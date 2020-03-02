Как перемещаться по Киото? Автобусы и прокат велосипедов

Путеводительпо Японии

Автобусы и велосипеды напрокат – пожалуй, лучшие способы для поездок по древней столице Японии Киото и осмотра достопримечательностей. Воспользуйтесь удобными однодневными и двухдневными проездными для проезда в автобусах и метро. А если вам не хочется прокладывать собственные маршруты, на регулярных экскурсионных автобусах можно совершить комплексный тур по историческому городу.

Передвижение по древней столице

Транспорт является важной частью туристического Киото. В городе есть множество достопримечательностей, и выбор правильного вида транспорта может сэкономить ваше время и силы.

Многие туристы из-за рубежа приезжают с железнодорожным проездным JR Pass, но если вы ограничитесь только железнодорожными линиями JR, вы можете пропустить значительную часть красот этого великого города. Здесь мы предлагаем некоторые идеи о лучших – и часто самых экономичных – способах передвижения по городу.



С северной стороны станции Киото есть большой автобусный терминал

Городские автобусы помогут добраться в центральную часть Киото

В Киото множество автобусных маршрутов, автобусы ходят часто и доставят вас практически в любую точку города. Если вы хотите сосредоточиться на достопримечательностях в центре Киото, автобус – лучший выбор.

Мы особенно рекомендуем однодневный проездной на автобус за 600 йен (300 йен для детей), который можно использовать на линиях компаний Kyoto City Bus и Kyoto Bus Company. Обычная стоимость проезда на автобусе составляет 230 йен (120 йен для детей), поэтому вы сэкономите, если собираетесь совершить три и более поездки. Есть некоторые направления, которые будут стоить немного дороже, ниже мы приводим список таких направлений.



Однодневный проездной на автобусе можно использовать на автобусах Kyoto City Bus и Kyoto Bus Company

Однодневный автобусный проездной

Храм Киёмидзудэра, Арасияма, храм Кинкакудзи, Замок Нидзё, храмы Гинкакудзи, Нандзэндзи, святилище Ясака, храмы Кодайдзи, Ниннадзи, Рёандзи, святилище Хэйан, святилище Камигамо, святилище Симогамо, храм Тодзи

Направления с дополнительными тарифами

Район Охара (Сандзэнъин, Хосэнъин, Дзяккоин), район Сюгакуин (Сюгакуин Рикю, Мансюин, Сисэндо), район Такао (Косандзи, Дзингодзи), район Кибунэ и Курама (святилище Кифунэ, храм Курамадэра), район Кацура и Ракусэй (Кацура Рикю, Судзумусидэра)



До святилища Хэйан легко добраться на автобусе

Информация

Однодневный автобусный проездной (Kyoto City Bus и Kyoto Bus Company)

Цена: 600 йен для взрослых, 300 йен для детей

Где купить: продаются в информационных центрах городского автобуса и метро, ​​в офисах городского автобуса, в билетных кассах метро, ​​в кассах пригородных билетах и ​​в городских автобусах (могут быть распроданы)

Многоязычная информация: вебсайт ( на английском, корейском, упрощённом и традиционном китайском языках с машинным переводом; см. ссылки на языки вверху страницы)

Новые проездные на автобус и метро

Автобусы в Киото удобны, но имеют один недостаток – могут попасть в пробку, и дорога к месту назначения может занять больше времени, чем ожидалось. Иногда автобусы бывают настолько переполнены, что невозможно втиснуться Это было большой проблемой для тех, у кого мало времени, но по состоянию на 17 марта 2018 года уже можно было купить однодневные и двухдневные проездные билеты, которые можно использовать как в автобусах, так и в метро, что сильно снизило загруженность автобусов.

Новые проездные можно использовать на всех автобусах Kyoto City Bus и Kyoto Bus Company, на большинстве автобусов Keihan и на всех линиях городского метро Киото. Наиболее эффективный способ использования таких проездных – в основном ездить на автобусе и пересаживаться на метро, ​​если движение затруднено или автобусы переполнены. А для тех многих посетителей, кто остаётся в Киото более одного дня, может быть выгоднее двухдневный проездной за 1700 йен, а не однодневный вариант за 900 йен.



