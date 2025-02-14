Свадебная церемония в Японии: правила, табу и уникальные обычаи

Изучаем основы японского этикета

Путеводительпо Японии

Современная японская свадебная церемония за свою недолгую историю обрела уникальный синкретический облик, сочетая ряд ритуалов и мероприятий, в том числе церемонию принятия брачных обетов и вечеринку по случаю знакомства пары.

Стиль свадебной церемонии, вдохновлённый ритуалом императорского дома

Свадьба – это церемония, на которой жених и невеста клянутся друг другу в вечной любви. В Японии свадебные церемонии часто делят на две отдельные части – одна для близких родственников и друзей, а после неё следует торжественный приём, на который приглашают множество друзей и знакомых.

На «традиционной» брачной церемонии в японском стиле жених надевает самую официальную японскую одежду – чёрную куртку хаори с гербами, которая завязывается белым шнуром, и чёрно-белые штаны хакама в полоску. Чистый чёрный цвет является символом достоинства и передаёт решимость жениха стать главой семьи. Невеста облачается в белоснежное одеяние сиромуку. Это символизирует новое рождение невесты в качестве хранительницы новой семьи и её решимость как бы «окраситься в цвета» семьи мужа. В наш век гендерного равенства такая решимость не является обязательной, но некоторые женщины всё-таки хотят раз в жизни по такому случаю надеть белое свадебное кимоно.



Японский свадебный наряд (PIXTA)

Традиция облачения в свадебный наряд восходит к сословию воинов-буси (самураев) периода Муромати (1336-1573). Однако ритуал принесения клятв перед богами имеет на удивление короткую историю.

До периода Мэйдзи (1868-1912) жениха и невесту представляли людям на совершенно не связанном с религией мероприятии сюгэн, «праздничная речь». Церемонией руководил глава рода или посёлка, и родственники собирались в доме жениха, чтобы поздравить пару с началом совместной жизни. Вообще говоря, такие торжественные события, как совершеннолетие, бракосочетание, похороны и поклонение предкам, являются народными ритуалами, которые информируют общество о важнейших вехах в жизни человека.

Форма современных японских свадебных церемоний восходит к церемонии бракосочетания наследного принца, впоследствии императора Тайсё, состоявшейся в императорском дворце в 1900 году. Следуя этому примеру, в святилище Токё дайдзингу, Великом святилище Токио, начали проводить публичные свадебные церемонии в синтоистском стиле, основанные на правилах школы самурайского этикета Огасавара. Самая важная в ритуале Церемония трёх подношений, Санкон-но ги, сохранилась и по сей день в упрощённой форме как Трёх, трёх и девяти раз, Сан-сан-ку до, во время которой жених и невеста подносят друг другу чашечки сакэ.

После свадьбы наследный принц и принцесса отправились с визитом в святилище Исэ и к ряду императорских гробниц по всей стране, чтобы сообщить о бракосочетании предкам императорского дома. После этого простые люди часто стали также отправляться в путешествие после вступления в брак, и эта мода переросла в обычай «медового месяца».



Ритуал Сан-сан-ку до символизирует первый брак, в который вступили боги Идзанаги и Идзанами, мифические родители Японии (PIXTA)

В настоящее время преобладающим стилем являются церемонии, имитирующие венчание в церкви, – этот стиль вошёл в моду после войны. Следующим по популярности стилем является принятие брачных обетов перед публикой, когда пара клянётся любить друг друга в присутствии приглашённых ими гостей. Если рассматривать такую церемонию как современную версию сюгэн, то можно сказать, что она имеет гораздо более длинную историю, чем синтоистский ритуал принесения клятв перед богами.

В последние годы церемонии перед гостями становятся всё более популярными – с одной стороны, они не привязаны к определённому месту, что позволяет выбирать из многих вариантов, а с другой, обе части церемонии, то есть принятие обетов и праздничный банкет, можно провести без перемещения с места на место, что тоже очень удобно.

