Нисикигои, «парчовые карпы»: водные сокровища Ниигаты

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Благодаря яркой окраске карпов нисикогои часто называют «живыми произведениями искусства». В горных долинах Тюэцу в префектуре Ниигата этих ярких карпов когда-то разводили для еды, но теперь они считаются одним из редчайших декоративных видов.

Грациозные драгоценности

На ежегодном празднике Koi Show в Ниигате, который проводится в ноябре, посетители гуляют между больших синих аквариумов, любуясь на разноцветных карпов. Услышав термин «декоративный вид», обычно сразу представляешь себе экзотических рыб, которых люди, увлекающиеся аквариумистикой, демонстрируют в специализированных аквариумах. Однако любоваться «парчовыми карпами» нисикигои лучше всего в естественной среде: они грациозно плавают в больших прудах – таких, какими славятся японские сады. Но на выставке их демонстрируют в пластиковых аквариумах, чтобы потенциальные покупатели могли оценить расцветку, отметины, форму тела особей – то, что определяет ценность нисикигои.

В довоенной Японии усадьба, в которой был сад и пруд с нисикигои, являлась символом богатства. В наши дни, когда подавляющее большинство японцев проживает в крохотных домах или тесных городских апартаментах, нисикигои стали диковинкой. Однако это не означает, что спрос на декоративного карпа упал. Нисикигои полюбились состоятельным иностранцам, стали предметом экспорта, и доходы заводчиков стремительно растут.



Шестидесятая выставка Niigata Koi Show проводилась на территории городской гимназии в Одзии 7 и 8 ноября 2020 г.

Массовая любовь к нисикигои возникла не так давно. Согласно статистике, опубликованной Министерством финансов, до 2000 года объём японского экспорта декоративных видов рыб (за исключением золотых рыбок) составлял около 1 миллиарда йен в год. К 2019 году объем экспорта возрос до 4,7 миллиардов йен. Популярность нисикигои в Азии и других частях света выросла настолько, что в английский язык вошло японское слово кои, «карп», которое применяется исключительно к данной разновидности декоративных рыб.

На родине нисикигои, в Ниигате, работают более 300 заводчиков – это больше, чем в любой другой префектуре. Крупнейшая в мире выставка карпов в Ниигате (Niigata Koi Show) в 2020 году отметила свое шестидесятилетие. Среди участников выставки было более 80 заводчиков, продемонстрировавших около 750 особей. Нередко карп, завоевавший награду, продаётся за десятки миллионов йен, и многие посещают мероприятие лишь для того, чтобы хотя бы краем глаза взглянуть на такую дорогую особь. К сожалению, пандемия COVID-19 не позволила посетить выставку многим зарубежным завсегдатаям, которых обычно насчитывается около тысячи.



Разновидность нисикигои, кохаку, длиной более 80 сантиметров, получила приз министра сельского, лесного и рыбного хозяйства



Фотографии карпа (вид сверху) в рекламных брошюрах

От зимней еды к национальному достоянию

Карпа нисикигои начали разводить в период Эдо (1603-1868) в Нидзумураго, районе в провинции Тюэцу (префектура Ниигата), который в настоящее время включает в себя муниципалитеты Нагаока, Одзия и Уонума. Исторически этот вид рыбы употреблялся в пищу. Зимы в этой части страны очень снежные, из-за чего регион бывал отрезан от маршрутов поставки жизненно важных продуктов на несколько месяцев, и нисикигои были ценным источником белка для местных жителей. В теплое время года фермеры держали карпов в ирригационных резервуарах, а на зиму перемещали рыбу в пруды, располагавшиеся в непосредственной близости к дому, и накрывали их колпаками или прочными жердями, чтобы снег не накапливался на поверхности и не блокировал карпам доступ к воздуху. Некоторые фермеры держали рыбу в прудах, вырытых под половицами дома.

С течением времени в результате постоянного инбридинга появились совершенно новые разновидности, в том числе хигои – карпы полностью красного цвета. Позже появился тип асаги, который отличается белыми отметинами, появившимися благодаря местной глинистой почве и мягкой воде. Считается, что именно эти две разновидности карпов впоследствии скрестили, чтобы вывести кохаку — рыбу с белой чешуей и крупными отметинами красного цвета.



Район Ямакоси в Нагаоке считается родиной нисикигои. То, что на первый взгляд выглядит как рисовые поля, на самом деле является прудами для разведения карпов



Этот асаги, выведенный на ферме Марухиро, выиграл председательский приз в категории 80 сантиметров на выставке Niigata Koi Show

Нетрудно представить, как жители изолированных от мира горных регионов, гордясь необычными разновидностями нисикигои, водившимися в их прудах, встречались с соседями и обсуждали вопросы скрещивания в надежде вывести необычное потомство с определённой раскраской или отметинами. Это увлечение разведением карпов в конечном итоге привело к возникновению современных выставок, на которых заводчики имеют возможность продемонстрировать плоды своего труда.

