Разнообразие термальных источников в Иватэ

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Ханамаки онсэнкё, лучший район термальных источников в префектуре Иватэ, известен как курортными гостиницами, так и традиционными купальнями.

Попробовать купание в разных водах

Маршрутным автобусом вы за полчаса доедете от станции Син-Ханамаки линии JR Тохоку синкансэн до района термальных источников Ханамаки онсэн. Этот современный курортный район расположен в деревне горячих источников Ханамаки онсэнкё, где онсэны разбросаны по обширной территории. Здесь предлагают проживание с разнообразными современными удобствами с видом на величественные горы.

Гостиницы «Сэнсюкаку», «Ханамаки» и «Коёкан» выстроились с востока на запад напротив Розового сада Ханамаки онсэн. Этот обширный парк занимает около 17 000 квадратных метров. Здания гостиниц соединены переходами, что позволяет постояльцам любого из трёх отелей получить доступ ко всем их источникам. В саду круглый год цветут около 450 видов роз, там также есть клумба с солнечными часами, созданная знаменитым писателем Миядзавой Кэндзи. С начала июня до начала июля, на пике цветения, здесь проходит праздник роз.



В розарии Ханамаки онсэн высажено более 6000 кустов роз 450 сортов. Слева направо: отели «Сенсюкаку», «Ханамаки» и «Коёкан» (предоставлено Hanamaki Onsen Co., Ltd.)

«Сэнсюкаку» предлагает розовые ванны, которые предназначены исключительно для останавливающихся здесь женщин. Аромат роз, плавающих в горячей воде источников, мгновенно снимает усталость и стресс. Другая особенность, привлекающая посетителей – это возможность перемещаться между основными ваннами других отелей по желанию: сначала в ванны под открытым небом отеля «Ханамаки», в постройках которого широко использовался японский кипарисовик и откуда открывается захватывающий вид из открытых ванн, а оттуда – в гостиницу «Коёкан» с её деревенским очарованием открытых каменных ванн, где можно понежиться от души.

Немного в стороне от этих больших отелей находится купальня «Касёэн». Её расслабляющие ванны популярны благодаря своей Тороторо-но-ю («Кипучая вода»), которая, как говорят, особенно полезна для кожи. Посетители могут окунуться в основной ванне и в ванне на открытом воздухе, сделанной из японского кипарисовика.



Купальщицы наслаждаются расслабляющим ароматом ванн с яркими розами (предоставлено Hanamakionsen Co., Ltd.)



Отель «Ханамаки» популярен благодаря своим открытым ваннам, сделанным из японского кипарисовика (предоставлено Hanamakionsen Co., Ltd.)



Ванна на открытом воздухе в отеле «Коёкан» освещена ночью, что придает ей сюрреалистическую атмосферу (предоставлено Hanamakionsen Co., Ltd.)

Ханамаки онсэн

Адрес: 1-125 Yumoto, Hanamaki, Iwate

1-125 Yumoto, Hanamaki, Iwate Как добраться: 40 минут от станции JR Син-Ханамаки на маршрутном автобусе.

40 минут от станции JR Син-Ханамаки на маршрутном автобусе. Тел.: 0193-37-2111

0193-37-2111 Вебсайт: Ханамаки онсэн (на английском языке)

Ханамаки онсэн (на английском языке) Многоязычная информация: вебсайт, брошюры и вывески на английском, упрощённом и традиционном китайском, корейском и тайском языках

Осава онсэн – ущелье, откуда поднимается пар

Считается, что этот онсэн обнаружил Саканоуэ-но Тамурамаро, военачальник периода Хэйан (794-1192). Осава Онсэн посещали знаменитый писатель Миядзава Кэндзи и поэт и скульптор Такамура Котаро. Здание, стоящее на берегу реки Тоёсава, кажется одной гостиницей, но на самом деле состоит из трёх зданий, каждое из которых обладает собственным стилем. «Сансуйкаку» – модернистская постройка в ​​японском стиле, «Кикусуйкан» – пристройка с соломенной крышей, а «Тодзия» первоначально построена более 200 лет назад. Всего здесь шесть крытых и открытых ванн, и посетители могут переходить из одной в другую, любуясь чистым потоком, от которого веет свежестью.

В Осава-но-ю, большой купальне под открытым небом в «Тодзия», есть ванны на речном берегу, их наполняет проточная вода из горячего источника. Хотя ванны предназначены для смешанного купания мужчин и женщин, в определённые часы ими могут пользоваться только женщины. Кавабэ-но-ю («Купальня у реки»), женская купальня на открытом воздухе, также расположена у ручья. Крытая Якуси-но-ю («Ванна Будды исцеления Якуси») с её старомодными кафельными интерьерами пользуется популярностью у постоянных посетителей. В «Тодзия» также есть общая зона для приготовления пищи и прачечная самообслуживания.



Открытая купальня Осава-но-ю на берегу реки (предоставлено Осава онсэн)



Натуральная щелочная вода горячего источника оказывает увлажняющее действие на кожу (предоставлено Осава онсэн)

Осава онсэн

Адрес: 181 Ōsawa, Yuguchi, Hanamaki, Iwate

181 Ōsawa, Yuguchi, Hanamaki, Iwate Как добраться: 40 минут от станции JR Син-Ханамаки на бесплатном маршрутном автобусе Ханамаки-Минамионсэнкё.