Какие слова нельзя говорить на свадьбе? Как одеться, чтобы не нарушить неписаных правил?

Приглашения на свадьбу рассылают за несколько месяцев. Организаторам для подготовки необходимо заранее узнать количество участников, поэтому следует ответить как можно скорее.

Если свой ответ об участии или неучастии в церемонии вы сопровождаете каким-то посланием, будьте осторожны, чтобы ненароком не использовать слова типа «конец» (овари), «разделяться» (вакарэру) и т. п., вызывающие ассоциации с «разлукой» или «концом» брака. Избегайте также двойных слов типа «день за днём» (хиби), «всё больше и больше» (масумасу), «в конце концов» (иёиё), поскольку повтор может ассоциироваться с повторным браком. Эти правила основаны на представлениях о магии речи котодама, «душа слов», согласно которым сказанное слово может влиять на реальность.

Примеры табуированных слов, связанных с бракосочетанием 別・分＝わかれる

вакарэру, разделяться

вакарэру, разделяться 切＝きる

киру, резать, отрезать

киру, резать, отрезать 離＝はなれる

ханарэру, расставаться

ханарэру, расставаться 去＝さる

сару, исчезать

сару, исчезать 終＝おわる

овару, заканчиваться

овару, заканчиваться 冷＝さめる

самэру, охладевать

самэру, охладевать 絶＝たえる

таэру, прекращаться

таэру, прекращаться 縮＝ちぢむ

тидзиму, сокращаться

тидзиму, сокращаться 短＝みじかい

мидзикай, короткий

мидзикай, короткий 忘・忙＝「亡（なくなる）」を含む漢字

Кандзи с элементом 亡, накунару, исчезать Следует помнить, что главное – передать свои пожелания счастья и не переживать, если во время выступления ненароком скажете что-то не так.



Постарайтесь вдумчиво выбирать слова для своего выступления (PIXTA)

Выбор одежды зависит от ваших отношений с женихом и невестой. Родственники жениха и невесты надевают официальную одежду, такую как визитки и утренние и вечерние платья, или же полуофициальную, такую как смокинги и официальные платья. Для друзей и знакомых приемлема повседневная одежда, например, тёмный костюм или повседневное платье, в то время как пожилые люди могут надеть полуофициальную одежду. Даже если в приглашении указано «пожалуйста, приходите в повседневной одежде», стоит надеть полуофициальный наряд, а не повседневную одежду.



Свадебный наряд в западном стиле, в этом случае невеста обычно в белом (PIXTA)

Свадебный дресс-код для западной одежды не очень отличается от международных стандартов, главное – не выделяться среди прочих гостей. Белоснежное платье – атрибут невесты, поэтому не стоит надевать что-то похожее. Для мужчин достаточно надеть тёмный костюм с белым галстуком, женщинам же следует выбирать наряд осторожнее, поскольку к женской одежде и аксессуарам требования строже. За несколько месяцев до мероприятия стоит посоветоваться с друзьями и внимательно изучить модные журналы, чтобы убедиться, что вы будете выглядеть стильно во время посещения мероприятия.

Как не следует одеваться? Нельзя выглядеть ярче, чем невеста – яркие аксессуары, украшения и т. п.

Нельзя надевать одежду, похожую на похоронную – чёрный галстук, чёрное платье, чёрные чулки и т. п.

Нельзя, чтобы одежда или аксессуары напоминали об убийстве живых существ – расцветка, имитирующая мех животных, материалы из кожи рептилий и т. п.

Кроме того, иностранцы в своей национальной одежде могут выделяться на общем фоне сильнее, чем молодожёны, и этого следует избегать. Однако на неформальном банкете это может быть вполне приемлемо, так что этот аспект стоит обязательно заранее уточнить у организаторов. Что касается японской традиционной одежды, то если вы не обладаете достаточными знаниями о дресс-коде кимоно и о том, как его носить, имеет смысл проконсультироваться со специалистами в магазине японской одежды.



