Башня Химэюри и Мемориальный музей мира Химэюри: памятник жертвам битвы за Окинаву, несущий память об ужасах войны и ценности мира

Путеводительпо Японии

Южная часть главного острова Окинава стала свидетелем самых кровопролитных наземных сражений Второй мировой войны на территории Японии. Мемориальный комплекс «Башня Химэюри» и «Мемориальный музей мира Химэюри» в районе Ихара города Итоман хранят память о трагической судьбе школьниц, мобилизованных для работы медицинскими сёстрами, и напоминают о бесценности человеческой жизни и важности мира.

Памятник школьницам на месте подземного госпиталя

Название «Химэюри» (принцесса-лилия) происходит от общего прозвища двух учебных заведений: Первой женской средней школы префектуры Окинава и женского отделения Педагогической школы Окинавы. Это имя восходит к названиям их школьных журналов. Первоначально журнал первой школы носил название «Отохимэ» (принцесса), а второй — «Сиро юри» (белая лилия), однако в 1916 году, когда школы объединились в одном здании, журналы слились под общим названием «Химэюри». В довоенный период обе школы располагались в районе Асато города Наха (тогда деревня Мавасиасато) и считались элитными учебными заведениями, привлекавшими самых способных девочек со всего острова Окинава. Для учениц и выпускниц имя «Химэюри» звучало как символ гордости и престижа.

Во время сражения за Окинаву ученицы Химэюри были призваны на службу в армейские госпитали в качестве медсестёр и вынуждены выполнять изнурительную работу в нечеловеческих условиях. Многие из них заплатили за это своими жизнями. «Башня Химэюри» возвышается на месте Третьего хирургического бункера Ихара в городе Итоман на южной оконечности главного острова Окинава. Именно здесь около 80 человек погибли под атакой американских войск, укрываясь в гама (пещере на окинавском диалекте). Среди жертв было 42 ученицы и преподавателя из «отряда Химэюри».



Памятник установлен рядом с местом расположения Третьего хирургического бункера Ихара (гама)



Первая «Башня Химэюри», возведённая в 1946 году. Общее прозвище обеих школ до войны записывалось иероглифами как «Химэюри», после войны стали использовать хирагану

Рядом с «Башней Химэюри» находится Мемориальный музей мира Химэюри. Хотя женская педагогическая школа и Первая женская средняя школа полностью сгорели во время военных действий и были закрыты навсегда, здание музея воссоздаёт архитектуру тех школьных корпусов. В музее представлены фотографии и документы, рассказывающие о довоенной школьной жизни, диорама подземного госпиталя, послания выживших участниц отряда. Сегодня имя «Химэюри» известно по всей Японии как символ памяти об ужасах войны, ценности человеческой жизни и важности мира.



Мемориальный музей мира Химэюри, открывшийся в 1989 году. Красивый внутренний дворик, видимый в центре фотографии, посвящён памяти погибших учениц и преподавателей

От беззаботных школьных лет к медицинской службе на фронте

В фойе музея посетителей встречает фотография, сделанная в день выпускной церемонии в марте 1944 года, за год до битвы за Окинаву. Несмотря на то, что страна уже находилась в состоянии войны, лица учениц светятся улыбками и излучают веру в светлое будущее. Однако в следующем году выпускная церемония в стенах школы Химэюри уже не состоялась.



Фотография в фойе музея поражает лицами школьниц, исполненными надежды и оптимизма



Экспозиция начинается с фотографий и иллюстраций, повествующих о школьной жизни в женской педагогической школе и Первой женской средней школе. Знакомство с обычной школьной жизнью, через которую проходит каждый человек, делает трагедию, обрушившуюся на этих девочек, глубоко личным переживанием

23 марта 1945 года, накануне выпускной церемонии, американские войска развернули масштабную бомбардировку главного острова Окинава. В ту же ночь 222 ученицы Химэюри в возрасте от 15 до 19 лет в сопровождении 18 преподавателей под покровом темноты отправились из Нахи в армейский госпиталь в Хаэбару, расположенный в 5 километрах к юго-западу. Девушки полагали, что будут ухаживать за больными в безопасном здании под защитой флага Красного Креста, однако в действительности это был госпиталь лишь номинально – горизонтальная пещера, вырубленная в склоне холма, с установленными двухъярусными койками.

1 апреля американские войска высадились на главном острове Окинава. С линии фронта непрерывным потоком прибывали раненые. Ученицы Химэюри не только ухаживали за ранеными, но и доставляли продовольствие и воду, убирали отходы жизнедеятельности и хоронили погибших. Чтобы принести припасы, им приходилось покидать укрытие под обстрелом, рискуя жизнью ради того, чтобы осторожно доставить драгоценные продукты и воду. Они трудились день и ночь в зловонной атмосфере пещеры, дрожа от грохота взрывов.



