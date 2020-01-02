Ванны из доисторических термальных вод: Арима-онсэн рядом с Кобе

Путеводительпо Японии

Термальные источники Арима в Кобе, которые любил средневековый полководец Тоётоми Хидэёси, издавна считаются одними из лучших в Японии. Расположенные недалеко от центра Кобе в очаровательном историческом районе источники ценят за их лечебные свойства. Что здесь можно посмотреть за день?

Курорт, который любили императоры и правители княжеств

Согласно историческому сочинению «Анналы Японии» (Нихон сёки, 720), император Дзёмэй (ок. 629-641) в 631 году провёл в Ариме три месяца. Сей Сёнагон, написавшая «Записки у изголовья» (Макура-но соси, ок. 1000) и учёный конфуцианец периода Эдо (1603-1868) Хаяси Радзан также высоко оценивали эти источники.



Рейтинг термальных источников (онсэнов) периода Эдо в общественной ванне Кин-но ю; ;Арима указана рядом с Кусацу

Город был заложен выдающимся буддийским монахом Гёки в 700-е годы. ;В конце XII века монах Нинсай перестроил храм Онсэндзи (букв. «Храм онсэна»), добавив 12 комнат для паломников, что помогло оживить этот район. ;Но настоящий успех пришёл во времена выдающегося военачальника Тоётоми Хидэёси (1537-1598), который часто посещал Ариму для лечения. ;Когда в 1596 году землетрясение Кэйтё-Фусими повредило многие здания и вызвало повышение температуры вод источников, Хидэёси предпринял масштабную перестройку, в том числе самих ванн, после чего Арима проработала 350 лет без необходимости дальнейшего улучшения базовой инфраструктуры источников.



Статуя Хидэёси у подножия моста Тайко через реку Арима



Вид на парк Аримагава-синсуй с моста Тайко; ;обратите внимание на пруд в форме тыквы-горлянки, которая была символом Хидэёси

Купание в доисторической морской воде

Само происхождение источников долгое время оставалось загадкой. ;Необычная геотермальная активность в Японии объясняется наличием множества вулканов, однако возле Аримы их нет. ;Лишь в 2003 году появилась теория, объясняющая наличие термального источника в районе без вулканов. ;Острова Японии находятся на стыке четырёх тектонических плит. ;Когда Филиппинская морская плита опускается под Евразийскую плиту, на которой расположена Япония, вода, содержащаяся в скалах, лежащих на 60 километров ниже поверхности, нагревается от мантии Земли и поднимается вверх, создавая источники Арима. ;Поскольку плиты движутся очень медленно, для превращения морской воды в геотермальный источник требуется около 6 миллионов лет. ;Минералы из камней, растворяясь в воде в течение невообразимо долгого времени, обеспечивают высокое качество воды, которая считается одной из лучших в Японии.



Пар над одним из шести источников Аримы



Общественные термальные ванны Кин-но-ю (предоставлено Бюро по туризму г. Кобе)

Насыщенный однодневный тур из Кобе

Арима, кроме того, очень удобно расположена, до неё всего около 30 минут от станций Санномия или Син-Кобе на городском метро Кобе и Kobe Electric Railway. ;Если вы хотите ехать без пересадок, есть прямой автобус, который доставит вас до этого очаровательного термального курорта всего за 45 минут от Санномии. ;Из Осаки поездка занимает около часа. ;Благодаря этому Арима – прекрасное место, чтобы отдохнуть и восстановить силы.



Район термальных источников Юмотодзака находится всего в 3 минутах ходьбы от станции Арима-онсэн линии Kobe Electric Railway

Есть два основных типа термальных источников в Арима-онсэн. ;Одни – сильнокислотные источники, богатые солями железа, известные как «золотые источники» из-за того, что при контакте с воздухом из-за окисления минералов вода приобретает характерный красновато-коричневый цвет. ;Другие – углекислые, они не меняют цвета при выходе на поверхность и известны как «серебряные источники». В этом районе есть много помещений для ночлега и принятия ванн днём. Открытые для дневного посещения общественные ванны ;«Кин-но ю» и «Гин-но ю» – хороший и недорогой вариант для тех, кто хочет насладиться настоящим термальным источником. ;Многие посетители покупают билет за 850 йен, который позволяет посетить оба заведения и насладиться двумя различными типами онсэнов.

«Золотые источники» очень популярны издавна. ;В ваннах для ног «Тайко-но идзуми» и «Тайко-но асию» можно бесплатно погреть ноги в минеральной воде. Помещения для купания находятся выше, там есть горячая ванна с температурой 44°C и ванна прохладнее, 42°C.



«Кин-но-ю» в районе Юмотодзака



Бесплатная ванна для ног

«Серебряные источники» содержат углекислоту и соли радия. ;В дополнение к интерьеру с высокими потолками, Gin-no-yu также предлагает паровую сауну и каскадные струи воды, которые можно использовать для массажа плеч.

В старину люди боялись газированных источников, поскольку считалось, что птицы, насекомые и мелкие животные падают замертво, если пьют из них. ;Только в 1800-х годах Министерство внутренних дел обнаружило, что именно углекислый газ заставляет мелких животных задыхаться, и что газированная вода на самом деле очень подходит для купания и питья. ;Благодаря этому появились такие местные деликатесы, как ;тансан сэмбэй ;(содовые крекеры) и сидр Арима.