Гости на свадьбе стараются выразить свою поддержку молодожёнам (PIXTA)

Свадебные сувениры хикидэмоно не являются ответным подарком на свадебный подарок сюги

Дарение подарка сюги в виде произвольной суммы денег на свадьбу –современная традиция. В прошлом в качестве подарков на свадьбу молодожёнам до самой свадебной церемонии дарили полезные для совместной жизни вещи, и только в период послевоенного быстрого экономического роста, когда люди массово стали проводить свадьбы в гостиницах, появился обычай делать подарки деньгами, которые приносят на церемонию. Это делается в том числе и в интересах молодожёнов – такие подарки экономят их время, поскольку до свадьбы они заняты подготовкой к церемонии, зато после неё могут купить то, что им действительно нужно, и тогда, когда им удобно.

Чтобы покрыть высокие свадебные расходы, друзья и знакомые обычно дарят от 30 000 до 50 000 йен, а старшие родственники – гораздо больше. Когда приглашают пару или семью, сумма их совместного подарка соответственно выше и зависит от количества людей в такой группе. Существуют и местные обычаи, так что имеет смысл скоординировать свои действия с другими приглашёнными.



Свадебные подарки дарят в красочных конвертах (PIXTA)

Люди, связанные с вами по работе, и другие не слишком близкие знакомые могут пригласить вас на вторую часть церемонии – свадебный банкет. В большинстве случаев для банкета гостей рассаживают на заранее определённые места по группам приглашённых – родственники, коллеги, друзья детства и т. п. Банкет длится около двух-трёх часов и включает ряд мероприятий – обращение молодожёнов к гостям, поздравительные речи от родителей жениха и невесты, речи их начальников по работе, развлечения с друзьями. Всё это сопровождается обедом из нескольких перемен блюд, а по окончании официального банкета вечером часто проводят неформальную вечеринку.



Типичными местами проведения свадебных церемоний являются свадебные залы и гостиницы для новобрачных, где обычно в пределах одного здания есть обустроенные для свадеб «часовня», синтоистское святилище и банкетный зал (PIXTA)

По окончании церемонии жених и невеста могут вручать гостям перед уходом послание с благодарностью за участие и подарок хикидэмоно. Когда-то было принято оставлять основные блюда банкета, такие как морской лещ и лангуст, несъеденными, их затем упаковывали и давали гостям с собой. Этот обычай трансформировался в нынешнюю традицию дарить на прощание свадебные сувениры.

Какое-то время назад часто дарили товары для дома, но в наши дни обычно дают подарочные каталоги, из которых гости могут сами выбрать то, что им нравится. Иногда вместе с такими подарками гостям дают белые и розовые сладости кохаку мандзю, имеющие благопожелательное значение, или сладкую выпечку.



Чтобы не доставлять неудобств гостям, подарки от молодожёнов иногда отсылают им с доставкой на дом (PIXTA)

Свадебные сувениры хикидэмоно – символический подарок от молодожёнов, которые как бы делятся с вами своей радостью. Это не «ответный подарок» о-каэси, – такие подарки противоречат табу на «повторение», о котором говорилось выше, и в старину обычая отдаривать за свадебный подарок не было. Таким образом, в этом случае не стоит соотносить ценность подарка с подаренной на свадьбу суммой или платой за участие в банкете, если такая плата предусмотрена.



Гости разделяют радость с женихом и невестой (PIXTA)

Научное руководство: Сибадзаки Наото, доцент аспирантуры Университета Гифу. Специализируется на изучении систем воспитания хороших манер с психологической точки зрения, а также консультирует преподавателей этикета. Ведущий преподаватель школы этикета Огасавара, участвует в подготовке инструкторов.

Статья редакционного отдела Nippon.com

Фотография к заголовку: PIXTA

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