Театр Минамидза глазами знаменитого актёра Кабуки
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Родина театра Кабуки
«Театр Кабуки зародился в районе улицы Сидзё на берегу реки Камо. Именно здесь сегодня находится Минамидза – театр, занимающий особое место в сердцах актёров Кабуки», – рассказывает 25-летний Накамура Таканосукэ, глядя на мост Сидзё Охаси с крыши легендарного театра, расположенного в Киото.
Интервью с Таканосукэ состоялось в конце ноября в театре, где он играл свою первую пьесу в западном стиле «Утётэн кадзоку» («Экстравагантная семья»). Несмотря на внезапное похолодание, улицы вокруг театра были заполнены туристами. В следующем месяце он также должен был выступать в традиционном представлении каомисэ («парад актёров»).
«Когда я иду по берегу Камо к театру, я часто любуюсь стильными витринами магазинов, сменяющими одна другую, или наслаждаюсь звуками музыки, которую исполняет кто-то неподалёку», – делится Таканосукэ. «В такие моменты я думаю о том, что реки и мосты – это особые места, куда люди постоянно приходят сами того не замечая, и где рождаются культура и цивилизация. Это, наверное, было ещё более справедливо в прошлом, когда такие районы были важными транспортными узлами. Даже сегодня по соседству с театром Минамидза кипит жизнь кварталов гейш Гион и Миягаватё, а по ту сторону моста в Понтотё и вдоль улицы Киямати расположилось множество уютных ресторанчиков и баров. Именно в этой оживлённой среде появлялись самые популярные спектакли и развивалось искусство Кабуки».
Последний в Киото театр с лицензией
Корни Минамидза прослеживаются до легендарной основательницы Кабуки – танцовщицы Идзумо-но Окуни. Согласно историческому документу «Записи о нынешнем правлении» (Тодайки), датируемому началом XVII века, Окуни была жрицей святилища Идзумо Тайся (сегодня это префектура Симанэ) и в 1603 году прибыла в Киото, где исполнила то, что было описано в хронике как «танец Кабуки». Её популярность была настолько велика, что для её танцевально-драматических представлений была построена специальная сцена в знаменитом киотском святилище Китано Тэммангу.
Она также гастролировала по стране и даже была приглашена выступать в замке Эдо – резиденции сёгуната на территории современного Токио. Её успех породил множество подражателей в различных регионах, в то время как люди стекались в Киото, чтобы посетить театры Кабуки, расположившиеся вдоль берегов реки Камо недалеко от улицы Сидзё. Семь таких заведений получили лицензии от магистрата сёгуната в Киото в период Гэнна (1615–1624), однако магистрат запретил онна-кабуки, где играли женщины в мужской одежде, поскольку это считалось нарушением общественной морали, что привело к появлению яро-кабуки, где и мужские, и женские роли исполняли мужчины.
В XVIII веке Киото сильно пострадал от нескольких разрушительных пожаров, из-за чего многие театры были вынуждены закрыться. К концу периода Эдо в Киото оставалось всего два крупных театра – один на южной стороне Сидзё и другой, напротив, на северной. Северный театр закрылся в 1893 году, оставив Минамидза (что в переводе означает «южный театр») единственным театром Кабуки в Киото с ягура (специальной вышкой с флагом труппы), подтверждающей его официальное признание сёгунатом Токугава.
Сохранение традиционной атмосферы
Театр Минамидза был приобретён компанией «Сётику» в 1906 году. В 1929 году здание подверглось капитальной перестройке, превратившись в пятиэтажное сооружение из железобетона с элегантным фасадом в стиле Момояма. С тех пор театр претерпел несколько реконструкций, однако сам корпус здания был сохранен, и в 1996 году ему был присвоен статус зарегистрированного материального культурного наследия Японии.
С января 2016 по октябрь 2018 года театр был закрыт для проведения работ по сейсмическому усилению, и открылся вновь в ноябре 2018 года масштабным двухмесячным представлением каомисэ, приуроченным к 400-летию театра. В программе были представлены первые выступления трёх поколений актёрской семьи под новыми сценическими именами: Мацумото Хакуо II, Мацумото Косиро X и Итикава Сомэгоро VIII.
