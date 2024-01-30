Первые в мире отели с работниками-роботами становятся всё более популярными в сфере бизнес-туризма

Технологии Туризм

Сеть отелей Henn na Hotel сделала себе имя и сократила расходы на оплату труда, поставив на стойки регистрации роботов. Компания открыла отель с сотрудниками-роботами, ориентированный на бизнес-туризм. Сеть использует передовые технологии, чтобы предложить клиентам отдых без стресса.
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Роботы помогают в гостиничном бизнесе?

Улыбающиеся сотрудницы стоят за стойкой администратора. Но все не так, как кажется. На самом деле это роботы, созданные со строгим вниманием к деталям. Вы находитесь у входа в отель «Henn na Hotel Tokyo Hamamatsuchō», который торжественно открылся в апреле 2018 года.

На стойке регистрации отеля Henn na Hotel Tokyo Hamamatsuchō работают роботы-гуманоиды
На стойке регистрации отеля Henn na Hotel Tokyo Hamamatsuchō работают роботы-гуманоиды

Сеть отелей Henn na Hotel известна тем, что встречает посетителей с помощью роботов-динозавров. В «Книге рекордов Гиннесса» эта сеть отмечена как первая в мире, где в качестве персонала начали использовать роботов. В настоящее время H.I.S. Hotel Holdings управляет девятью подобными отелями в Японии и готовится открыть еще три до начала 2019 года. Виды роботов меняются в зависимости от места. Например, роботы-велоцирапторы, высокоинтеллектуальный вид динозавров, работают на стойке регистрации в отеле Henn na Hotel Maihama Tokyo Bay в Ураясу, Тиба. Эти роботы-динозавры кланяются посетителям и даже иногда чихают, что делает их одновременно необычными и очаровательными.

«Большинство клиентов филиала в Майхаме – посетители токийского “Диснейленда”, – говорит Миура Тацуки, руководитель отдела по связям с общественностью подразделения планирования управления бизнесом компании H.I.S. – А пребывание в безликом отеле перед поездкой в парк развлечений или после возвращения становится преградой на пути того, что должно быть хорошо проведенным временем. Поэтому мы разместили роботов-динозавров в помещениях и роботов в виде ископаемых рыб, чтобы они плавали в аквариуме. Хотя некоторые дети поначалу пугаются и плачут, потом они улыбаются и фотографируются с этими роботами».

Велоцирапторы, напоминающие о фильмах про парк Юрского периода, на стойке регистрации (фото предоставлено отелем Henn na Hotel Maihama Tokyo Bay)
Велоцирапторы, напоминающие о фильмах про парк Юрского периода, на стойке регистрации (фото предоставлено отелем Henn na Hotel Maihama Tokyo Bay)

Концепция Henn na Hotel возникла в 2015 году, когда была проведена масштабная реконструкция отеля в тематическом парке «Huis Ten Bosch» в Сасебо префектуры Нагасаки. Изначально персонала было около 40 человек, но благодаря активному использованию роботов стало возможным, чтобы отелем на 144 номера управляли всего 7 сотрудников.

«Изначально мы внедряли роботов с целью снижения затрат на персонал, – говорит Миура. – Но потом роботы стали аттракционом сами по себе, дополняя развлечения и привлекая внимание публики. Отели “Henn na” имеют рейтинг от трех до трех с половиной звезд – не такой высокий, как хотелось бы, поэтому представления с роботами могут стать очень полезными, чтобы клиенты останавливались у нас».

Роботы в виде ископаемых рыб, плавающих в аквариуме – еще один популярный аттракцион (фото предоставлено Henn na Hotel Maihama Tokyo Bay)
Роботы в виде ископаемых рыб, плавающих в аквариуме – еще один популярный аттракцион (фото предоставлено Henn na Hotel Maihama Tokyo Bay)

Роботы позволяют эффективно управлять такими отелями при небольшом штате сотрудников, а также повышают интерес развлекательную. В каком-то смысле это идеал, воплощенный в жизнь для японской гостиничной индустрии, где нехватка рабочей силы ощущается особенно остро. Первый такой отель был открыт с 82 роботами 6 видов, и усовершенствование продолжалось по мере того, как открывались новые отели, так что сейчас в них насчитывается около 300 роботов 30-ти видов.