Эти проездные стоят немного дороже, чем версии для автобусов, но предоставляют больше возможностей

Информация

Однодневные и двухдневные проездные на метро и автобус

Цена: однодневный 900 йен (450 йен для детей);двухдневный 1700 йен (850 для детей)

Где продаются: информационные центры городских автобусов и метро, в автобусах, кассах метро, ​​кассах пригородных билетов.

Многоязычная информация: вебсайт (на английском языке)

Удобные экскурсионные автобусы

Те, кто беспокоится о пересадках или просто не хочет планировать собственный экскурсионный маршрут, могут выбрать один из экскурсионных автобусов, обслуживаемых автобусной компанией Keihan. Туры варьируются от простого проезда по городу, занимающего около часа, до обширного тура ценой более 10 000 йен, включающего традиционный японский ужин.

Мы рекомендуем тур «Важнейшие места Киото» от станции Киото. Тур проходит каждый день, начинается возле выхода Карасумагути станции Киото в 10:00 утра и продолжается в течение 6 часов. Вы попадёте в Арасияму, где вы увидите храм Тэнрюдзи и знаменитые бамбуковые рощи, святилище Фусимимиинари и его бесконечные красные ворота-тории, Золотой павильон Кинкакудзи и много других знаменитых мест. В автобусе предоставляется многоязычное звуковое сопровождение на английском, китайском и корейском языках, а в святилище Фусимиинари вас будет ждать англоязычный гид.



Тур «Важнейшие места Киото» особенно популярен



На некоторых экскурсиях вы можете покататься на двухэтажном Sky Bus Kyoto

Информация

Обзорная автобусная экскурсия «Важнейшие места Киото»

Цена: 6500 йен (3560 йен для детей);требуется предварительный заказ (резервируйте места на сайте тура)

Продолжительность тура: 6 часов

Место посадки: станция Киото, выход Карасумагути

Многоязычная информация: вебсайт (на английском, корейском, упрощённом и традиционном китайском языках)



Коридор ворот-тории в святилище Фусимиинари

На велосипеде вы не зависите от пробок на дорогах

Киото – это не только святилища, храмы и другие исторические места. Это также изобилие прекрасных традиционных ресторанов, современных кафе и магазинов, где продаются изделия традиционных ремёсел. Если вы хотите изучить город во всём его разнообразии, мы рекомендуем взять напрокат велосипед.

Поезда, автобусы и метро особенно переполнены в самые популярные сезоны – весной, когда цветёт сакура, и осенью, когда осенняя листва окрашивает город золотом и багрянцем. Передвигаясь на велосипеде, вы можете избежать транспортных проблем. Взять напрокат велосипед можно во многих местах. Некоторые из таких компаний, такие как Kyoto Eco Trip, удобно расположенная рядом со станцией Киото, имеют многоязычные вебсайты.



Прокатный пункт Kyoto Eco Trip находится всего в 2 минутах ходьбы от западного выхода Хатидзёгути станции Киото

Информация

Kyoto Eco Trip

Адрес: 58 Muromachi, Higashi Kujō, Minami-ku, Kyoto

Тел.: 075-691-0794

Цена за день: обычные городские велосипеды от 800 йен;велосипеды с электроприводом от 1800 йен; велосипеды с детскими креслами от 1300 йен; детские велосипеды от 1000 иен

Многоязычная информация: вебсайт (на английском, упрощённом и традиционном китайском языках)



Маршрут от станции Киото до Киото Гёэн сравнительно ровный, его несложно проехать на велосипеде. По пути вы можете осмотреть объекты Всемирного наследия, такие как храм Ниси-Хонгандзи и замок Нидзё, а также остановиться в кафе у реки Камо

Текст: Фудзияма Кадзуюки

Фотографии: Куроива Масакадзу, 96Box

Фотография к заголовку: Знаменитая бамбуковая роща Арасияма в Киото