Первые в мире отели с работниками-роботами становятся всё более популярными в сфере бизнес-туризма

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Сеть отелей Henn na Hotel сделала себе имя и сократила расходы на оплату труда, поставив на стойки регистрации роботов. Компания открыла отель с сотрудниками-роботами, ориентированный на бизнес-туризм. Сеть использует передовые технологии, чтобы предложить клиентам отдых без стресса.

Роботы помогают в гостиничном бизнесе?

Улыбающиеся сотрудницы стоят за стойкой администратора. Но все не так, как кажется. На самом деле это роботы, созданные со строгим вниманием к деталям. Вы находитесь у входа в отель «Henn na Hotel Tokyo Hamamatsuchō», который торжественно открылся в апреле 2018 года.



На стойке регистрации отеля Henn na Hotel Tokyo Hamamatsuchō работают роботы-гуманоиды

Сеть отелей Henn na Hotel известна тем, что встречает посетителей с помощью роботов-динозавров. В «Книге рекордов Гиннесса» эта сеть отмечена как первая в мире, где в качестве персонала начали использовать роботов. В настоящее время H.I.S. Hotel Holdings управляет девятью подобными отелями в Японии и готовится открыть еще три до начала 2019 года. Виды роботов меняются в зависимости от места. Например, роботы-велоцирапторы, высокоинтеллектуальный вид динозавров, работают на стойке регистрации в отеле Henn na Hotel Maihama Tokyo Bay в Ураясу, Тиба. Эти роботы-динозавры кланяются посетителям и даже иногда чихают, что делает их одновременно необычными и очаровательными.

«Большинство клиентов филиала в Майхаме – посетители токийского “Диснейленда”, – говорит Миура Тацуки, руководитель отдела по связям с общественностью подразделения планирования управления бизнесом компании H.I.S. – А пребывание в безликом отеле перед поездкой в парк развлечений или после возвращения становится преградой на пути того, что должно быть хорошо проведенным временем. Поэтому мы разместили роботов-динозавров в помещениях и роботов в виде ископаемых рыб, чтобы они плавали в аквариуме. Хотя некоторые дети поначалу пугаются и плачут, потом они улыбаются и фотографируются с этими роботами».



Велоцирапторы, напоминающие о фильмах про парк Юрского периода, на стойке регистрации (фото предоставлено отелем Henn na Hotel Maihama Tokyo Bay)

Концепция Henn na Hotel возникла в 2015 году, когда была проведена масштабная реконструкция отеля в тематическом парке «Huis Ten Bosch» в Сасебо префектуры Нагасаки. Изначально персонала было около 40 человек, но благодаря активному использованию роботов стало возможным, чтобы отелем на 144 номера управляли всего 7 сотрудников.

«Изначально мы внедряли роботов с целью снижения затрат на персонал, – говорит Миура. – Но потом роботы стали аттракционом сами по себе, дополняя развлечения и привлекая внимание публики. Отели “Henn na” имеют рейтинг от трех до трех с половиной звезд – не такой высокий, как хотелось бы, поэтому представления с роботами могут стать очень полезными, чтобы клиенты останавливались у нас».



Роботы в виде ископаемых рыб, плавающих в аквариуме – еще один популярный аттракцион (фото предоставлено Henn na Hotel Maihama Tokyo Bay)

Роботы позволяют эффективно управлять такими отелями при небольшом штате сотрудников, а также повышают интерес развлекательную. В каком-то смысле это идеал, воплощенный в жизнь для японской гостиничной индустрии, где нехватка рабочей силы ощущается особенно остро. Первый такой отель был открыт с 82 роботами 6 видов, и усовершенствование продолжалось по мере того, как открывались новые отели, так что сейчас в них насчитывается около 300 роботов 30-ти видов.



