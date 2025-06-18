Руководство по профилактике и лечению теплового удара в условиях высокой влажности в Японии

Путеводительпо Японии

Поскольку риск теплового удара возрастает с повышением летних температур в Японии, данное руководство охватывает профилактику, распознавание симптомов и лечение легких случаев, не требующих госпитализации.

В Японии становится всё жарче

Японское лето становится жарче с каждым годом из-за заметных последствий глобального потепления и эффекта городского «острова тепла». По данным Министерства окружающей среды, средняя годовая температура в Токио повысилась примерно на 3°C за последние 100 лет. В 2024 году более 80% дней в июле и августе температура превышала 30°C. Сезон дождей, который знаменует начало лета, в последние годы принес более частые локальные ливни, повышающие влажность. Душный климат является характерной особенностью японского лета и основным фактором, способствующим тепловому удару.

Что вызывает тепловой удар?

Тепловой удар с большей вероятностью возникает при сочетании следующих факторов:

Условия окружающей среды: высокая температура, сильное солнечное излучение, высокая влажность, отсутствие ветра и т. д.

Индивидуальные факторы риска: пожилой или детский возраст, ожирение, хронические заболевания, такие как диабет или болезни сердца, плохое питание, обезвоживание (диарея) или плохое физическое состояние (похмелье, недостаток сна) и т. д.

Способствующее поведение: интенсивные физические упражнения, непривычные упражнения или долгие часы работы на открытом воздухе, где трудно поддерживать водный баланс.



Дождливый день может смениться особенно душным днем, что повышает вероятность теплового удара (© Pixta)

В нормальных условиях человеческое тело выделяет избыточное тепло через кожу путем потоотделения, помогая предотвратить перегрев. Однако чрезмерное потоотделение в жаркую и влажную погоду нарушает этот процесс терморегуляции. Организм теряет жидкости и соли, что препятствует кровообращению. В результате внутренняя температура тела повышается, снижая функцию мозга и других органов. Эти симптомы в совокупности называются тепловым ударом.



Когда организм не может регулировать температуру, могут появиться различные симптомы (© Pixta)

Профилактика теплового удара: что носить и брать с собой

В жаркие дни лучше избегать слишком активной деятельности на открытом воздухе и проводить время в прохладных местах. При прогулках на улице старайтесь избегать прямых солнечных лучей и делайте перерывы в прохладных, затененных местах.

Одежда должна хорошо дышать, чтобы предотвратить накопление тепла, а также впитывать влагу и быстро сохнуть. При проведении времени на открытом воздухе используйте зонт или носите шляпу для защиты от прямых солнечных лучей.

Для поддержания водного баланса носите с собой бутылку воды или термос. Спортивные напитки рекомендуются для профилактики теплового удара, поскольку они легко усваиваются организмом и помогают восполнить как жидкости, так и соли. Избегайте напитков с кафеином, таких как кофе, поскольку они обладают мочегонным эффектом. Летом в магазинах шаговой доступности можно найти замороженные бутилированные напитки.

Другие полезные предметы включают портативные ручные вентиляторы, охлаждающие повязки на шею (кольца и шарфы) и соленые конфеты. Эти предметы для профилактики теплового удара часто доступны в магазинах шаговой доступности и супермаркетах.



Предметы, помогающие предотвратить тепловой удар (© Pixta)

Симптомы и лечение

Следующие симптомы могут указывать на тепловой удар. Переместитесь в комнату с кондиционером или в прохладное, проветриваемое место и немедленно начните оказание первой помощи.

Легкие симптомы: головокружение, легкое головокружение, мышечная боль/судороги, покалывание в руках и ногах, плохое самочувствие

Умеренные симптомы: головная боль, тошнота, рвота, усталость, слабость

Тяжелые симптомы: высокая температура тела, потеря сознания, отсутствие реакции, судороги всего тела, неспособность ходить прямо

Легкие симптомы могут лечиться с помощью первой помощи на месте (см. ниже). Для умеренных и тяжелых симптомов рекомендуется больничное лечение.

Способность человека пить самостоятельно может служить полезным индикатором его состояния. Если он не может открыть запечатанную пластиковую бутылку, поднести ее ко рту или пить из-за удушья, его следует немедленно доставить в больницу. Не заставляйте пить, если он не может сделать это самостоятельно, поскольку жидкость может попасть в дыхательные пути.

Охладите тело!

Начните с ослабления одежды, например снятия ремней. Затем используйте замороженную пластиковую бутылку или аналогичный холодный предмет для охлаждения областей с крупными кровеносными сосудами, таких как боковые части шеи, подмышки и пах. Охлаждение ладоней, где расположены многие капилляры, также эффективно. Пусть человек держит что-то холодное и прижимает это к таким областям, как шея. Нанесение воды на кожу и использование ручного вентилятора для ее охлаждения также помогает.



Области тела, которые следует охлаждать при подозрении на тепловой удар (© Nippon.com)

Восполняйте жидкости и соли

Холодные напитки не только помогают при обезвоживании, но и снижают температуру тела изнутри. Охлаждайте тело снаружи, одновременно употребляя воду или спортивные напитки и рассасывая соленые конфеты для восполнения жидкостей и солей, потерянных с потом. В более тяжелых случаях употребление раствора для пероральной регидратации, доступного в таких местах, как магазины шаговой доступности, может привести к более быстрому выздоровлению.

После оказания первой помощи человек должен отдохнуть некоторое время, чтобы можно было контролировать его состояние. Даже если симптомы улучшаются, лучше не напрягаться и отдыхать. Если симптомы не улучшаются, обратитесь за медицинской помощью.

Официальные предупреждения о тепловом ударе

Предупреждения о тепловом ударе выдаются в каждой из 58 прогнозных зон по всей Японии, когда прогнозируется, что индекс тепловой нагрузки по влажной температуре глобуса (WBGT) составит 33 или выше. Информацию о предупреждениях можно просмотреть на веб-сайте Министерства окружающей среды «Информация о профилактике тепловых заболеваний».

WBGT – это индекс тепловой нагрузки, направленный на профилактику теплового удара, который рассчитывается с использованием таких факторов, как температура, влажность и интенсивность солнечной радиации. Когда индекс составляет 28 или выше, количество случаев теплового удара резко возрастает.

Принимайте меры предосторожности против теплового удара и наслаждайтесь безопасным летом в Японии.

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Фотография к заголовку: © Pixta