Тапиа, робот-интерфейс, установленный в каждой комнате. С помощью голосовых команд он управляет различными функциями, включая телевизор, кондиционер и освещение. (фото предоставлено Henn na Hotel Maihama Tokyo Bay)
Тапиа, робот-интерфейс, установленный в каждой комнате. С помощью голосовых команд он управляет различными функциями, включая телевизор, кондиционер и освещение. (фото предоставлено Henn na Hotel Maihama Tokyo Bay)

Преимущества роботов в бизнес-туризме

С конца 2017 года сеть отелей Henn na Hotel постоянно развивается и открывает отели, ориентированные на деловые поездки. Один из них – Henn na Hotel Hamamatsuchō, до которого легко добраться как от Токийского вокзала, так и из аэропорта Ханеда. На первый взгляд он выглядит как типичный японский бизнес-отель. Если бы не его вывеска, люди, скорее всего, и не догадались бы по фасаду, что в этом отеле работают роботы.

Типичный чисто японский экстерьер бизнес-отеля
Типичный чисто японский экстерьер бизнес-отеля

Два робота в униформе – мужчина и женщина – на стойке регистрации. Они приветствуют гостей и помогают им в процедуре регистрации, в ходе которой гости называют свои имена и вводят номера телефонов на сенсорных панелях. Иностранные туристы помещают свои паспорта в сканер. В итоге все гости ставят свои подписи. Оплата производится наличными или кредитной картой через платежные терминалы, после чего выдаются квитанции и ключи с номерами комнат. Иностранным посетителям также предлагается поддержка на английском, корейском и китайском (упрощённом и традиционном) языке в интерфейсе на стойке регистрации. На ресепшене на связи и люди, «живой» персонал, когда в них возникает необходимость.

Распознавание голоса и сенсорные панели помогают зарегистрироваться очень быстро
Распознавание голоса и сенсорные панели помогают зарегистрироваться очень быстро

«Нужно удивительно много энергии для того, чтобы общаться с людьми, даже с персоналом отеля, – говорит Миура. – Мы посчитали, что бизнесмену будет ещё сложнее после того, как он вымотает себя на переговорах или других деловых встречах. И мы подумали – как мы можем использовать преимущества роботов для бизнес-путешественников и туристов? Теперь в отеле Henn na Hotel вы можете провести все время пребывания, от регистрации до выписки, ни разу даже не поговорив с другим человеком».

Чистые комфортабельные номера отеля, из некоторых открывается вид на Токийскую башню
Чистые комфортабельные номера отеля, из некоторых открывается вид на Токийскую башню

Другие роботы также задействованы здесь как персонал. Недалеко от мужского и женского роботов-гуманоидов со стойки регистрации распологается очаровательный Унибо – робот-консьерж, способный к простой коммуникации. Унибо помогает гостям найти ближайшие рестораны, супермаркеты и магазины.

Унибо – полезный консьерж, обладающий обширными знаниями о местной жизни. Рядом также находится телефон для связи с персоналом
Унибо – полезный консьерж, обладающий обширными знаниями о местной жизни. Рядом также находится телефон для связи с персоналом

Хотя номера отеля Hamamatsuchō не такие занимательные, как в отелях Maihama или Huis Ten Bosch, но они оснащены многочисленными функциями для бизнес-туризма в рамках концепции поддержания здоровья, хорошего сна и с почти футуристическим подходом. Фирменная особенность – «LG Стайлер», прибор для чистки одежды, установленный в каждом номере. Повесьте костюм или другой предмет одежды на вешалку в шкафу, нажмите кнопку, и под воздействием горячего пара и вибрации прибор разгладит складки и удалит запахи, пыль и пыльцу. Туристы и бизнесмены точно оценят его по достоинству.

Простой в управлении «LG Стайлер» ухаживает за одеждой
Простой в управлении «LG Стайлер» ухаживает за одеждой

Еще одна функция, установленная в каждом номере – «Ханди», смартфон, который служит пультом дистанционного управления для телевизора и кондиционера, а также обеспечивает бесплатную внутреннюю и международную телефонную связь. В каждом номере также есть умный планшет, который отображает туристическую информацию и компьютерные игры на экране смартфона, когда над ним машут рукой.

Умный планшет (слева снизу) отображает необходимую посетителям информацию на смартфоне, установленном в комнате
Умный планшет (слева снизу) отображает необходимую посетителям информацию на смартфоне, установленном в комнате

«”Хэн” в слове Henn na Hotel по-японски может иметь значение “странный”, – говорит Миура. – Однако, он также может означать ”изменение“, и именно об этом последнем значении мы думали». Будет интересно посмотреть, каких успехов добьется «Henn na Hotel» в будущем, используя передовые технологии, чтобы развиваться и меняться.

Сотрудники стойки регистрации гостеприимны, несмотря на своё техническое происхождение
Сотрудники стойки регистрации гостеприимны, несмотря на свою техническую сущность

Веб-сайт: https://www.hennnahotel.com

Текст: Митамура Фукико
Информация предоставлена отелем «Henn na Hotel»
Фотографии: Кодэра Кэй
Фотография к заголовку: женщина-робот приветствует гостей

Роботы туризм