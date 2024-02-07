Исследуя Сирэтоко на Хоккайдо: горячие водопады, любование звёздами и живописные автодороги

Путеводительпо Японии

Водопад Фурэпэ, внесённый в список Всемирного наследия, находится в нескольких минутах ходьбы от Центра природы Сирэтоко, а ещё дальше к северу вы можете попариться в природном термальном источнике горячего водопада Камуивакка. Водопад Осинкосин является третьим среди водопадов Сирэтоко. С автотрассы на перевале Сирэтоко можно увидеть волшебные виды в течение ограниченного времени года, когда возможен проезд через весь полуостров. Это вторая часть статьи об этой природной чудо-стране.

5. Водопад Фурэпэ напоминает девичьи слёзы

От Центра Национального природного парка Сирэтоко до водопада Фурэпэ, где есть смотровая площадка с великолепным видом на крутой обрыв и Охотское море, можно дойти за 20 минут. Это популярное место, входящее в список Всемирного наследия и к нему легко добраться.

Водопад питается грунтовыми водами, которые образуются из дождей и снега, выпадающих на горном хребте Сирэтоко и просачивающихся в землю, а затем вытекающих из расщелин в 100-метровой скале. Его вертикальный перепад составляет 60 метров. Поскольку объём воды невелик, местные жители прозвали этот водопад «Девичьими слезами».



Водопад Фурэпэ также известен как «Девичьи слезы» (предоставлено туристической ассоциацией Сирэтоко Сяри-тё)



Водопад Фурэпэ рядом с дрейфующими льдами (предоставлено туристической ассоциацией Сирэтоко Сяри-тё)

Зимой водопад замерзает, образуя потрясающую ледяную скульптуру. Также вблизи него можно увидеть стаи оленей Хоккайдо.



Водопад, замерший в воздухе, – главная зимняя достопримечательность



У посетителей есть возможность увидеть оленей Хоккайдо возле водопада Фурэпэ (предоставлено туристической ассоциацией Сирэтоко Сяри-тё)

Общие данные

Как добраться: расположен в 20 минутах ходьбы от Центра Национального природного парка Сирэтоко

6. Водопад Осинкосин: водопад «Прекрасные близнецы» в рейтинге 100 лучших водопадов Японии

Водопад Осинкосин расположен вдоль Национального шоссе 334, которое связывает центральную часть Сяри с Уторо, региональным туристическим центром. Благодаря удобному расположению и наличию парковки посетители Сирэтоко часто останавливаются здесь в начале своего путешествия.

Водопад тридцати метров в ширину и пятидесяти метров в высоту разделяется на два потока, с чем связано его другое название – «Прекрасные близнецы». Для более яркого впечатления от созерцания бушующей воды можно подняться по ступенькам вдоль водопада. Поскольку зимой они не замерзают, вы можете любоваться каскадами Осинкосин круглый год. Осинкосин входит в число 100 лучших водопадов Японии.



Водопад Осинкосин разделяется на два каскадных потока (предоставлено туристической ассоциацией Сирэтоко Сяри-тё)



В зимнее время вода водопада продолжает струиться, не замерзая (предоставлено туристической ассоциацией Сирэтоко Сяри-тё)

Название «Осинкосин» происходит от айнского выражения, означающего «место, где гроздьями растут ели Эдзо». Если вы продолжите движение по бывшему национальному шоссе в сторону от водопада, то через некоторое время вы попадёте на смотровую площадку, с которой открывается великолепный вид на Охотское море.



Поле возле смотровой площадки Осинкосин

Осинкосин

Как добраться: 10 минут на автобусе от автобусного терминала Уторо онсэн; 40 минут на автобусе от станции JR Сирэтоко Сяри

7. Горячие водопады Камуивакка: тайная жемчужина горячих источников Сирэтоко

Горячие водопады Камуивакка являются продолжением реки Камуивакка, которая стекает с горы Ио. В реку впадает природный горячий источник, превращающий её воды в быстро текущий поток онсэн. Прогуляйтесь вверх по течению к чаше водопада, чтобы искупаться в горячем источнике в естественных условиях.

Камуивакка насчитывает четыре водопада, начиная с нижнего течения реки. Температура воды повышается по мере подъёма, но вход на первый водопад теперь запрещён из-за опасности падения камней. Вода в первом водопаде имеет температуру всего 30 градусов по Цельсию, поэтому не совсем соответствует обычной для онсэн.

Водопад довольно скользкий, поэтому необходимо обуть обувь, подходящую для прогулок по реке, и соблюдать осторожность. Вода в источнике также очень кислая и может вызвать раздражение кожи.



На один из водопадов ещё разрешено подняться (предоставлено туристической ассоциацией Сирэтоко Сяри-тё)

Ниже по течению, где река Камуивакка впадает в Охотское море, находится водопад Камуивакка, его легко спутать с горячим потоком реки. До него нельзя добраться по суше, и его лучше всего осматривать с экскурсионного катера.



Водопад Камуивакка, вид с воды (предоставлено туристической ассоциацией Сирэтоко Сяри-тё)

Основные сведения

Как добраться: 24 км (40 минут езды) от Уторо; когда доступ частного транспорта запрещён (обычно в августе), ходят рейсовые автобусы

8. Перевал Сирэтоко: захватывающие восходы и звёздное небо

Перевал Сирэтоко высотой 738 метров расположен вдоль автотрассы Сирэтоко, связывающей Сяри и Раусу. Дорога была открыта в 1980, и она является единственной, соединяющей восточное и западное побережья полуострова. С неё открываются прекрасные виды на гору Раусу, на которой до июля еще лежит снег, и это очень популярный маршрут для путешествия, в ходе которого вы можете полюбоваться удивительными видами.



Гора Раусу в июне, снег ещё растаял не везде

Автотрасса закрыта примерно с начала ноября по конец апреля из-за повышенного риска оползней и лавин, возникающих в связи с изменчивой погодой. Это самый короткий сезон эксплуатации среди всех национальных дорог Японии. Каждую весну для возобновления движения дорогу расчищают на протяжении более чем месяца.



Снегоуборочные работы на перевале Сирэтоко (предоставлено туристической ассоциацией Сирэтоко Сяри-тё

Перевал часто окутан туманом, но в ясные дни с него открываются прекрасные виды на гору Раусу, густой сосновый лес на камнях и остров Кунасири на востоке. Здесь можно увидеть великолепные рассветы и целые моря облаков, не говоря уже о превосходных видах осеннего леса. Перевал также приобретает репутацию одного из лучших мест для наблюдения за звёздами на Хоккайдо. Благодаря отсутствию светового загрязнения ночное небо здесь видится как бесконечное множество звёзд, простирающихся в бесконечность, это природный планетарий.



Утреннее солнце, восходящее над островом Кунасири (предоставлено туристической ассоциацией Сирэтоко Сяри-тё)



Осенний листопад – одно из самых ярких зрелищ (предоставлено туристической ассоциацией Сирэтоко Сяри-тё)

Основные сведения

Как добраться: 15 км (25 минут езды) от Уторо; 25 минут на автобусе от автобусного терминала Уторо онсэн

Открыто: Примерно с конца апреля по начало ноября

Фотография к заголовку: Олени Хоккайдо часто появляются у водопада Фурэпэ. Репортаж и текст Лауфена Кацу. Фотографии © Туристическая ассоциация Сирэтоко Шари-чо и Лауфен Кацу