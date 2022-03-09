Природный заповедник Ямбару (Северная Окинава)

Путеводительпо Японии

Префектура Окинава издавна вызывает интерес своей историей, обычаями и самобытной культурой, и сегодня северная часть острова, недавно зарегистрированная как объект природного наследия ЮНЕСКО, находится в центре особого внимания. В Ямбару, как называется этот регион, есть несколько достопримечательностей, в том числе Дайсэкириндзан и мыс Хэдо.

Дайсэкириндзан: познакомьтесь с природой Северной Окинавы

Северная часть острова Окинава, регион, известный как Ямбару, является роскошным природным заповедником. Большая его часть занята национальным парком, одним из самых обширных вечнозеленых широколиственных лесов Японии. Кроме того, это родина ямбару-куина, или окинавского пастушка, а также многих других эндемичных видов растений и животных. В июле 2021 года эта птица вместе с Амами-Осима, Токуносима и Ириомотэ была внесена в список объектов природного наследия ЮНЕСКО, имеющих решающее значение для сохранения биологического разнообразия.

Основные туристические места Окинавы расположены в основном на юге острова, рядом со столицей префектуры, городом Наха, а курортные отели сгруппированы на западном побережье центральной части острова. До сих пор самой дальней северной частью, куда обычно отваживались добраться посетители, была территория вокруг Аквариума Тюрауми. Далее на север находятся менее известные районы – Кунигами, Хигаси, Огими – и национальный парк Ямбару.

Парк занимает огромную территорию. В качестве отправной точки маршрута рекомендуется Дайсэкириндзан в районе Кунигами на северной оконечности острова. В этом районе есть крутые известняковые скалы, откуда открывается потрясающий вид. Посетители также могут прогуляться по пешеходным тропам через заросли гигантского китайского баньяна и насладиться непосредственным контактом с природой.



Особенность ландшафта Ямбару – огромные скалы. Этот регион является самой северной границей субтропического карстового рельефа в мире



Вид на мыс Хэдо со смотровой площадки Тюрауми в Дайсэкириндзан. Вдали немного справа виднеется остров Ёрон

Четыре пешеходных маршрута

Дайсэкириндзан находится недалеко от горы Хэдо и мыса Хэдо на самой северной оконечности острова. 250 миллионов лет назад движения земной коры вызвали подъем известняка со дна океана. Позже, благодаря эрозии, вызванной ветром и дождем, в лесной чаще появились зубчатые выступы, сформировав уникальный пейзаж.

Гора Хэдо была одним из первых мест, обозначенных как асимуи (священная земля) Амамикиё, божеством-предком Рюкю. До наших дней на горе сохранилось более 50 культовых сооружений, придающих Дайсэкириндзан мистический вид.



Вид на четыре вершины аcимуи со смотровой площадки Ямбару-куина. Высокая вершина справа – это гора Ихэя, за которой находится Дайсэкириндзан

В Дайсэкириндзан разработано четыре пешеходных маршрута. Все они начинаются в зоне отдыха Сэйкигоя, до которой легко добраться на одном из маршрутных автобусов, отправляющихся от билетной кассы национального парка Ямбару.

Протяженность тропы для посетителей с ограниченной мобильностью составляет 600 метров; это самая короткая тропа здесь: путешествие по ней занимает около 20 минут. Маршрут, вымощенный камнем или покрытый деревянным настилом, дает возможность осмотреть скальные образования вблизи и идеально подходит для пожилых людей или семей с маленькими детьми.



В билетном бюро находится Музей камня Окинавы, где посетители могут осмотреть каменные орудия и необычные образцы горных пород. Вход бесплатный



Все тропы начинаются у хижины Сэйкигоя, месте отдыха, где можно купить еду и напитки



Китайский баньян и другая субтропическая флора растет вблизи от тропы, доступной для посетителей с ограниченной мобильностью



Со смотровой площадки можно увидеть восхитительные в своей красоте скальные образования

Самый популярный маршрут объединяет тропу под названием «Чудо скал» и тропу Тюрауми, откуда открывается прекрасный вид на океан. Этот маршрут позволяет путешественникам насладиться как видами лазурных морских просторов, так и мыса Хэдо. Все маршруты, в том числе маршрут для посетителей с ограниченной мобильностью, заканчиваются в Сэйкигоя, где можно сесть на маршрутный автобус и вернуться к билетной кассе. Путешественники, желающие увидеть больше, могут вернуться к кассе пешком по километровой тропе, которая называется «Субтропический лес».



Последние отрезки маршрута «Чудо скал» и тропы Тюрауми с видом на океан сходятся на тропе, предназначенной для посетителей с ограниченной мобильностью. Все три заканчиваются в Сэйкигоя



Вид от Сэйкигоя. Гокуива, символ Дайсэкириндзана, находится справа

Изобилие скальных образований

На тропе «Чудо скал» посетители увидят огромные валуны странной формы и скалу эммусуби, которая сулит удачу в любви. Тропа «Субтропический лес» следует через заросшие лесом участки Ямбару; прогулка по ней занимает 35 минут.