Этот источник даёт большое количество газированной воды с температурой 18,6°C



«Серебряный источник» окружён множеством храмов и святилищ



Ванна «Серебряного источника» в «Гин-но ю» славится своими омолаживающими свойствами ;(предоставлено Бюро по туризму г. Кобе)

«Кин-но ю»

Адрес: 833 Arimachō, Kita-ku, Kobe

Часы работы: с 8:00 до 22:00 (вход до 21:30);закрыто во второй и четвёртый вторник месяца, а также в первый рабочий день после государственных праздников, Нового года; ;открыт в праздничные дни

Входная плата: 650 йен, для учащихся начальной школы 340 йен

«Гин-но ю»

Адрес: 1039-1 Arimachō, Kita-ku, Kobe

Часы работы: с 9:00 до 21:00 (вход до 20:30);закрыто в первый и третий вторник месяца, в первый рабочий день после государственных праздников, Нового года; ;открыт в праздничные дни

Входная плата: 550 йен; для учащихся начальной школы 290 йен

Билет в оба заведения стоит за 850 йен; ;в обоих бесплатно предоставляются средства для мытья тела, шампунь/кондиционер (два в одном) и фены. ;Можно купить полотенца, бритвы, зубные щётки и другие вещи.

Гэйко-кафе: насладиться искусством гейш

Арима – единственное место в префектуре Хёго, где можно найти ;гэйко ;(так здесь называют гейш). ;Вызванные для участия в банкетах в гостиницы-рёканы ;гэйко исполняют традиционные японские танцы, песни, демонстрируют другие традиционные искусства. ;При этом гейши недоступное развлечение для среднего туриста, который не знает цен и правил поведения с ними. ;Открывшееся в 2015 году с целью ознакомления посетителей с культурой гейш Geiko Café Ito позволяет посетителям встретиться с представительницпми этой профессии течение дня.



Гэйко Итимари и Итихару перед кафе Ито

«В отличие от Киото, где вам обычно нужна рекомендация, чтобы попасть в дом, где работают гейши, здесь вы можете просто пригласить их в свой отель или рёкан. ;На самом деле, многие из наших клиентов – женщины, они интересуются кимоно и косметикой и задают много вопросов», – объясняет Итимари.

Итимари также рассказала нам, что в кафе подают зелёный чай, японские сладости, кофе и закуски по ценам, аналогичным другим местным кафе, что позволяет клиентам общаться с гейшами в таких условиях, которые они ранее не могли себе представить.

В кафе время от времени устраивают танцевальные и другие представления на специально построенной сцене. ;Клиентам нравится и возможность сфотографироваться с ;гэйко.



Представления демонстрируют привлекательный внешний вид кимоно и элегантные жесты ;гейко

Geiko Café Ito

Адрес: 821 Arimachō, Kita-ku, Kobe

Часы работы: с 11:00 до 15:00;кафе также работает как бар с 20:00 до полуночи, только по предварительному заказу. ;Закрыто по средам и четвергам, иногда может быть закрыто в другие дни

Цены: чай и кофе от 700 йен, закуски от 500 йен

Танцевальные выступления: участники должны заказать один из вариантов в меню (все по 1500 йен),посетители могут сфотографироваться с ;гэйко

Увлекательная прогулка по буддийским храмам

В храме Онсэндзи, который первоначально построил Гёки, а затем перестроил Нинсай, посетители могут заказать уроки медитации дзадзэн и насладиться вегетарианской кухней ;футя-рёри, которая пришла из Китая. На территории храма Гокуракудзи, построенного принцем Сётоку (574-622), обнаружены руины дворца Юнояма, принадлежавшего Хидэёси.

Также рекомендуем посетить храм Нэмбуцудзи, построенный в эпоху Муромати (1333-1568). ;Говорят, что на месте, где стоит этот храм, находилась одна из резиденций жены Хидэёси, Нэнэ. ;В июне 2019 года в храме была открыта чайная комната Citta, где посетители могут выпить кофе или травяной чай, любуясь большими деревьями сал (шорея) и садом. ;Каменные ворота построены в 1600-е годы. ;Из блюд особенно популярным является карри (1000 йен плюс налог), приготовленное женой бывшего настоятеля, которая готовит всего 10 порций в день. ;Для приготовления карри не используется вода, оно в течение шести часов тушится в соке овощей и яблок, которые входят в состав, и с небольшим количеством вина.



Главное здание Нэмбуцудзи расположено напротив Гокуракудзи. ;Перед ним находится статуя Гёки



Насладитесь вкусным сухим карри, любуясь видом на сад. ;Солёные огурцы также сделаны здесь

Чайный дом Нэмбуцудзи Citta

Адрес: 1641 Arimachō, Kita-ku, Kobe

Часы работы: с 9:00 до 17:00,закрыто по четвергам.

Те, кто хочет выбрать живописный маршрут, могут добраться до горячих источников Арима по канатным дорогам Рокко и Рокко Арима. ;Любители треккинга могут подняться на вершину хребта Рокко сами, а затем снять усталость в водах знаменитого термального источника, возраст воды в котором составляет 6 миллионов лет.



Канатная дорога Рокко Арима осенью ;(предоставлено Бюро по туризму г. Кобе)



Вид на город Кобе и море с террасы на горе Рокко Rokkō Garden Terrace ;(предоставлено Бюро по туризму г. Кобе)

Фотография к заголовку: Источник Тэндзин в святилище Ариматэн (предоставлена Бюро по туризму г. Кобе)