Прогулки по Камакуре с фотоаппаратом

Гортензии в Камакуре: четыре живописных храма, которые можно осмотреть в дождливый сезон

Культура История Туризм

После цветения сливы и вишни весной в сезон дождей в Камакуре зацветают гортензии. Фотограф представляет вам «храм гортензий» и неожиданные достопримечательности Камакуры этого времени года.
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Первый «Храм гортензий» находится в Камакуре

Храмы и святилища Камакуры известны своими сезонными цветами, которые цветут почти непрерывно в течение года. Самыми популярными из них являются гортензии, пик цветения которых приходится на сезон дождей.

Храм Мэйгэцуин в Кита-Камакура является предшественником многих так называемых «храмов гортензий». Более 50 лет назад впечатляющие пейзажи территории монастыря привлекли особое внимание, после чего в храмах и святилищах по всей стране тоже начали высаживать гортензии.

Каменная лестница с синими шарообразными цветами гортензий вдоль неё (фотография Харада Хироси)
Каменная лестница с синими шарообразными цветами гортензий вдоль неё (фотография Харада Хироси)

Сначала я хотел бы показать первый «Храм гортензий». В это время года территория монастыря переполнена даже в дождь, поэтому я рекомендую пойти туда либо рано утром, либо перед самым закрытием.

Здесь цветут около 2500 гортензий, окрашивая пейзаж спокойными оттенками синего цвета. Этот цвет даже получил собственное название «синий мэйгэцуин», а особо популярным местом в этот сезон являются старые каменные ступени, ведущие от входа на территорию к Тюмон, Средним воротам, где цветут гортензии, высаженные по обе стороны лестницы.

Хотя общее внимание в это время привлекают именно гортензии, в саду за Хондо, Главным павильоном, можно полюбоваться прекрасным полем ирисов. Эти цветы также прекрасны во время дождя, так что стоит посетить и это место. В «сухом саду» перед Хондо также цветут азалии, что придаёт всей территории храма атмосферу сада цветов.

Множество ирисов в саду представляют собой захватывающее зрелище. Сад открыт для публики в сезон цветения (фотография Харада Хироси)
Множество ирисов в саду представляют собой захватывающее зрелище. Сад открыт для публики в сезон цветения (фотография Харада Хироси)

Обязательно стоит зайти и в храм Дзётидзи, перейдя железнодорожный переезд Мейгэцуин. Это знаменитый дзэнский монастырь, при этом не слишком известен как место для любования гортензиями, так что здесь можно насладиться видами не торопясь и вдали от скоплений людей.

Гортензии в монастыре Дзётидзи (фотография Харада Хироси)
Гортензии в монастыре Дзётидзи (фотография Харада Хироси)

Перед прудом вас порадуют горные гортензии. Ведущие отсюда к воротам с колокольней пологие каменные ступени стёрты за века паломничеств, и вы можете ощутить контраст между мимолётной красотой цветов и ступенями, напоминающими о долгой истории монастыря. Кстати, эти храмовые ворота – единственные в Камакуре ворота с колоколом на втором ярусе, и на них стоит обратить особое внимание.

Посетив Хондо, можно пройти дальше вглубь территории монастыря и посмотреть на цветущие на скалах конандроны. Присмотревшись, вы увидите очаровательные маленькие фиолетовые лепестки, соединяющиеся в форме звёзд.

Конандроны очаровывают своей неброской красотой (фотография Харада Хироси)
Конандроны очаровывают своей неброской красотой (фотография Харада Хироси)

Другие достопримечательности, которые можно поставить в один ряд с храмом Мэйгэцуин

Сад монастыря Хококудзи, где растут около 2000 растений бамбука мосо (фотография Харада Хироси)
Сад монастыря Хококудзи, где растут около 2000 растений бамбука мосо (фотография Харада Хироси)

Если пройти на восток от центра города по тракту Канадзава кайдо, вы попадёте к чрезвычайно популярному монастырю Хококудзи, где находится самая красивая бамбуковая роща в Камакуре. При этом мало кто знает, что здесь можно любоваться и гортензиями, цветущими в окружении мхов и бамбука. Цветы прекрасно оттеняют буддийские статуи, придавая пейзажу особое очарование. Здесь также подают чай маття, который вы можете выпить, любуясь бамбуковой рощей и в полной мере ощутить атмосферу японской старины.

Красные и фиолетовые цветы за каменными буддийскими статуями (фотография Харада Хироси)
Красные и фиолетовые цветы за каменными буддийскими статуями (фотография Харада Хироси)

На электропоезде линии Энодэн можно добраться до храма Хасэдэра, который не менее популярен, чем Мейгэцуин. Если в Мейгэцуин преобладают гортензии сорта химэ-адзисаи, в Хасэдэра растёт более 40 различных сортов. Они не только разнообразят пейзаж различными оттенками цветовой гаммы, но и цветут в разные периоды, что удлиняет период, когда можно любоваться цветами.

На склоне у «Тропы гортензий» в монастыре Хасэдера цветут около 2500 гортензий. На тропу можно попасть за отдельную плату (фотография Харада Хироси)
На склоне у «Тропы гортензий» в монастыре Хасэдера цветут около 2500 гортензий. На тропу можно попасть за отдельную плату (фотография Харада Хироси)

В этом храме тоже есть каменная лестница с цветущими гортензиями, привлекающая множество посетителей. Поскольку для входа нужно приобрести отдельный билет, количество которых ограничено, мы рекомендуем вам забронировать посещение онлайн заранее. С вершины холма вы можете увидеть пляж Юигахама в обрамлении цветов – это напомнит вам, что Камакура – особый старинный приморский город.

Подъём примерно по 200 каменным ступеням ведёт на гору Кайкодзан – «Гору Морского света» (фотография Харада Хироси)
Подъём примерно по 200 каменным ступеням ведёт на гору Кайкодзан – «Гору Морского света» (фотография Харада Хироси)

Фотографии и текст: Харада Хироси

Фотография к заголовку: Харада Хироси

туризм гортензии Камакура