Идя по тропе «Чудо скал», посетители могут видеть скальные образования карстового происхождения



Многие валуны напоминают животных – например, этот камень по форме напоминает верблюда



Дайсэкириндзан также известен своей духовной атмосферой. Справа находится скала эммусуби

Гокуива, символ Дайсэкириндзана, появляется в конце лесной дороги на тропе «Чудо скал». Этот монолит получил свое название благодаря сходству с горой Хуаго, считающейся местом рождения мифического Короля обезьян, одного из главных героев китайского романа шестнадцатого века «Путешествие на Запад». Тропа ведет вдоль хребта и в конце сливается с тропой Тюрауми с видом на океан.



Гокуива очень фотогенична



По лестнице, ведущей от Гокуива, посетители поднимаются на смотровую площадку Тюрауми

Прогулка по 900-метровой тропе Тюрауми с видом на океан занимает около получаса. Часть маршрута пересекается с тропой «Чудо скал», и вместе они занимают около 50 минут.

За Гокуива находятся Стена Каменного Леса, Скала Царя Драконов и другие места поклонения. Многие такие места скрыты между скалами, и их легко не заметить. Со смотровой площадки Тюрауми на вершине тропы открывается красивый вид на синее море и мыс Хэдо, а в ясные дни можно увидеть остров Ёрон, расположенный на расстоянии 23 километров.



Скала Царя Драконов над Гокуива почиталась на протяжении многих веков



Считается, что Стена Каменного Леса обладает особой духовной силой. Особенно эффектно она выглядит в лучах утреннего солнца



Вид со смотровой площадки Тюрауми. Мыс справа – гора Ихэя, а вдалеке виден мыс Хэдо



Некоторые небольшие места поклонения легко не заметить

Менее активным туристам больше подойдет тропа «Субтропический лес», предназначенная для легкой прогулки. Этот 900-метровый маршрут в основном идет по равнине; его можно легко преодолеть пешком менее чем за 30 минут.

Огромные баньяны растут вдоль тропы, которая также проходит сквозь заросли саговых пальм. Молитвенный Баньян в конце маршрута широко раскинул свои ветви: его крона – одна из самых больших среди деревьев Японии.



Баньян Счастья, где, как говорят, можно услышать голоса духов



Количество саговых деревьев в Дайсэкириндзан достигает 60 000 штук; они растут рощами



Камни в Агаримэ, еще одном месте поклонения, стоят так, чтобы отражать утренний свет



Баньян Поклонения неподалеку от билетной кассы

Достопримечательности поблизости

С мыса Хэдо, расположенного всего в пяти минутах езды от Дайсэкириндзан, можно наслаждаться видом волн, беспрестанно разбивающихся о подножия отвесных скал. Неподалеку находится памятник местному движению за возвращение Окинавы Японии: в пятидесятую годовщину возвращения префектуры, которая исполняется как раз в 2022 году, это одно из мест, которое точно нужно посетить.

Смотровая площадка Ямбару-куина у мыса – менее известная достопримечательность. Несмотря на то, что к вершине ведет узкая и крутая тропа, по ней стоит пройтись, чтобы взглянуть на гигантскую фигуру Ямбару-куина, возвышающуюся над верхушками деревьев. С этой смотровой площадки открывается великолепный вид на нетронутые леса Ямбару, священные земли асимуи и мыс Хэдо.



Мыс Хэдо, самая северная точка главного острова



Памятник, посвященный борьбе за возвращение Окинавы под власть Японии, был установлен в 1976 году. Активисты зажигали сигнальные огни здесь и на другой стороне острова Ёрон, ближайшей к Окинаве части Японии, до тех пор, пока остров не был возвращен



Эта гигантская статуя ямбару-куина указывает на одноименную смотровую площадку



Вид на мыс Хэдо со смотровой площадки Ямбару-куина. Пляж Узахама, виднеющийся на переднем плане – популярное туристическое место

К юго-западу от Дайсэкиринзана вдоль побережья расположена Каяутибанта, отвесная скала высотой 80 метров. На вершине утеса находится смотровая площадка с видом на одну из самых привлекательных панорам Окинавы; это также очень популярное место, откуда можно наслаждаться видами заката.



Вид с Каяутибанта официально включен в «новую сотню лучших туристических мест на Окинаве»



На обратном пути из Дайсэкириндзана посетители могут сплавиться на каноэ по мангровым лесам на реке Гесаси в Хигаси или отправиться в речной поход к водопаду Таа в Огими

Дайсэкириндзан

Адрес: 1241 Гинама, Кунигами, Окинава

Открыто: круглый год

Время работы: с 9:30 до 17:30 (последний вход в 16:30).

Стоимость билета: взрослые (15 лет и старше) 1200 йен; дети (4–14 лет) 550 иен; пенсионеры (65 лет и старше) 900 иен. Предоставляются скидки для людей с ограниченными возможностями

Как добраться: два часа на машине от Нахи и 75 минут от Аквариума Тюрауми.

Репортаж, текст и фотографии: Nippon.com