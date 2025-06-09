Гортензии в Камакуре: четыре живописных храма, которые можно осмотреть в дождливый сезон

Прогулки по Камакуре с фотоаппаратом

Путеводительпо Японии

После цветения сливы и вишни весной в сезон дождей в Камакуре зацветают гортензии. Фотограф представляет вам «храм гортензий» и неожиданные достопримечательности Камакуры этого времени года.

Первый «Храм гортензий» находится в Камакуре

Храмы и святилища Камакуры известны своими сезонными цветами, которые цветут почти непрерывно в течение года. Самыми популярными из них являются гортензии, пик цветения которых приходится на сезон дождей.

Храм Мэйгэцуин в Кита-Камакура является предшественником многих так называемых «храмов гортензий». Более 50 лет назад впечатляющие пейзажи территории монастыря привлекли особое внимание, после чего в храмах и святилищах по всей стране тоже начали высаживать гортензии.



Каменная лестница с синими шарообразными цветами гортензий вдоль неё (фотография Харада Хироси)

Сначала я хотел бы показать первый «Храм гортензий». В это время года территория монастыря переполнена даже в дождь, поэтому я рекомендую пойти туда либо рано утром, либо перед самым закрытием.

Здесь цветут около 2500 гортензий, окрашивая пейзаж спокойными оттенками синего цвета. Этот цвет даже получил собственное название «синий мэйгэцуин», а особо популярным местом в этот сезон являются старые каменные ступени, ведущие от входа на территорию к Тюмон, Средним воротам, где цветут гортензии, высаженные по обе стороны лестницы.

Хотя общее внимание в это время привлекают именно гортензии, в саду за Хондо, Главным павильоном, можно полюбоваться прекрасным полем ирисов. Эти цветы также прекрасны во время дождя, так что стоит посетить и это место. В «сухом саду» перед Хондо также цветут азалии, что придаёт всей территории храма атмосферу сада цветов.



Множество ирисов в саду представляют собой захватывающее зрелище. Сад открыт для публики в сезон цветения (фотография Харада Хироси)

Обязательно стоит зайти и в храм Дзётидзи, перейдя железнодорожный переезд Мейгэцуин. Это знаменитый дзэнский монастырь, при этом не слишком известен как место для любования гортензиями, так что здесь можно насладиться видами не торопясь и вдали от скоплений людей.



Гортензии в монастыре Дзётидзи (фотография Харада Хироси)

Перед прудом вас порадуют горные гортензии. Ведущие отсюда к воротам с колокольней пологие каменные ступени стёрты за века паломничеств, и вы можете ощутить контраст между мимолётной красотой цветов и ступенями, напоминающими о долгой истории монастыря. Кстати, эти храмовые ворота – единственные в Камакуре ворота с колоколом на втором ярусе, и на них стоит обратить особое внимание.

Посетив Хондо, можно пройти дальше вглубь территории монастыря и посмотреть на цветущие на скалах конандроны. Присмотревшись, вы увидите очаровательные маленькие фиолетовые лепестки, соединяющиеся в форме звёзд.



Конандроны очаровывают своей неброской красотой (фотография Харада Хироси)

Другие достопримечательности, которые можно поставить в один ряд с храмом Мэйгэцуин



Сад монастыря Хококудзи, где растут около 2000 растений бамбука мосо (фотография Харада Хироси)

Если пройти на восток от центра города по тракту Канадзава кайдо, вы попадёте к чрезвычайно популярному монастырю Хококудзи, где находится самая красивая бамбуковая роща в Камакуре. При этом мало кто знает, что здесь можно любоваться и гортензиями, цветущими в окружении мхов и бамбука. Цветы прекрасно оттеняют буддийские статуи, придавая пейзажу особое очарование. Здесь также подают чай маття, который вы можете выпить, любуясь бамбуковой рощей и в полной мере ощутить атмосферу японской старины.



Красные и фиолетовые цветы за каменными буддийскими статуями (фотография Харада Хироси)

На электропоезде линии Энодэн можно добраться до храма Хасэдэра, который не менее популярен, чем Мейгэцуин. Если в Мейгэцуин преобладают гортензии сорта химэ-адзисаи, в Хасэдэра растёт более 40 различных сортов. Они не только разнообразят пейзаж различными оттенками цветовой гаммы, но и цветут в разные периоды, что удлиняет период, когда можно любоваться цветами.



На склоне у «Тропы гортензий» в монастыре Хасэдера цветут около 2500 гортензий. На тропу можно попасть за отдельную плату (фотография Харада Хироси)

В этом храме тоже есть каменная лестница с цветущими гортензиями, привлекающая множество посетителей. Поскольку для входа нужно приобрести отдельный билет, количество которых ограничено, мы рекомендуем вам забронировать посещение онлайн заранее. С вершины холма вы можете увидеть пляж Юигахама в обрамлении цветов – это напомнит вам, что Камакура – особый старинный приморский город.



Подъём примерно по 200 каменным ступеням ведёт на гору Кайкодзан – «Гору Морского света» (фотография Харада Хироси)

Фотографии и текст: Харада Хироси

Фотография к заголовку: Харада Хироси