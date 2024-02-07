Исследуя Сирэтоко на Хоккайдо: горячие водопады, любование звёздами и живописные автодороги
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5. Водопад Фурэпэ напоминает девичьи слёзы
От Центра Национального природного парка Сирэтоко до водопада Фурэпэ, где есть смотровая площадка с великолепным видом на крутой обрыв и Охотское море, можно дойти за 20 минут. Это популярное место, входящее в список Всемирного наследия и к нему легко добраться.
Водопад питается грунтовыми водами, которые образуются из дождей и снега, выпадающих на горном хребте Сирэтоко и просачивающихся в землю, а затем вытекающих из расщелин в 100-метровой скале. Его вертикальный перепад составляет 60 метров. Поскольку объём воды невелик, местные жители прозвали этот водопад «Девичьими слезами».
Зимой водопад замерзает, образуя потрясающую ледяную скульптуру. Также вблизи него можно увидеть стаи оленей Хоккайдо.
Общие данные
- Как добраться: расположен в 20 минутах ходьбы от Центра Национального природного парка Сирэтоко
6. Водопад Осинкосин: водопад «Прекрасные близнецы» в рейтинге 100 лучших водопадов Японии
Водопад Осинкосин расположен вдоль Национального шоссе 334, которое связывает центральную часть Сяри с Уторо, региональным туристическим центром. Благодаря удобному расположению и наличию парковки посетители Сирэтоко часто останавливаются здесь в начале своего путешествия.
Водопад тридцати метров в ширину и пятидесяти метров в высоту разделяется на два потока, с чем связано его другое название – «Прекрасные близнецы». Для более яркого впечатления от созерцания бушующей воды можно подняться по ступенькам вдоль водопада. Поскольку зимой они не замерзают, вы можете любоваться каскадами Осинкосин круглый год. Осинкосин входит в число 100 лучших водопадов Японии.
Название «Осинкосин» происходит от айнского выражения, означающего «место, где гроздьями растут ели Эдзо». Если вы продолжите движение по бывшему национальному шоссе в сторону от водопада, то через некоторое время вы попадёте на смотровую площадку, с которой открывается великолепный вид на Охотское море.
Осинкосин
- Как добраться: 10 минут на автобусе от автобусного терминала Уторо онсэн; 40 минут на автобусе от станции JR Сирэтоко Сяри
7. Горячие водопады Камуивакка: тайная жемчужина горячих источников Сирэтоко
Горячие водопады Камуивакка являются продолжением реки Камуивакка, которая стекает с горы Ио. В реку впадает природный горячий источник, превращающий её воды в быстро текущий поток онсэн. Прогуляйтесь вверх по течению к чаше водопада, чтобы искупаться в горячем источнике в естественных условиях.
Камуивакка насчитывает четыре водопада, начиная с нижнего течения реки. Температура воды повышается по мере подъёма, но вход на первый водопад теперь запрещён из-за опасности падения камней. Вода в первом водопаде имеет температуру всего 30 градусов по Цельсию, поэтому не совсем соответствует обычной для онсэн.
Водопад довольно скользкий, поэтому необходимо обуть обувь, подходящую для прогулок по реке, и соблюдать осторожность. Вода в источнике также очень кислая и может вызвать раздражение кожи.
Ниже по течению, где река Камуивакка впадает в Охотское море, находится водопад Камуивакка, его легко спутать с горячим потоком реки. До него нельзя добраться по суше, и его лучше всего осматривать с экскурсионного катера.
Основные сведения
- Как добраться: 24 км (40 минут езды) от Уторо; когда доступ частного транспорта запрещён (обычно в августе), ходят рейсовые автобусы
8. Перевал Сирэтоко: захватывающие восходы и звёздное небо
Перевал Сирэтоко высотой 738 метров расположен вдоль автотрассы Сирэтоко, связывающей Сяри и Раусу. Дорога была открыта в 1980, и она является единственной, соединяющей восточное и западное побережья полуострова. С неё открываются прекрасные виды на гору Раусу, на которой до июля еще лежит снег, и это очень популярный маршрут для путешествия, в ходе которого вы можете полюбоваться удивительными видами.
Автотрасса закрыта примерно с начала ноября по конец апреля из-за повышенного риска оползней и лавин, возникающих в связи с изменчивой погодой. Это самый короткий сезон эксплуатации среди всех национальных дорог Японии. Каждую весну для возобновления движения дорогу расчищают на протяжении более чем месяца.
Перевал часто окутан туманом, но в ясные дни с него открываются прекрасные виды на гору Раусу, густой сосновый лес на камнях и остров Кунасири на востоке. Здесь можно увидеть великолепные рассветы и целые моря облаков, не говоря уже о превосходных видах осеннего леса. Перевал также приобретает репутацию одного из лучших мест для наблюдения за звёздами на Хоккайдо. Благодаря отсутствию светового загрязнения ночное небо здесь видится как бесконечное множество звёзд, простирающихся в бесконечность, это природный планетарий.
Основные сведения
- Как добраться: 15 км (25 минут езды) от Уторо; 25 минут на автобусе от автобусного терминала Уторо онсэн
- Открыто: Примерно с конца апреля по начало ноября
Фотография к заголовку: Олени Хоккайдо часто появляются у водопада Фурэпэ. Репортаж и текст Лауфена Кацу. Фотографии © Туристическая ассоциация Сирэтоко Шари-чо и Лауфен Кацу