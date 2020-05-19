Храм Ходзюсан-Риссякудзи (Ямадэра): «Горный храм», воспетый Мацуо Басё
Путеводительпо ЯпонииТуризм
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Храм знаменитых пейзажей, ради которого Мацуо Басё изменил маршрут
Расположенный в восточной части префектуры Ямагата храм Ходзюсан-Риссякудзи (г. Ямагата) любовно называют Ямадэра, «Горный храм», поскольку более 30 построек монастыря расположены на горных скалах. Монастырь в 860 году основал третий глава буддийского направления Тэндай, монах Эннин (794-864), получивший почётное имя Дзикаку-дайси – Великий учитель, пробуждающий сострадание. Он же основал и Тюсондзи в г. Хираидзуми преф. Иватэ, Дзуйгандзи в г. Мацусима преф. Мияги, Осорэдзан в Симокита преф. Аомори.
Храм известен также тем, что во 2 году Гэнроку (1689) его посетил знаменитый поэт жанра хайку Мацуо Басё (1644-1694). В поэтических записках о путешествии по регионам Хокурику и Тохоку «По тропинкам Севера» (Оку-но хосомити) он пишет: «Разные люди советовали хоть раз взглянуть на основанный Дзикаку-дайси горный храм Риссякудзи – светлое и очень тихое место, и от Обанадзава (северная часть преф. Ямагата) я повернул обратно». Красота «Горного храма» получила широкую известность более 300 лет назад. Если подняться по лестнице из 1015 ступеней, ведущей на вершину горы, и сегодня можно вдохнуть такой же чистый воздух, а в павильоне Годайдо вас ожидает пейзаж, при виде которого вы забудете об усталости.
Павильон Компонтюдо и «Светильник негасимого огня»
В десяти минутах ходьбы от станции Ямадэра линии JR Сэндзансэн у входа на дорогу паломничества установлен указатель «Начало восхождения». Если оттуда взглянуть вверх, мы увидим разбросанные среди скальных обрывов и лесных зарослей павильоны монастыря. Расположенная перед входом большая постройка – это Компонтюдо, главный павильон храма. Его в 1 году Эмбун (1356) построил Сиба Канэёри, первый владелец замка Ямагата. Это самая старая в Японии постройка из древесины бука. Считается, что если погладить деревянную статую Хотэя у входа, это поможет обрести прибыль, и возле него паломники молятся о безопасном восхождении на вершину.
В павильоне ярко горит «Светильник негасимого огня», зажжённый более 1000 лет назад от огня в монастыре Энрякудзи направления Тэндай на горе Хиэй в нынешней преф. Сига. «Негасимый огонь Энрякудзи», зажжённый когда-то монахом Сайтё, основателем направления Тэндай, берегли, и он никогда не потухал, но когда Ода Нобунага во 2 году Гэнки (1571) сжёг монастырь, он погас, и тот, что горит там сейчас, был зажжён повторно от огня храма Ямадэра.
Горные виды Ямадэры
Посетив павильон Компонтюдо, мы углубляемся в горы и направляемся к вершине. Считается, что с каждой ступенью по лестнице, ведущей к расположенному на вершине павильону Окуноин, паломник избавляется от одного из заблуждений (бонно). Каменную лестницу ещё называют Ёнсун-мити, «Дорога шириной в четыре сун» – в самом узком месте её ширина составляет всего 14 сантиметров. Всего там 1015 ступеней, при подъёме стесняет дыхание, и путь к вершине и назад занимает около полутора часов.
Именно в Ямадэре Мацуо Басё сложил знаменитое стихотворение «Тишина, лишь звон цикад проникает в скалы» (Сидзукэса я // Ива ни симииру // Сэми-но коэ). Оно прекрасно передаёт состояние спокойного умиротворения, охватывающее паломника на горном пути, несмотря на несмолкающее стрекотание цикад. Посещавшие Ямадэру ученики Басё предполагали, что идея стихотворения посетила его между воротами Саммон и Ниомон. В 4 году Канъэн (1751) здесь захоронили ленту со стихотворением и поставили памятную стелу с надписью «Сэмидзука», «Холм цикад».
Чуть выше по склону от «Холма цикад» открывается вид на Мидахора –вырезанное на вертикальной скальной стене изображение будды Амида высотой в 1 дзё и 6 сяку (около 4,6 м). Из-за произношения его высоты дзё рокусяку его ещё называют Дзёроку-но Амида. Вид на ворота Ниомон отсюда является одним из известнейших пейзажей Ямадэры. Ворота расположены примерно на половине пути от подножья к вершине. Охраняющие ворота изваяния стражей Нио всем своим свирепым видом как будто предостерегают – людям с дурными мыслями вход сюда заказан.
Достигшим павильона Годайдо открывается прекрасный вид с вершины
Миновав ворота Ниомон, мы один за другим видим павильоны Сёсоин, Кондзёин, Тюсёин, Кэдзоин. До периода Эдо на горе Ходзюсан было 12 маленьких храмов, но сейчас осталось только четыре.
В скальном обрыве справа устроены устроены маленькие храмы. Это тайнайдо, «храмы-чрево», куда монахи пробирались по лестницам над обрывом и проползая под скалами. Среди этих живописно изрезанных скал буддийские монахи более 1000 лет занимались тяжёлой практикой самосовершенствования. И в наше время Ямадэра – место буддийской практики.
В конце пути к вершине мы видим павильон Нёходо, который называют Окуноин, «Глубинный монастырь». В качестве главных изваяний храма здесь хранят статуи будд Сяка и Тахо (Шакьямуни и Прабхутаратна), которые, как говорят, возил с собой сам Дзикаку-дайси во время своей практики в Китае.
Если от храма Окуноин немного вернуться в сторону ворот Ниомон и свернуть на запад, у скальных обрывов вы увидите постройки Кайсандо и Нокёдо, а немного дальше – Годайдо. Он посвящён Годаймёо, Пяти Великим царям (санскр. видьяраджа). Здесь молятся о мире, павильон как будто парит в воздухе над обрывом. Отсюда открывается удивительный вид на живописные горы и поля внизу – он с лихвой вознаграждает за все труды во время восхождения. Пришедшие сюда люди испытывают то же удивительное чувство, что и паломники времён Мацуо Басё.
Храм Риссякудзи (Ямадэра)
- Адрес: Japan Yamagata-ken Yamagata-shi Yamadera 4456-1
- Как доехать: Около 10 минут от станции Ямадэра линии JR Сэндзансэн
- Тел.: 023-695-2843
- Часы работы: с 8:00 до 17:00 без выходных
- Входная плата: 300 йен для взрослых
- Многоязыковая поддержка: указатели на английском, китайском и корейском языках
Прим.: в связи с пандемией нового коронавируса с 11 апреля 2020 года доступ на территорию храма ограничен, павильоны закрыты. Эта статья описывает обычное время, о сроках снятия ограничений узнавайте на официальном сайте храма.
Сбор материала, текст и фотографии: ShuePress
Фотография к заголовку: Павильон Кайдзандо, где установлена деревянная статуя Дзикаку-дайси, и красный павильон Нокёдо (предоставлено Ассоциацией туризма Ямадэра)