Храм Ходзюсан-Риссякудзи (Ямадэра): «Горный храм», воспетый Мацуо Басё

Путеводительпо Японии

Северо-восточный регион Японии Тохоку вошёл в раздел «Лучшие поездки» журнала National Geographic 2020 и в региональный раздел списка «Лучшее в путешествиях 2020» всемирно известного путеводителя Lonely Planet. В регион на волне восстановления региона и Олимпийских игр собирались привлечь туристов со всего мира, однако эти надежды исчезли в связи со вспышкой нового коронавируса. Стремясь вновь вернуть интерес посетителей к региону после окончания пандемии, мы представляем описание и фотографии храма Ямадэра в префектуре Ямагата, описанного во французской версии National Geographic.

Храм знаменитых пейзажей, ради которого Мацуо Басё изменил маршрут

Расположенный в восточной части префектуры Ямагата храм Ходзюсан-Риссякудзи (г. Ямагата) любовно называют Ямадэра, «Горный храм», поскольку более 30 построек монастыря расположены на горных скалах. Монастырь в 860 году основал третий глава буддийского направления Тэндай, монах Эннин (794-864), получивший почётное имя Дзикаку-дайси – Великий учитель, пробуждающий сострадание. Он же основал и Тюсондзи в г. Хираидзуми преф. Иватэ, Дзуйгандзи в г. Мацусима преф. Мияги, Осорэдзан в Симокита преф. Аомори.

Храм известен также тем, что во 2 году Гэнроку (1689) его посетил знаменитый поэт жанра хайку Мацуо Басё (1644-1694). В поэтических записках о путешествии по регионам Хокурику и Тохоку «По тропинкам Севера» (Оку-но хосомити) он пишет: «Разные люди советовали хоть раз взглянуть на основанный Дзикаку-дайси горный храм Риссякудзи – светлое и очень тихое место, и от Обанадзава (северная часть преф. Ямагата) я повернул обратно». Красота «Горного храма» получила широкую известность более 300 лет назад. Если подняться по лестнице из 1015 ступеней, ведущей на вершину горы, и сегодня можно вдохнуть такой же чистый воздух, а в павильоне Годайдо вас ожидает пейзаж, при виде которого вы забудете об усталости.



Статуи Басё и сопровождавшего его в путешествии ученика Каваи Сора (1649-1710) (фотография предоставлена Ассоциацией туризма и производства преф. Ямагата)



Каменные ступени дороги паломников образуют лестницу среди густого горного леса (фотография предоставлена Ассоциацией туризма и производства преф. Ямагата)



Карта-схема Ямадэра. Из-за распространения нового коронавируса участок от ворот Саммон до Окуноин закрыт для посещения с 11 апреля 2020 года. За изменениями следите на официальном сайте храма

Павильон Компонтюдо и «Светильник негасимого огня»

В десяти минутах ходьбы от станции Ямадэра линии JR Сэндзансэн у входа на дорогу паломничества установлен указатель «Начало восхождения». Если оттуда взглянуть вверх, мы увидим разбросанные среди скальных обрывов и лесных зарослей павильоны монастыря. Расположенная перед входом большая постройка – это Компонтюдо, главный павильон храма. Его в 1 году Эмбун (1356) построил Сиба Канэёри, первый владелец замка Ямагата. Это самая старая в Японии постройка из древесины бука. Считается, что если погладить деревянную статую Хотэя у входа, это поможет обрести прибыль, и возле него паломники молятся о безопасном восхождении на вершину.

В павильоне ярко горит «Светильник негасимого огня», зажжённый более 1000 лет назад от огня в монастыре Энрякудзи направления Тэндай на горе Хиэй в нынешней преф. Сига. «Негасимый огонь Энрякудзи», зажжённый когда-то монахом Сайтё, основателем направления Тэндай, берегли, и он никогда не потухал, но когда Ода Нобунага во 2 году Гэнки (1571) сжёг монастырь, он погас, и тот, что горит там сейчас, был зажжён повторно от огня храма Ямадэра.



Павильон Компонтюдо, памятник Важного культурного достояния Японии, где установлена статуя будды Якуси, которую, как говорят, создал монах Эннин (фотография предоставлена Ассоциацией туризма и производства преф. Ямагата)



Статуя Хонэна с животом, отполированным до блеска руками паломников

Горные виды Ямадэры

Посетив павильон Компонтюдо, мы углубляемся в горы и направляемся к вершине. Считается, что с каждой ступенью по лестнице, ведущей к расположенному на вершине павильону Окуноин, паломник избавляется от одного из заблуждений (бонно). Каменную лестницу ещё называют Ёнсун-мити, «Дорога шириной в четыре сун» – в самом узком месте её ширина составляет всего 14 сантиметров. Всего там 1015 ступеней, при подъёме стесняет дыхание, и путь к вершине и назад занимает около полутора часов.