Тапиа, робот-интерфейс, установленный в каждой комнате. С помощью голосовых команд он управляет различными функциями, включая телевизор, кондиционер и освещение. (фото предоставлено Henn na Hotel Maihama Tokyo Bay)

Преимущества роботов в бизнес-туризме

С конца 2017 года сеть отелей Henn na Hotel постоянно развивается и открывает отели, ориентированные на деловые поездки. Один из них – Henn na Hotel Hamamatsuchō, до которого легко добраться как от Токийского вокзала, так и из аэропорта Ханеда. На первый взгляд он выглядит как типичный японский бизнес-отель. Если бы не его вывеска, люди, скорее всего, и не догадались бы по фасаду, что в этом отеле работают роботы.



Типичный чисто японский экстерьер бизнес-отеля

Два робота в униформе – мужчина и женщина – на стойке регистрации. Они приветствуют гостей и помогают им в процедуре регистрации, в ходе которой гости называют свои имена и вводят номера телефонов на сенсорных панелях. Иностранные туристы помещают свои паспорта в сканер. В итоге все гости ставят свои подписи. Оплата производится наличными или кредитной картой через платежные терминалы, после чего выдаются квитанции и ключи с номерами комнат. Иностранным посетителям также предлагается поддержка на английском, корейском и китайском (упрощённом и традиционном) языке в интерфейсе на стойке регистрации. На ресепшене на связи и люди, «живой» персонал, когда в них возникает необходимость.



Распознавание голоса и сенсорные панели помогают зарегистрироваться очень быстро

«Нужно удивительно много энергии для того, чтобы общаться с людьми, даже с персоналом отеля, – говорит Миура. – Мы посчитали, что бизнесмену будет ещё сложнее после того, как он вымотает себя на переговорах или других деловых встречах. И мы подумали – как мы можем использовать преимущества роботов для бизнес-путешественников и туристов? Теперь в отеле Henn na Hotel вы можете провести все время пребывания, от регистрации до выписки, ни разу даже не поговорив с другим человеком».



Чистые комфортабельные номера отеля, из некоторых открывается вид на Токийскую башню

Другие роботы также задействованы здесь как персонал. Недалеко от мужского и женского роботов-гуманоидов со стойки регистрации распологается очаровательный Унибо – робот-консьерж, способный к простой коммуникации. Унибо помогает гостям найти ближайшие рестораны, супермаркеты и магазины.



Унибо – полезный консьерж, обладающий обширными знаниями о местной жизни. Рядом также находится телефон для связи с персоналом

Хотя номера отеля Hamamatsuchō не такие занимательные, как в отелях Maihama или Huis Ten Bosch, но они оснащены многочисленными функциями для бизнес-туризма в рамках концепции поддержания здоровья, хорошего сна и с почти футуристическим подходом. Фирменная особенность – «LG Стайлер», прибор для чистки одежды, установленный в каждом номере. Повесьте костюм или другой предмет одежды на вешалку в шкафу, нажмите кнопку, и под воздействием горячего пара и вибрации прибор разгладит складки и удалит запахи, пыль и пыльцу. Туристы и бизнесмены точно оценят его по достоинству.



Простой в управлении «LG Стайлер» ухаживает за одеждой

Еще одна функция, установленная в каждом номере – «Ханди», смартфон, который служит пультом дистанционного управления для телевизора и кондиционера, а также обеспечивает бесплатную внутреннюю и международную телефонную связь. В каждом номере также есть умный планшет, который отображает туристическую информацию и компьютерные игры на экране смартфона, когда над ним машут рукой.



Умный планшет (слева снизу) отображает необходимую посетителям информацию на смартфоне, установленном в комнате

«”Хэн” в слове Henn na Hotel по-японски может иметь значение “странный”, – говорит Миура. – Однако, он также может означать ”изменение“, и именно об этом последнем значении мы думали». Будет интересно посмотреть, каких успехов добьется «Henn na Hotel» в будущем, используя передовые технологии, чтобы развиваться и меняться.



Сотрудники стойки регистрации гостеприимны, несмотря на свою техническую сущность

Веб-сайт: https://www.hennnahotel.com

Текст: Митамура Фукико

Информация предоставлена отелем «Henn na Hotel»

Фотографии: Кодэра Кэй

Фотография к заголовку: женщина-робот приветствует гостей