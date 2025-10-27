Сэфа Утаки: самое священное место Окинавы

Монохромные паломничества

Сэфа Утаки, святилище и место паломничества времён королевства Рюкю (1429-1879), и по сей день почитается как самое священное место на Окинаве.

Созданная богиней, почитаемая королями

На Окинаве слово утаки (священная роща) означает место, где божества и духи предков нисходят на землю. В «Тюдзан сэйкан», исторической хронике 1650 года, в описании «истоков Рюкю» говорится, что божество предков Амамику (также известное как Амамикиё) пришло на землю и создало семь утаки.

Одной из них была Сэфа Утаки, которая в наши дни находится в границах города Нандзё. Во времена королевства Рюкю (1429-1879) это была самая важная остановка во время паломничества короля на восток по святым местам своего королевства (агари-умай). Также здесь совершалась церемония посвящения Кикоэ-Окими, верховной жрицы религии Окинавы. Я отправился на Окинаву, чтобы почувствовать атмосферу места, которое издавна считалось обителью высших сил.

Благоговение перед природой

Во времена королевства Рюкю только женщинам, связанным с королевской семьёй, разрешалось проходить через ворота Удзогути, ведущие в Сэфа Утаки. Все остальные молились у ворот, так как им было запрещено входить в само святилище.

Начинающиеся у ворот мощёные дорожки идут сквозь густой лес к шести иби, или молитвенным местам. В старину рощи были такими густыми, что даже в полдень солнечные лучи с трудом проникали сквозь зелень. Лесозаготовки и война нанесли этому месту значительный ущерб, но сегодня деревья снова разрослись, раскинув ветви, и торжественная атмосфера тенистого покоя постепенно возвращается.

Пройдя по каменной тропинке мимо первого иби (Уфугуи), я подхожу к развилке, где тропа разветвляется влево и вправо. Повернув налево, я вижу в конце тропинки огромную скалу необычной формы. На выступе свисающего вниз большого сталактита находится алтарь в виде аккуратно сложенной каменной кладки. Это место называется Юинти. На языке королевского двора это слово обычно имело отношение к кухне, но здесь оно, скорее, обозначало место плодородия и изобилия. Жрицы и шаманы приходили сюда, чтобы предсказать урожай, используя камни в форме лошади.

Возвращаюсь на главную тропу и продолжаю путь к двум склоняющимся друг к другу массивным скалам, образующим треугольный проход, Сангуи. Здесь на скальных стенах сохранилась Тёнохана, откуда, по легенде, богиня обозревала небо и землю, и откуда можно увидеть священный остров Кудакадзима. Однако сейчас вход туда запрещён, чтобы сохранить этот уголок в неприкосновенности.

Я замечаю мать с ребёнком, скорее всего живущих неподалёку, сложивших руки в молитве перед священной пещерой. Несмотря на то, что Сэфа Утаки сейчас туристический центр, для жителей Окинавы это место остаётся божественным, там продолжаются традиции веры и местной культуры, сохранившиеся с времён, когда острова были независимым королевством.

Сэфа Утаки Адрес: 539 Kudeken, Chinen, Nanjō City, Okinawa Во времена королевства Рюкю это было самое священное место королевского паломничества агари-умай. На территории комплекса шесть алтарей, которые можно посетить чуть менее чем за час: Уфугуи, Юинти, Амадаюру Асикануби, Сикиё Даюру Амагануби, Сангуи и Тёнохана. Солнечный свет, пробивающийся между гигантскими скалами и сквозь субтропическую растительность, падает на святилища, вселяя чувство благоговения и торжественности, напоминая о силе древнего поклонения природе. В 2000 году это место было внесено в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО «Достопримечательности Гусуку и связанные с ними объекты королевства Рюкю». С тех пор оно стало одним из самых известных туристических направлений Окинавы, привлекая около 400 000 посетителей в год из Японии и из-за рубежа. Однако для местных жителей, сохраняющих память о традиции агари-умай, оно остаётся живой связью с прошлым и важнейшим духовным центром.

С Сэфа Утаки люди молились в направлении Кудакадзимы, где богиня предков впервые спустилась на землю (© Осака Хироси)

Уфугуи означает «Большой зал». Площадка перед скалой была местом молитвы (© Осака Хироси)

Кувшины перед Сангуи, в которые из двух сталактитов капает святая вода, почитаются как места молитвы (© Осака Хироси)

У входа в святилище цветёт фурин буссогэ (фонарный гибискус). На Окинаве цветы гибискуса часто используются в религиозных церемониях и для украшения священных мест (© Осака Хироси)

Текст и подготовка материала: Китадзаки Дзиро

Фотография к заголовку: Сангуи, самый известный символ Сэфа Утаки © Осака Хироси. С благодарностью городскому управлению образования Нандзё)