Театр Минамидза вмещает 1082 зрителя. Он меньше, чем два главных театра Кабуки в Токио: Кабукидза (1964 места) и Синбаси Энбудзё (1428 мест). Однако для Таканосукэ Минамидза – это особое место, где сохраняется подлинная атмосфера традиционного театра Кабуки.
«Изящный силуэт здания, вестибюль с оформлением в малиновых тонах, винтажное освещение – всё это выглядит невероятно очаровательно. А компактная сцена и относительно небольшое количество мест дают мне ощущение уюта. Для большинства актёров Кабуки на сегодняшний день «домашней площадкой» является театр Кабукидза в Токио, но он слишком велик для традиционного плейхауса; это определённо полноценный театр. У меня складывается впечатление, что в прошлом и пьесы Кабуки, и стили исполнения разрабатывались с учётом масштабов и атмосферы Минамидза. Поэтому выступление здесь – ценный опыт для меня».
Первое выступление
Впервые Таканосукэ появился на сцене театра Минамидза в возрасте 19 лет во время представления каомисэ в декабре 2018 года, сразу после повторного открытия театра. «В городе царила праздничная атмосфера», – вспоминает он. «В театре были ежедневные аншлаги, и я помню, что ужасно нервничал».
Представления каомисэ открывают сезон Кабуки и традиционно считаются его главным событием. Во времена, когда театры активно соревновались за внимание публики, актёры подписывали годовые контракты с ноября по октябрь следующего года, после чего их имена отображались на специальных афишах в течение всего ноября. Каомисэ в Минамидза представляет собой самый старый сохранившийся пример такой практики.
В 1913 году компания «Сётику» приобрела права на управление театром Кабукидза, став единственной компанией в стране, предлагающей коммерческие представления Кабуки. С тех пор она поддерживает традицию каомисэ, проводя такие выступления в Кабукидза в ноябре и в Минамидза в декабре, хотя в наши дни актёры больше не заключают ежегодные контракты.
Выступления перед взыскательной публикой
Отец Таканосукэ, Накамура Томидзюро V, был удостоен звания «живой национальной легенды». Однако, когда Таканосукэ было всего 11 лет, его отец скончался, и он практически перестал посещать Минамидза. Тем не менее, он продолжал ездить в Киото, так как там похоронены его отец и дед (Томидзюро IV). Сначала его поражала уникальная атмосфера каомисэ, особенно вид множества профессиональных гейш и их учениц, одетых в традиционные наряды, в числе зрителей.
Гейши из всех пяти районов Киото поочерёдно посещают представления в рамках своего художественного обучения (эти выходы называются кагай сокэн). Во время антрактов они по традиции заходят за кулисы, чтобы получить автограф своего любимого исполнителя на специальных заколках для волос, выполненных в форме табличек манэки, размещенных у входа в театр.
«Во время моего первого каомисэ я делил гримёрку с Накамурой Гандзиро и был поражён количеством молодых гейш, которые приходили к нам за кулисы», – вспоминает Таканосукэ. «Я был в восторге! В то же время меня поразила живость и динамика культуры и традиций Киото. Каомисэ в Минамидза – это не только пышное зрелище, но и возможность выступать перед самой взыскательной аудиторией.
Сейчас я уже привык к уникальным традициям Минамидза, но всё равно буду с волнением готовиться к своим ролям для предстоящего каомисэ. И я надеюсь, что ещё больше людей по всей стране посетят этот исторический театр, особенно в преддверии Всемирной выставки 2025 года, которая пройдёт в Осаке».
Театр Минамидза в Киото
- Адрес: Higashizume, Shijō-Ōhashi, Higashiyama-ku, Kyoto
- Как добраться: попасть в театр можно прямо со станции Гион-Сидзё (главная линия Кэйхан) или пройти около 3 минут от станции Киото-Каварамати (линия Ханкю-Киото). От станции JR Киото до театра примерно 15 минут на такси.
Интервью и текст: Хасино Юкинори, Nippon.com
Парикмахер и визажист Ханаи Нао из Jouer.
Фотография к заголовку: Актёр кабуки Накамура Таканосукэ сидит на дорожке ханамити в театре Минамидза в Киото (© Мацуда Тадао)