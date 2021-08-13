Лаковая посуда Дзёбодзи – простая красота на каждый день

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В посёлке Дзёбодзи города Нинохэ (префектура Иватэ) производится 70% лака уруси, используемого для сохранения культурных памятников и изготовления лаковой утвари. Технологии сбора сока лаковых деревьев зарегистрированы в качестве нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В окрестностях города Мориока, столицы префектуры Иватэ, можно познакомиться с лаковой утварью Дзёбодзи – изделиями народного промысла с тысячелетней историей.

Лаковые изделия уруси – традиционный японский промысел

Считается, что слово уруси, использующееся для обозначения натурального лака и лаковой утвари, происходит от урувасий, «утончённый», или уруои, «увлажнённый». Сырьём для лака служит очищенный сок лакового дерева, выделяющийся после нанесения надрезов. Основной ингредиент сока, урусиол, поглощает кислород из влажного воздуха и образует на поверхности прочную плёнку. Клейкий лак улучшает цвет предметов, придаёт им блеск, и деревянная утварь обретает элегантность и прочность. Лаком уруси покрывают здания и атрибутику буддийских и синтоистских храмов.



Сбор сока лакового дерева, выделяющегося на месте надрезов (@ город Нинохэ)

В период Великих географических открытий (XV-XVII век) японские лаковые изделия проникли в западные страны и наряду с китайской керамикой получили высокую оценку. В эпоху Эдо (1602-1868) мастерские по производству лаковых изделий располагались по всей стране, и местные феодалы поощряли развитие этого традиционного народного промысла. В эпоху Мэйдзи (1868-1912) лаковые изделия были незаменимым предметом быта японцев и активно экспортировались в другие страны, жители которых по достоинству оценили эстетические свойства лаковой посуды.

После Второй мировой войны стиль жизни японцев претерпел значительные изменения. Распространение пластиковых изделий и западной посуды, а также поток дешёвых лаковых изделий китайского производства привёл к сокращению числа японских мастерских. Ведущим производителям присвоили статус традиционного народного промысла, и наличие спроса среди коллекционеров и туристов помогало им выжить, однако с 1965 года доля японского лака на рынке неуклонно снижается и в настоящее время составляет лишь 1-2%.

Местечко Дзёбодзи в городе Нинохэ (префектура Иватэ) – один из немногих сохранившихся до наших дней производителей лака. В 1978 году, невзирая на общий упадок в отрасли, местные производители лаковой утвари занялись выращиванием лаковых деревьев, и сейчас здесь производится до 70% японского лака.



Плантация лаковых деревьев. Каждое дерево вырабатывает всего 200 мл сока в год (＠город Нинохэ)

Тысячелетние традиции

Фудзимура Маки, сертифицированный мастер лакового промысла Дзёбодзи, президент мастерской «Уруми Когэй» и владелица магазина в Мориоке, рассказала нам об истории и уникальных свойствах лаковых изделий Дзёбодзи.

Фудзимура происходит из семьи производителей лаковой продукции в посёлке Хатимантай неподалёку от Дзёбодзи. Её предки переехали в Мориоку в 1953 году, открыли магазин лаковых изделий, а в 1981 году переименовали компанию в «Уруми когэй». Отец, Кацумата Ёсихару, стал первым обладателем сертификата «мастер традиционного лакового промысла Дзёбодзи». В 2017 году он передал своё дело дочери. По словам Маки, сейчас в стране очень мало семей, где традиционные промыслы передаются из поколения в поколение.



Магазин «Уруми Когэй» находится в 15 минутах ходьбы от станции JR Мориока. Мастерская расположена в соседнем городе Такидзава (© Shoepress)



Фудзимура владеет традиционными технологиями изготовления лаковых изделий. Процесс нанесения лака состоит более чем из 40 этапов – создание базового слоя, многократное нанесение лака и полировка (@ «Уруми когэй»)

Производство лаковых изделий Дзёбодзи началось более 1200 лет назад, в период Нара (710-794). В 728 году буддийский монах Гёки по приказу императора Сёму основал храм Тэндайдзи на территории современного посёлка Дзёбодзи. «Приезжающие в храм киотские монахи изготовляли лаковую посуду для собственного пользования, и это послужило основой для развития лаковых изделий Дзёбодзи», – рассказывает Фудзимура. Название «Дзёбодзи» происходит от названия клана Дзёходзи, управлявшего местностью в районе реки Аппи с XII по XVI век. Здесь произрастало множество лаковых деревьев, и в эпоху Эдо клан Намбу стал развивать производство лаковых изделий в качестве местного специалитета не только в Дзёбодзи, но и в окрестных районах. В конце XIX века сюда стали приезжать на заработки сборщики лакового сока из Имадатэ (префектура Фукуи), передавшие местным мастерам свои технологии и инструменты. Это послужило толчком к развитию местного лакового промысла. «Местный лак отличается высоким содержанием урусиола, поэтому лаковые изделия Дзёбодзи прочные и твёрдые», – поясняет Фудзимура.