Второй экспозиционный зал «Поле боя Химэюри» рассказывает о медицинской деятельности отряда. Слева – диорама подземного госпиталя в Хаэбару. Подобных горизонтальных пещер в этом районе насчитывалось около 40

Гибель множества жизней в южных сражениях

Для разделения вытянутого с севера на юг главного острова Окинава американские войска начали наступление с центральной части, двигаясь затем на юг к замку Сюри в Нахе, где располагался штаб японской армии. В конце мая, когда американские силы приблизились к Сюри, армейскому госпиталю был отдан приказ об отступлении на юг. Ученицы Химэюри вместе с ходячими ранеными также направились к городу Итоман на южной оконечности острова. Район Ихара изобиловал пещерами гама, и армейский госпиталь разместился в шести из них, однако медикаменты и прочие припасы были исчерпаны, и госпиталь фактически прекратил функционировать.

18 июня, когда американские войска приблизились к Ихара, отряду учениц Химэюри был отдан приказ о роспуске. Девочек-подростков фактически бросили на произвол судьбы на поле боя, дав лишь указание «действовать по собственному усмотрению». Воспитанные в духе пропаганды об «американо-английских зверях», ученицы панически боялись попасть в плен. Не имея определённого направления, они укрывались в древесных зарослях и расщелинах скал, пытаясь пробраться к побережью, и многие погибали под огнём противника. На берегу Арасаки, где установлен памятник «Место гибели отряда учениц Химэюри», преподаватель, охваченный паникой от американского обстрела, взорвал ручную гранату, погубив себя и своих воспитанниц.

Общее число жертв среди учениц и преподавателей Химэюри в битве за Окинаву составило 136 человек. Из них почти 90%–117 человек – погибли после приказа о роспуске, что ярко свидетельствует о жестокости сражений в южной части острова.



Третий экспозиционный зал представляет трагедию после приказа о роспуске через свидетельства выживших и кадры американской военной хроники



Четвёртый зал демонстрирует показания выживших. На стенах — фотографии учениц и преподавателей, погибших в битве за Окинаву

Душевные муки и решимость бывших учениц Химэюри

После окончания войны жителям деревни Мавасии, где некогда располагались женская педагогическая школа и Первая женская средняя школа, американские оккупационные власти приказали переселиться в район Комэсу, к востоку от Ихара. Под руководством Киндзё Васин, тогдашнего старосты деревни Мавасии и родственника одной из погибших учениц Химэюри, в 1946 году началось собирание человеческих останков. Были воздвигнуты усыпальница «Башня душ» (город Итоман, район Комэсу) и «Башня Химэюри».

История трагедии учениц Химэюри распространялась через рассказы в американских лагерях для интернированных. Услышав эти повествования, уроженец Окинавы, писатель Исино Кэйитиро, написал роман «Башня Химэюри», который был экранизирован в 1953 году. Фильм имел огромный успех и впоследствии неоднократно переснимался, благодаря чему имя Химэюри стало известно по всей стране.

Выпускницы обеих школ основали «Ассоциацию выпускниц Химэюри» в 1948 году, однако до открытия Мемориального музея мира Химэюри в 1989 году прошло целых 40 лет. Выжившие участницы отряда Химэюри долгое время испытывали чувство вины выжившего и душевные терзания – «подруги погибли, а я одна осталась в живых» – и многие стеснялись публично делиться своим военным опытом. Лишь достигнув 60-летнего возраста, они осознали необходимость рассказывать последующим поколениям об ужасах войны и важности мира во имя памяти своих погибших одноклассниц.

В пятом экспозиционном зале крупными буквами начертаны слова: «Мы будем продолжать рассказывать о реальности войны, познанной через личный опыт каждой из нас».



Экспозиция, посвящённая деятельности выживших участниц отряда Химэюри и их торжественному обещанию



Территория вокруг Башни Химэюри создаёт пространство для молитв и размышлений о погибших

Информация для посетителей

Башня Химэюри и Мемориальный музей мира Химэюри

Адрес: префектура Окинава, город Итоман, район Ихара 671-1

префектура Окинава, город Итоман, район Ихара 671-1 Часы работы: 9:00–17:25 (последний вход в 17:00)

9:00–17:25 (последний вход в 17:00) Режим работы: ежедневно, без выходных

ежедневно, без выходных Стоимость билетов: взрослые – 450 йен, старшеклассники — 250 йен, учащиеся начальной и средней школы – 150 йен

Репортаж, текст, фотографии: редакция Nippon.com