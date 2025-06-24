Башня Химэюри и Мемориальный музей мира Химэюри: памятник жертвам битвы за Окинаву, несущий память об ужасах войны и ценности мира
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Памятник школьницам на месте подземного госпиталя
Название «Химэюри» (принцесса-лилия) происходит от общего прозвища двух учебных заведений: Первой женской средней школы префектуры Окинава и женского отделения Педагогической школы Окинавы. Это имя восходит к названиям их школьных журналов. Первоначально журнал первой школы носил название «Отохимэ» (принцесса), а второй — «Сиро юри» (белая лилия), однако в 1916 году, когда школы объединились в одном здании, журналы слились под общим названием «Химэюри». В довоенный период обе школы располагались в районе Асато города Наха (тогда деревня Мавасиасато) и считались элитными учебными заведениями, привлекавшими самых способных девочек со всего острова Окинава. Для учениц и выпускниц имя «Химэюри» звучало как символ гордости и престижа.
Во время сражения за Окинаву ученицы Химэюри были призваны на службу в армейские госпитали в качестве медсестёр и вынуждены выполнять изнурительную работу в нечеловеческих условиях. Многие из них заплатили за это своими жизнями. «Башня Химэюри» возвышается на месте Третьего хирургического бункера Ихара в городе Итоман на южной оконечности главного острова Окинава. Именно здесь около 80 человек погибли под атакой американских войск, укрываясь в гама (пещере на окинавском диалекте). Среди жертв было 42 ученицы и преподавателя из «отряда Химэюри».
Рядом с «Башней Химэюри» находится Мемориальный музей мира Химэюри. Хотя женская педагогическая школа и Первая женская средняя школа полностью сгорели во время военных действий и были закрыты навсегда, здание музея воссоздаёт архитектуру тех школьных корпусов. В музее представлены фотографии и документы, рассказывающие о довоенной школьной жизни, диорама подземного госпиталя, послания выживших участниц отряда. Сегодня имя «Химэюри» известно по всей Японии как символ памяти об ужасах войны, ценности человеческой жизни и важности мира.
От беззаботных школьных лет к медицинской службе на фронте
В фойе музея посетителей встречает фотография, сделанная в день выпускной церемонии в марте 1944 года, за год до битвы за Окинаву. Несмотря на то, что страна уже находилась в состоянии войны, лица учениц светятся улыбками и излучают веру в светлое будущее. Однако в следующем году выпускная церемония в стенах школы Химэюри уже не состоялась.
23 марта 1945 года, накануне выпускной церемонии, американские войска развернули масштабную бомбардировку главного острова Окинава. В ту же ночь 222 ученицы Химэюри в возрасте от 15 до 19 лет в сопровождении 18 преподавателей под покровом темноты отправились из Нахи в армейский госпиталь в Хаэбару, расположенный в 5 километрах к юго-западу. Девушки полагали, что будут ухаживать за больными в безопасном здании под защитой флага Красного Креста, однако в действительности это был госпиталь лишь номинально – горизонтальная пещера, вырубленная в склоне холма, с установленными двухъярусными койками.
1 апреля американские войска высадились на главном острове Окинава. С линии фронта непрерывным потоком прибывали раненые. Ученицы Химэюри не только ухаживали за ранеными, но и доставляли продовольствие и воду, убирали отходы жизнедеятельности и хоронили погибших. Чтобы принести припасы, им приходилось покидать укрытие под обстрелом, рискуя жизнью ради того, чтобы осторожно доставить драгоценные продукты и воду. Они трудились день и ночь в зловонной атмосфере пещеры, дрожа от грохота взрывов.
Гибель множества жизней в южных сражениях
Для разделения вытянутого с севера на юг главного острова Окинава американские войска начали наступление с центральной части, двигаясь затем на юг к замку Сюри в Нахе, где располагался штаб японской армии. В конце мая, когда американские силы приблизились к Сюри, армейскому госпиталю был отдан приказ об отступлении на юг. Ученицы Химэюри вместе с ходячими ранеными также направились к городу Итоман на южной оконечности острова. Район Ихара изобиловал пещерами гама, и армейский госпиталь разместился в шести из них, однако медикаменты и прочие припасы были исчерпаны, и госпиталь фактически прекратил функционировать.
18 июня, когда американские войска приблизились к Ихара, отряду учениц Химэюри был отдан приказ о роспуске. Девочек-подростков фактически бросили на произвол судьбы на поле боя, дав лишь указание «действовать по собственному усмотрению». Воспитанные в духе пропаганды об «американо-английских зверях», ученицы панически боялись попасть в плен. Не имея определённого направления, они укрывались в древесных зарослях и расщелинах скал, пытаясь пробраться к побережью, и многие погибали под огнём противника. На берегу Арасаки, где установлен памятник «Место гибели отряда учениц Химэюри», преподаватель, охваченный паникой от американского обстрела, взорвал ручную гранату, погубив себя и своих воспитанниц.
Общее число жертв среди учениц и преподавателей Химэюри в битве за Окинаву составило 136 человек. Из них почти 90%–117 человек – погибли после приказа о роспуске, что ярко свидетельствует о жестокости сражений в южной части острова.
Душевные муки и решимость бывших учениц Химэюри
После окончания войны жителям деревни Мавасии, где некогда располагались женская педагогическая школа и Первая женская средняя школа, американские оккупационные власти приказали переселиться в район Комэсу, к востоку от Ихара. Под руководством Киндзё Васин, тогдашнего старосты деревни Мавасии и родственника одной из погибших учениц Химэюри, в 1946 году началось собирание человеческих останков. Были воздвигнуты усыпальница «Башня душ» (город Итоман, район Комэсу) и «Башня Химэюри».
История трагедии учениц Химэюри распространялась через рассказы в американских лагерях для интернированных. Услышав эти повествования, уроженец Окинавы, писатель Исино Кэйитиро, написал роман «Башня Химэюри», который был экранизирован в 1953 году. Фильм имел огромный успех и впоследствии неоднократно переснимался, благодаря чему имя Химэюри стало известно по всей стране.
Выпускницы обеих школ основали «Ассоциацию выпускниц Химэюри» в 1948 году, однако до открытия Мемориального музея мира Химэюри в 1989 году прошло целых 40 лет. Выжившие участницы отряда Химэюри долгое время испытывали чувство вины выжившего и душевные терзания – «подруги погибли, а я одна осталась в живых» – и многие стеснялись публично делиться своим военным опытом. Лишь достигнув 60-летнего возраста, они осознали необходимость рассказывать последующим поколениям об ужасах войны и важности мира во имя памяти своих погибших одноклассниц.
В пятом экспозиционном зале крупными буквами начертаны слова: «Мы будем продолжать рассказывать о реальности войны, познанной через личный опыт каждой из нас».
Информация для посетителей
Башня Химэюри и Мемориальный музей мира Химэюри
- Адрес: префектура Окинава, город Итоман, район Ихара 671-1
- Часы работы: 9:00–17:25 (последний вход в 17:00)
- Режим работы: ежедневно, без выходных
- Стоимость билетов: взрослые – 450 йен, старшеклассники — 250 йен, учащиеся начальной и средней школы – 150 йен
Репортаж, текст, фотографии: редакция Nippon.com