Иса Мицунори, менеджер фермы Isa Koi Farm и глава ниигатского отделения Всеяпонской ассоциации продвижения нисикигои, полагает, что появление кохаку, за которым последовали тайсё-сансёку с чернильно-чёрными пятнами и сансёку-сюва, у которого отметины доходят до рта, привело к тому, что эти три карпа стали считаться «большой тройкой» разновидностей нисикигои. На рубеже двадцатого века Япония начала в качестве продукта питания импортировать немецкого карпа, более крупного и покрытого меньшим количеством чешуи; это привело к резкому возрастанию числа разновидностей нисикигои, которое в наши дни насчитывает более 82.

Дебют нисикигои на национальном уровне состоялся в 1914 году на промышленной выставке Тайсё в Токио, проходившей в парке Уэно; карпы демонстрировались под именем каваригои, или «необычные карпы» из Этиго. В то время еще не существовало устойчивого названия для этой разновидности: употреблялись названия ирогои, ханагои и моёгои (в соответствии с расцветкой и отметинами); наконец, к началу 1940-х годов было принято название нисикигои.



Менеджер фермы Isa Koi Farm Иса Мицунори в помещении, где находятся контейнеры для зимовки карпов



Этот сансёку-сюва, выращенный на ферме Isa Koi Farm, получил приз директоров Рыболовного агентства на выставке Niigata Koi Show

Символ восстановления

Префектура Ниигата начала продвигать экспорт нисикигои сразу после окончания Второй мировой войны. В 1960-е годы благодаря изобретению специализированных пластиковых контейнеров для транспортировки живых карпов воздушным путём нисикигои обжились в садах жителей Гавайев японско-американского происхождения; это положило начало стабильному росту интереса к нисикигои на Западе.

В 2004 году мощное землетрясение Ниигата-Тюэцу серьёзно затронуло индустрию разведения карпа. Подземный толчок повредил здания и вызвал трещины в прудах, от чего они начали протекать. Кроме того, оползни заблокировали водные пути, а прекращение подачи электроэнергии вызвало остановку кислородных насосов, что привело к гибели большого количества популяции карпа.



Через месяц после землетрясения ферма нисикигои в Ямакоси все еще заброшена (© Jiji)

В результате катастрофы отрасль переориентировалась на экспорт. Как только заводчики приступили к восстановлению отрасли, от зарубежных любителей нисикигои хлынули слова поддержки и финансовая помощь. В то время внутренний спрос стабилизировался, но карп начал приобретать всё большую популярность в Китае и других странах Азии. При поддержке правительства отрасль сосредоточилась на экспорте как на способе выхода из кризиса, придавая большое внимание брендингу.

В 2017 году нисикигои стал официальной рыбой префектуры Ниигата. В настоящее время примерно 80% особей карпа, который выращивается в Японии, идут на экспорт, причем 60% от этого числа разводятся в Ниигате.



Рядом с аквариумом на ферме Isa Koi Farm обустроена площадка для фотосъемки. Пандемия COVID-19 побудила заводчиков сосредоточиться на онлайн-продажах зарубежным клиентам

Разборчивые зарубежные энтузиасты

Иса говорит, что поначалу многих зарубежных покупателей привлекают карпы с золотистой или серебристой чешуей, но по мере развития вкуса они начинают отдавать предпочтение «большой тройке».



Карп ямабукионгон, выращенный на ферме Кои Идзумии – победитель в разряде более 80 сантиметров на выставке Niigata Koi Show

Золотые и серебряные нисикигои обычно имеют равномерную окраску. Напротив, отметины на теле разновидностей «большой тройки» значительно разнообразнее и даже могут изменяться по мере роста рыбы. Часть удовольствия от коллекционирования заключается в том, чтобы приобрести особь на основании прогноза, как она будет выглядеть в будущем – станут ли отметины более яркими или увеличатся в размере? – а затем наблюдать за её развитием.

В наши дни заграничные покупатели и коллекционеры хорошо разбираются в характеристиках ферм, где разводятся нисикигои, и в особенностях разновидностей карпов, которые там выращиваются. На вопрос, может ли он по внешнему виду определить рыбу, которая была им выращена, Иса ответил, что однажды во время делового визита в Ангкор-Ват (Камбоджа) он узнал одного сансёку-сюва, плавающего в пруду у входа. «Я сразу понял, что это один из моих карпов, – говорит он. – Я был очень горд тем, что один из моих нисикигои обитает в месте, которое является объектом всемирного наследия. Я понял, как мне повезло заниматься своей работой на международном уровне».



Ферма Isa Koi Farm, где разводят три основных разновидности нисикигои, известна, в частности, своими сансёку-сюва, которые также называются иса-сюва: эти карпы были отмечены многочисленными наградами

Репортаж, текст и фотографии Nippon.com

Фотография к заголовку: Пластиковые резервуары для аквакультуры на выставке Niigata Koi Show