Лаковая посуда Дзёбодзи – это сочетание практичности с простой красотой (@ «Уруми когэй»)

Удивительная трансформация лаковой посуды

В производстве лаковых изделий Дзёбодзи участвуют столяры, вырезающие деревянную посуду, и лакировщики, ответственные за нанесение основы под лак и самого лака. Процесс обработки состоит более чем из 40 этапов, поэтому каждое изделие производят за 3 месяца. В эпоху Эдо в Дзёбодзи производили лаковые изделия с золотыми украшениями для феодалов даймё, однако впоследствии визитной карточкой местной продукции стала простота. Изделия, как правило, выполнены в монотонном чёрном или ярко-оранжевом цвете, а лак после нанесения последнего слоя не полируют, поэтому он выглядит матовым и подчёркивает красоту изделия. Посуда не кажется недоступной и элитной, а производит впечатление встречи с добрым знакомым. «Мы живём рядом с лаковыми деревьями. Простота – лучший способ подчеркнуть высокое качество лаковых изделий. Продукция «Уруми когэй» предназначена для повседневного использования, поэтому мы стремимся сделать её простой и удобной», – рассказывает Фудзимура.



Лаковые изделия в магазине «Уруми когэй» (© Shoepress)

Ежедневное мытьё холодной водой и вытирание полотенцем формирует на поверхности посуды зеркальную патину, потому что частички лака постепенно стираются. В магазине выставлены две чашки – одна новая, а вторая после 10 лет использования. Многие посетители принимают решение о покупке, увидев глубокую патину на старом изделии.

«Мы принимаем заявки на ремонт утвари. Если она не разломилась пополам – это возможно. Такой подход экологичен и идёт в ногу со временем. Когда нас просят починить посуду, использовавшуюся на протяжении пяти, а то и десяти лет, такое ощущение, что нам доверяют члена семьи».



Новая чашка (слева) и чашка с патиной, использовавшаяся на протяжении 10 лет (@ «Уруми когэй»)

Бережное отношение к традициям

В 2006 году японское Управление культуры запустило программу «Развитие лесной системы с целью охраны регионального культурного наследия», направленную на стабилизацию поставок сырья, незаменимого для ремонта объектов культурного наследия – древесины, коры кипарисовика, мисканта и лака. Местность Дзёбодзи стала первым участником программы, и благодаря расширению плантаций лаковых деревьев сюда стали приезжать на обучение молодые сборщики лакового сока со всей страны.

В 2014 году Управление культуры выпустило директиву об использовании японского древесного лака при ремонте объектов, имеющих статус национального достояния и значимого культурного наследия. За пять лет объём производства японского древесного лака увеличился вдвое, и его доля на рынке возросла до 5%. Район Дзёбодзи и местная продукция постепенно возвращают себе былую славу.



Плантация лаковых деревьев в Дзёбодзи служит площадкой для обучения молодых сборщиков лака (@ город Нинохэ)

Будущее производителей лаковых изделий нельзя назвать радужным. «С детства я видела, как бабушка и дедушка делают лаковую продукцию, а клиенты приносят на ремонт любимую посуду, которой они пользуются на протяжении многих лет. Я всей душой люблю глубокую, сложную и оригинальную расцветку лаковых изделий Дзёбодзи. Нельзя допустить, чтобы этот народный промысел исчез. Это придаёт мне силы идти вперёд», – говорит Фудзимура.

Магазин «Уруми когэй» проводит мастер-классы по раскраске лаковых изделий (по предварительной записи, платно). Приедете в Мориоку – обязательно зайдите в «Уруми когэй», чтобы проникнуться очарованием простой красоты лаковых изделий Дзёбодзи.

Магазин «Уруми когэй»

Адрес: 2-9-23 Chūō-dōri, Morioka, Iwate Prefecture

Телефон: 019-654-4615

Часы работы: 10:00-18:00

Выходной: новогодние праздники

Как добраться: 15 минут пешком от станции JR Мориока или 1 минута пешком от остановки «Тюодори 2-тёмэ» кольцевого автобусного маршрута «Дэндэнмуси».

Репортаж, текст и фотографии Shoepress

Фотография к заголовку: лаковые изделия Дзёбодзи и сертификат мастера традиционного промысла (© Shoepress)