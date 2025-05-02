Театр Минамидза глазами знаменитого актёра Кабуки

Путеводительпо Японии

Актёр театра Кабуки. Родился в Токио в 1999 году. Настоящее имя – Ватанабэ Дай. Старший сын Накамуры Томидзюро V, актёра Кабуки и живой легенды Японии. В 2001 году в возрасте двух лет впервые появился на сцене, после чего получил сценическое имя Накамура Дай. В 2005 году дебютировал под именем Таканосукэ в драме «Курамаяма хомарэ-но вакатака» («Знаменитый ястреб горы Курама»). Получил степень по экономике в Университете Гакусюин.

Родина театра Кабуки

«Театр Кабуки зародился в районе улицы Сидзё на берегу реки Камо. Именно здесь сегодня находится Минамидза – театр, занимающий особое место в сердцах актёров Кабуки», – рассказывает 25-летний Накамура Таканосукэ, глядя на мост Сидзё Охаси с крыши легендарного театра, расположенного в Киото.



Накамура Таканосукэ на крыше театра Минамидза (доступ для публики закрыт). Позади него находится небольшое святилище, посвящённое Бэндзайтэн, богине исполнительских искусств (© Мацуда Тадао)

Интервью с Таканосукэ состоялось в конце ноября в театре, где он играл свою первую пьесу в западном стиле «Утётэн кадзоку» («Экстравагантная семья»). Несмотря на внезапное похолодание, улицы вокруг театра были заполнены туристами. В следующем месяце он также должен был выступать в традиционном представлении каомисэ («парад актёров»).

«Когда я иду по берегу Камо к театру, я часто любуюсь стильными витринами магазинов, сменяющими одна другую, или наслаждаюсь звуками музыки, которую исполняет кто-то неподалёку», – делится Таканосукэ. «В такие моменты я думаю о том, что реки и мосты – это особые места, куда люди постоянно приходят сами того не замечая, и где рождаются культура и цивилизация. Это, наверное, было ещё более справедливо в прошлом, когда такие районы были важными транспортными узлами. Даже сегодня по соседству с театром Минамидза кипит жизнь кварталов гейш Гион и Миягаватё, а по ту сторону моста в Понтотё и вдоль улицы Киямати расположилось множество уютных ресторанчиков и баров. Именно в этой оживлённой среде появлялись самые популярные спектакли и развивалось искусство Кабуки».



Помост ханамити и сцена театра Минамидза (Предоставлено компанией «Сётику»)



Накамура Таканосукэ: мысли из партера (© Мацуда Тадао)

Последний в Киото театр с лицензией

Корни Минамидза прослеживаются до легендарной основательницы Кабуки – танцовщицы Идзумо-но Окуни. Согласно историческому документу «Записи о нынешнем правлении» (Тодайки), датируемому началом XVII века, Окуни была жрицей святилища Идзумо Тайся (сегодня это префектура Симанэ) и в 1603 году прибыла в Киото, где исполнила то, что было описано в хронике как «танец Кабуки». Её популярность была настолько велика, что для её танцевально-драматических представлений была построена специальная сцена в знаменитом киотском святилище Китано Тэммангу.



Статуя Идзумо-но Окуни находится на северо-восточной оконечности моста Сидзё Охаси. Надпись гласит: «Здесь, на берегу реки Камо, рядом с улицей Сидзё, Окуни впервые исполнила свой танец Кабуки, надев стильные мужские одежды вольнодумцев». Справа: памятный знак, увековечивший место рождения «Окуни Кабуки», можно увидеть у западной стены театра Минамидза (© Мацуда Тадао)

Она также гастролировала по стране и даже была приглашена выступать в замке Эдо – резиденции сёгуната на территории современного Токио. Её успех породил множество подражателей в различных регионах, в то время как люди стекались в Киото, чтобы посетить театры Кабуки, расположившиеся вдоль берегов реки Камо недалеко от улицы Сидзё. Семь таких заведений получили лицензии от магистрата сёгуната в Киото в период Гэнна (1615–1624), однако магистрат запретил онна-кабуки, где играли женщины в мужской одежде, поскольку это считалось нарушением общественной морали, что привело к появлению яро-кабуки, где и мужские, и женские роли исполняли мужчины.

В XVIII веке Киото сильно пострадал от нескольких разрушительных пожаров, из-за чего многие театры были вынуждены закрыться. К концу периода Эдо в Киото оставалось всего два крупных театра – один на южной стороне Сидзё и другой, напротив, на северной. Северный театр закрылся в 1893 году, оставив Минамидза (что в переводе означает «южный театр») единственным театром Кабуки в Киото с ягура (специальной вышкой с флагом труппы), подтверждающей его официальное признание сёгунатом Токугава.



Величественный фасад театра Минамидза в стиле Момояма (фотография сделана в ноябре 2024 года). Ягура у конька крыши (крупный план на фото справа) подтверждает, что театр имел лицензию сёгуната Эдо (© Мацуда Тадао)

Сохранение традиционной атмосферы

Театр Минамидза был приобретён компанией «Сётику» в 1906 году. В 1929 году здание подверглось капитальной перестройке, превратившись в пятиэтажное сооружение из железобетона с элегантным фасадом в стиле Момояма. С тех пор театр претерпел несколько реконструкций, однако сам корпус здания был сохранен, и в 1996 году ему был присвоен статус зарегистрированного материального культурного наследия Японии.

С января 2016 по октябрь 2018 года театр был закрыт для проведения работ по сейсмическому усилению, и открылся вновь в ноябре 2018 года масштабным двухмесячным представлением каомисэ, приуроченным к 400-летию театра. В программе были представлены первые выступления трёх поколений актёрской семьи под новыми сценическими именами: Мацумото Хакуо II, Мацумото Косиро X и Итикава Сомэгоро VIII.