Именно в Ямадэре Мацуо Басё сложил знаменитое стихотворение «Тишина, лишь звон цикад проникает в скалы» (Сидзукэса я // Ива ни симииру // Сэми-но коэ). Оно прекрасно передаёт состояние спокойного умиротворения, охватывающее паломника на горном пути, несмотря на несмолкающее стрекотание цикад. Посещавшие Ямадэру ученики Басё предполагали, что идея стихотворения посетила его между воротами Саммон и Ниомон. В 4 году Канъэн (1751) здесь захоронили ленту со стихотворением и поставили памятную стелу с надписью «Сэмидзука», «Холм цикад».



На «Холме цикад» всё напоминает о Мацуо Басё (фотография предоставлена Ассоциацией туризма и производства преф. Ямагата)

Чуть выше по склону от «Холма цикад» открывается вид на Мидахора –вырезанное на вертикальной скальной стене изображение будды Амида высотой в 1 дзё и 6 сяку (около 4,6 м). Из-за произношения его высоты дзё рокусяку его ещё называют Дзёроку-но Амида. Вид на ворота Ниомон отсюда является одним из известнейших пейзажей Ямадэры. Ворота расположены примерно на половине пути от подножья к вершине. Охраняющие ворота изваяния стражей Нио всем своим свирепым видом как будто предостерегают – людям с дурными мыслями вход сюда заказан.



После Мидахори открывается вид на ворота Ниомон (фотография предоставлена Ассоциацией туризма и производства преф. Ямагата)

Достигшим павильона Годайдо открывается прекрасный вид с вершины

Миновав ворота Ниомон, мы один за другим видим павильоны Сёсоин, Кондзёин, Тюсёин, Кэдзоин. До периода Эдо на горе Ходзюсан было 12 маленьких храмов, но сейчас осталось только четыре.

В скальном обрыве справа устроены устроены маленькие храмы. Это тайнайдо, «храмы-чрево», куда монахи пробирались по лестницам над обрывом и проползая под скалами. Среди этих живописно изрезанных скал буддийские монахи более 1000 лет занимались тяжёлой практикой самосовершенствования. И в наше время Ямадэра – место буддийской практики.

В конце пути к вершине мы видим павильон Нёходо, который называют Окуноин, «Глубинный монастырь». В качестве главных изваяний храма здесь хранят статуи будд Сяка и Тахо (Шакьямуни и Прабхутаратна), которые, как говорят, возил с собой сам Дзикаку-дайси во время своей практики в Китае.



Храмы в скалах. Обычным паломникам туда пройти невозможно (фотография предоставлена Ассоциацией туризма и производства преф. Ямагата)



Здание Окуноин заново построено в 5 году Мэйдзи (1872). В павильоне Дайбуцудэн слева находится пятиметровая статуя будды Амида (фотография предоставлена Ассоциацией туризма и производства преф. Ямагата)

Если от храма Окуноин немного вернуться в сторону ворот Ниомон и свернуть на запад, у скальных обрывов вы увидите постройки Кайсандо и Нокёдо, а немного дальше – Годайдо. Он посвящён Годаймёо, Пяти Великим царям (санскр. видьяраджа). Здесь молятся о мире, павильон как будто парит в воздухе над обрывом. Отсюда открывается удивительный вид на живописные горы и поля внизу – он с лихвой вознаграждает за все труды во время восхождения. Пришедшие сюда люди испытывают то же удивительное чувство, что и паломники времён Мацуо Басё.



Павильон Годайдо как будто готовится воспарить над бездной (фотография предоставлена Ассоциацией туризма Ямадэра)



Павильон Нокёдо расположен на самой вершине горного утёса

Храм Риссякудзи (Ямадэра)

Адрес : Japan Yamagata-ken Yamagata-shi Yamadera 4456-1

4456-1 Как доехать: Около 10 минут от с танции Ямадэра линии JR Сэндзансэн

танции Ямадэра линии JR Сэндзансэн Тел.: 023-695-2843

023-695-2843 Часы работы: с 8:00 до 17:00 без выходных

с 8:00 до 17:00 без выходных Входная плата: 300 йен для взрослых

йен для взрослых Многоязыковая поддержка: указатели на английском, китайском и корейском языках

Прим.: в связи с пандемией нового коронавируса с 11 апреля 2020 года доступ на территорию храма ограничен, павильоны закрыты. Эта статья описывает обычное время, о сроках снятия ограничений узнавайте на официальном сайте храма.

Сбор материала, текст и фотографии: ShuePress

Фотография к заголовку: Павильон Кайдзандо, где установлена деревянная статуя Дзикаку-дайси, и красный павильон Нокёдо (предоставлено Ассоциацией туризма Ямадэра)