40 минут от станции JR Син-Ханамаки на бесплатном маршрутном автобусе Ханамаки-Минамионсэнкё. Тел.: 0198-25-2021

0198-25-2021 Вебсайт: Осава онсэн (на японском языке)

Осава онсэн (на японском языке) Многоязычная информация: брошюры и вывески на английском, упрощённом и традиционном китайском и корейском языках

Рёкан Намари онсэн Фудзисан: стоячие каменные ванны



Ванны, где купаются стоя, предназначены для смешанного купания мужчин и женщин, но в определённые часы ими могут пользоваться только женщины (предоставлено рёканом Namari Onsen Fujisan)

Рёкан «Намари онсэн Фудзисан» представляет собой трёхэтажное деревянное здание выше по реке Тоёсава от Осава онсэн. История гласит, что эти купальни возникли около 600 лет назад, люди увидели белую обезьяну, лечащую раны в воде природного термального источника, и решили устроить здесь ванны. Известная ванна для купания стоя, которой славится этот источник, называется Сиродзару-но ю, «Ванна белой обезьяны» в связи с этой легендой.

Просторная Сиродзару-но ю с высокими потолками в дневное время получает естественный свет через большие окна. Ванна в центре камеры вырублена в скале на глубину 1,25 метра. Погружение в воду позволяет испытывать равномерное давление воды на тело купающегося, что считается полезным для кровообращения. Вода источника даёт пузырьки, которые поднимаются со дна ванны.

Помимо этого там есть и ванны на открытом воздухе у ручья, полузакрытые ванны на открытом воздухе с видом на водопад и ванны, которые можно зарезервировать для частного использования. Всё это позволяет в полной мере погрузиться в атмосферу онсэна, расположенного в прекрасном природном окружении. Однодневный билет со скидкой за 800 йен позволяет пользоваться купальнями как здесь, так и в Осава онсэн, так что вы можете посетить два разных горячих источника.



Деревянное трёхэтажное здание рёкана построено в роскошном западном стиле (предоставлено рёканом «Намари онсэн Фудзисан»)

Намари онсэн Фудзисан

Адрес: 75-1 Накахира, Намари, Ханамаки, Иватэ

75-1 Накахира, Намари, Ханамаки, Иватэ Как добраться: 1 час 20 минут от станции JR Син-Ханамаки на бесплатном маршрутном автобусе Ханамаки-Минами онсэнкё

1 час 20 минут от станции JR Син-Ханамаки на бесплатном маршрутном автобусе Ханамаки-Минами онсэнкё Тел.: 0198-25-2311

0198-25-2311 Вебсайт: «Намари онсэн Фудзисан» (на японском языке)

«Намари онсэн Фудзисан» (на японском языке) Многоязычная информация: брошюры и вывески на английском, упрощенном и традиционном китайском и корейском языках

Достопримечательности поблизости: Музей сакэ Намбу и «Сакасёкан»



В центре музейной экспозиции находится чан для производства сакэ диаметром 2 метра (предоставлено Ассоциацией туризма Иватэ)

Регион, охватывающий север префектуры Иватэ и восточную часть префектуры Аомори, в период Эдо (1603-1868) находился под управлением рода Намбу, и люди, которые сохраняют традиционные методы приготовления сакэ в этом регионе, известны как намбу тодзи, «мастера сакэ Намбу». Район Исидория, расположенный к северу от Ханамаки, известен как родина намбу тодзи, когда-то он был центром производства сакэ Намбу. В музее пивоварения сакэ Намбу, расположенном на местной «придорожной станции», представлена ​​реконструкция одного из традиционных предприятий по изготовлению сакэ. Здесь выставлены гигантские чаны для изготовления сакэ и сосуды для питья различных периодов. Этот музей даёт посетителям возможность больше узнать об истории и технологиях намбу тодзи.

В магазине сувениров и подарков «Сакасёкан» продаётся около 100 сортов сакэ из Иватэ и других частей Японии, а также местные сувениры и мороженое со вкусом сакэ, производимое только в этом регионе. Здесь также есть уголок для дегустации сакэ, который можно особо порекомендовать любителям этого напитка.

Музей сакэ Намбу и «Сакасёкан»

Адрес: Ishidoriya Roadside Station, 7-17-2 Nakaterabayashi, Ishidoriya, Hanamaki, Iwate

Ishidoriya Roadside Station, 7-17-2 Nakaterabayashi, Ishidoriya, Hanamaki, Iwate Как добраться: 5 минут езды от станции JR Исидория

5 минут езды от станции JR Исидория Тел.: 0198-45-6880

0198-45-6880 Часы работы: с 8:30 до 16:30.

с 8:30 до 16:30. Открыто круглый год

Вход: 400 йен

400 йен Многоязычная информация: информация в музее на английском, китайском и корейском языках

Репортаж и текст: Shoepress

Фотография к заголовку: Купальня Сиродзару-но ю в Намари онсэн