Премьера представления каомисэ в театре Минамидза в 2018 году. На вывесках манэки с именами приглашённых актёров имена Хакуо, Косиро, Сомэгоро и многих других ведущих исполнителей (© Jiji Press)

Театр Минамидза вмещает 1082 зрителя. Он меньше, чем два главных театра Кабуки в Токио: Кабукидза (1964 места) и Синбаси Энбудзё (1428 мест). Однако для Таканосукэ Минамидза – это особое место, где сохраняется подлинная атмосфера традиционного театра Кабуки.

«Изящный силуэт здания, вестибюль с оформлением в малиновых тонах, винтажное освещение – всё это выглядит невероятно очаровательно. А компактная сцена и относительно небольшое количество мест дают мне ощущение уюта. Для большинства актёров Кабуки на сегодняшний день «домашней площадкой» является театр Кабукидза в Токио, но он слишком велик для традиционного плейхауса; это определённо полноценный театр. У меня складывается впечатление, что в прошлом и пьесы Кабуки, и стили исполнения разрабатывались с учётом масштабов и атмосферы Минамидза. Поэтому выступление здесь – ценный опыт для меня».



Вид с третьего яруса зрительного зала, который особенно ценят знатоки Кабуки. Изогнутый фронтон над сценой – уникальная особенность театра Минамидза (Предоставлено компанией «Сётику»)



Таканосукэ обожает вестибюль театра Минамидза, украшенный картиной с изображением представления «Список пожертвований для храма» (Кандзинтё) эпохи Тайсё (1912-1926) (© Мацуда Тадао)

Первое выступление

Впервые Таканосукэ появился на сцене театра Минамидза в возрасте 19 лет во время представления каомисэ в декабре 2018 года, сразу после повторного открытия театра. «В городе царила праздничная атмосфера», – вспоминает он. «В театре были ежедневные аншлаги, и я помню, что ужасно нервничал».

Представления каомисэ открывают сезон Кабуки и традиционно считаются его главным событием. Во времена, когда театры активно соревновались за внимание публики, актёры подписывали годовые контракты с ноября по октябрь следующего года, после чего их имена отображались на специальных афишах в течение всего ноября. Каомисэ в Минамидза представляет собой самый старый сохранившийся пример такой практики.

В 1913 году компания «Сётику» приобрела права на управление театром Кабукидза, став единственной компанией в стране, предлагающей коммерческие представления Кабуки. С тех пор она поддерживает традицию каомисэ, проводя такие выступления в Кабукидза в ноябре и в Минамидза в декабре, хотя в наши дни актёры больше не заключают ежегодные контракты.



Таканосукэ стоит перед афишами спектаклей «Утётэн кадзоку» и каомисэ в театре Минамидза, где он выступал два месяца подряд в конце 2024 года (© Мацуда Тадао)

Выступления перед взыскательной публикой

Отец Таканосукэ, Накамура Томидзюро V, был удостоен звания «живой национальной легенды». Однако, когда Таканосукэ было всего 11 лет, его отец скончался, и он практически перестал посещать Минамидза. Тем не менее, он продолжал ездить в Киото, так как там похоронены его отец и дед (Томидзюро IV). Сначала его поражала уникальная атмосфера каомисэ, особенно вид множества профессиональных гейш и их учениц, одетых в традиционные наряды, в числе зрителей.

Гейши из всех пяти районов Киото поочерёдно посещают представления в рамках своего художественного обучения (эти выходы называются кагай сокэн). Во время антрактов они по традиции заходят за кулисы, чтобы получить автограф своего любимого исполнителя на специальных заколках для волос, выполненных в форме табличек манэки, размещенных у входа в театр.



Молодые ученицы гейш на представлении каомисэ в театре Минамидза в 2022 году (© Kyōdō)

«Во время моего первого каомисэ я делил гримёрку с Накамурой Гандзиро и был поражён количеством молодых гейш, которые приходили к нам за кулисы», – вспоминает Таканосукэ. «Я был в восторге! В то же время меня поразила живость и динамика культуры и традиций Киото. Каомисэ в Минамидза – это не только пышное зрелище, но и возможность выступать перед самой взыскательной аудиторией.

Сейчас я уже привык к уникальным традициям Минамидза, но всё равно буду с волнением готовиться к своим ролям для предстоящего каомисэ. И я надеюсь, что ещё больше людей по всей стране посетят этот исторический театр, особенно в преддверии Всемирной выставки 2025 года, которая пройдёт в Осаке».



Как звезде постановки «Утётэн кадзоку», Таканосукэ предоставили собственную гримёрку (© Мацуда Тадао)



В январе 2025 года Таканосукэ выступит на Новогоднем фестивале Асакуса Кабуки, который считается «путёвкой в жизнь» для начинающих актёров (© Мацуда Тадао)

Театр Минамидза в Киото

Адрес: Higashizume, Shijō-Ōhashi, Higashiyama-ku, Kyoto

Как добраться: попасть в театр можно прямо со станции Гион-Сидзё (главная линия Кэйхан) или пройти около 3 минут от станции Киото-Каварамати (линия Ханкю-Киото). От станции JR Киото до театра примерно 15 минут на такси.

Интервью и текст: Хасино Юкинори, Nippon.com

Парикмахер и визажист Ханаи Нао из Jouer.

Фотография к заголовку: Актёр кабуки Накамура Таканосукэ сидит на дорожке ханамити в театре Минамидза в Киото (© Мацуда Тадао)