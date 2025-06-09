Прогулки по Камакуре с фотоаппаратом
Гортензии в Камакуре: четыре живописных храма, которые можно осмотреть в дождливый сезон
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Первый «Храм гортензий» находится в Камакуре
Храмы и святилища Камакуры известны своими сезонными цветами, которые цветут почти непрерывно в течение года. Самыми популярными из них являются гортензии, пик цветения которых приходится на сезон дождей.
Храм Мэйгэцуин в Кита-Камакура является предшественником многих так называемых «храмов гортензий». Более 50 лет назад впечатляющие пейзажи территории монастыря привлекли особое внимание, после чего в храмах и святилищах по всей стране тоже начали высаживать гортензии.
Сначала я хотел бы показать первый «Храм гортензий». В это время года территория монастыря переполнена даже в дождь, поэтому я рекомендую пойти туда либо рано утром, либо перед самым закрытием.
Здесь цветут около 2500 гортензий, окрашивая пейзаж спокойными оттенками синего цвета. Этот цвет даже получил собственное название «синий мэйгэцуин», а особо популярным местом в этот сезон являются старые каменные ступени, ведущие от входа на территорию к Тюмон, Средним воротам, где цветут гортензии, высаженные по обе стороны лестницы.
Хотя общее внимание в это время привлекают именно гортензии, в саду за Хондо, Главным павильоном, можно полюбоваться прекрасным полем ирисов. Эти цветы также прекрасны во время дождя, так что стоит посетить и это место. В «сухом саду» перед Хондо также цветут азалии, что придаёт всей территории храма атмосферу сада цветов.
Обязательно стоит зайти и в храм Дзётидзи, перейдя железнодорожный переезд Мейгэцуин. Это знаменитый дзэнский монастырь, при этом не слишком известен как место для любования гортензиями, так что здесь можно насладиться видами не торопясь и вдали от скоплений людей.
Перед прудом вас порадуют горные гортензии. Ведущие отсюда к воротам с колокольней пологие каменные ступени стёрты за века паломничеств, и вы можете ощутить контраст между мимолётной красотой цветов и ступенями, напоминающими о долгой истории монастыря. Кстати, эти храмовые ворота – единственные в Камакуре ворота с колоколом на втором ярусе, и на них стоит обратить особое внимание.
Посетив Хондо, можно пройти дальше вглубь территории монастыря и посмотреть на цветущие на скалах конандроны. Присмотревшись, вы увидите очаровательные маленькие фиолетовые лепестки, соединяющиеся в форме звёзд.
Другие достопримечательности, которые можно поставить в один ряд с храмом Мэйгэцуин
Если пройти на восток от центра города по тракту Канадзава кайдо, вы попадёте к чрезвычайно популярному монастырю Хококудзи, где находится самая красивая бамбуковая роща в Камакуре. При этом мало кто знает, что здесь можно любоваться и гортензиями, цветущими в окружении мхов и бамбука. Цветы прекрасно оттеняют буддийские статуи, придавая пейзажу особое очарование. Здесь также подают чай маття, который вы можете выпить, любуясь бамбуковой рощей и в полной мере ощутить атмосферу японской старины.
На электропоезде линии Энодэн можно добраться до храма Хасэдэра, который не менее популярен, чем Мейгэцуин. Если в Мейгэцуин преобладают гортензии сорта химэ-адзисаи, в Хасэдэра растёт более 40 различных сортов. Они не только разнообразят пейзаж различными оттенками цветовой гаммы, но и цветут в разные периоды, что удлиняет период, когда можно любоваться цветами.
В этом храме тоже есть каменная лестница с цветущими гортензиями, привлекающая множество посетителей. Поскольку для входа нужно приобрести отдельный билет, количество которых ограничено, мы рекомендуем вам забронировать посещение онлайн заранее. С вершины холма вы можете увидеть пляж Юигахама в обрамлении цветов – это напомнит вам, что Камакура – особый старинный приморский город.
Фотографии и текст: Харада Хироси
Фотография к заголовку: Харада Хироси