обстоятельств, но главное, чтобы гости чувствовали себя комфортно и не сидели в тесноте.



Принимая гостей в комнате с татами подобной архитектуры, практичнее всего будет разместить гостей спиной к стене в дальнем конце комнаты (© Pixta)

Влияние императорского двора

Традиция символического главенства левой стороны восходит к периоду Хэйан (794-1185), когда высшей должностью при императорском дворе был Левый министр, а Правый министр следовал за ним. Это представление происходило от политической идеи, согласно которой император, уподобляемый неподвижной Полярной звезде, обращён лицом к югу, опекая и защищая свой народ. В этой системе восток, благоприятное направление, откуда восходит солнце, находится по левую руку от императора, поэтому позиция слева от него стала считаться более престижной.

Однако в наше время императорский дом перенял западный обычай считать правую сторону более важной. На официальных мероприятиях, где императорская семья носит западную одежду, император или наследный принц сидят справа от императрицы или наследной принцессы. Эта практика распространилась даже на кукол хина, которые выставляются на Празднике кукол Хинамацури 3 марта. В Киото кукла-мужчина традиционно располагалась слева, а кукла-женщина – справа от неё, но в наши дни положение кукол хина поменялось местами и теперь на большей части территории страны они рассажены в соответствии с западными обычаями.



Вверху: Традиционный киотский стиль расположения кукол хина с куклой-мужчиной слева. В наши дни положение мужских и женских кукол обычно меняется на противоположное (внизу) (© Pixta)

Комнаты в западном стиле

На Западе традиция требовала, чтобы важные гости сидели перед камином, где было теплее всего. Каминная полка служила местом демонстрации фотографий или предметов декора. Когда в комнате не было камина, лучшее место в комнате располагалась перед декоративной полкой с украшениями.

На стенах в комнате для приёма гостей часто висят картины. Усадить гостей напротив них так, чтобы они смогли насладиться произведениями искусства, считается знаком гостеприимства. То же самое относится и к тем случаям, когда из окна открывается хороший вид: гостей усаживают напротив окна, чтобы они смогли наслаждаться пейзажем.



Вверху: Места с хорошим видом могут быть зарезервированы для гостей, даже если они находятся близко к двери. Внизу: даже если гость только один, ему отводится весь диван (© Pixta, адаптировано Nippon.com)

В приёмной обычно ставят диван для гостей и два кресла напротив. Почётное место для гостя – на диване. Возможно, сидеть на нём в одиночестве кажется неловким, но признаком хороших манер будет принять гостеприимное предложение хозяина с той же искренностью, с которой оно сделано.

В ожидании хозяина присядьте на краешек дивана, чтобы сразу же встать и обменяться приветствиями. Не вставайте заранее, чтобы ваш хозяин не чувствовал себя неловко из-за того, что заставил вас долго стоять.



В комнате для приёма гостей диван устанавливают как можно дальше от двери, а на виду у гостей размещают предметы декора или комнатные растения (© Pixta)

В лифтах и такси

Лифты, будучи современным удобством, подпадают под действие западного обычая отдавать приоритет правой стороне. В лифте «почётное место» – это задний правый угол, а следующее за ним – задний левый угол. В соответствии с приоритетом правой стороны, место самого младшего члена группы должно быть слева от двери лифта, хотя он также может занять место непосредственно справа от двери, чтобы управлять кнопками лифта.



Представитель принимающей стороны стоит рядом с панелью управления лифтом (© Pixta, адаптировано Nippon.com)

Так же распределяются места, когда в лифт заходят несколько человек. Главное – следовать общему правилу, согласно которому самый важный человек занимает правый задний угол кабины, а самый младший по рангу – место у панели управления.



Вместо того чтобы постоянно нажимать на кнопку открывания дверей, придержите дверь рукой, чтобы она неожиданно не закрылась, когда кто-то выходит из кабины (© Pixta)

Наконец, несколько слов об этикете размещения в автомобиле. Поскольку автомобили также являются современным удобством, заимствованным с Запада, места справа в них считаются более престижными.

Это означает, что правое заднее место предназначено для самого важного человека в группе. Размещение трёх человек на заднем сиденье создаёт тесноту, поэтому человек с самым низким рангом занимает место посередине.



Порядок рассадки в такси или арендованном автомобиле (© Pixta, адаптировано Nippon.com)

Поскольку дорожное движение в Японии левостороннее, пассажиры садятся в машину с левой стороны. Из-за этого, следуя правилу приоритета правой стороны, самому важному человеку приходится протискиваться на подобающее крайнее правое место через всё заднее сиденье. Если этот человек пожилой, не вполне здоровый или носит кимоно, допустимо предложить ему занять место слева.

Мы следуем этикету в первую очередь для того, чтобы создать ощущение безопасности и комфорта. Гибкость в общении с людьми всегда помогает наладить хорошие личные отношения.



Сопровождая гостя в поездке в такси, рекомендуется занять переднее пассажирское сиденье, чтобы объяснить водителю, как проехать, или оплатить проезд (© Pixta)

Руководство при написании: Сибадзаки Наото

Доцент Высшей школы Университета Гифу. Специализируется на исследованиях систем обучения этикету с психологической точки зрения, а также стремится предоставлять рекомендации преподавателям этикета. Он также занимается подготовкой инструкторов в качестве мастера (со-сихан) этикета школы Огасавара-рю.

Текст: редакционный отдел Nippon.com

Фотография к заголовку: PIXTA