Небесное дерево Токио: нестареющая достопримечательность

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С момента своего открытия в 2012 году Небесное дерево Токио стало одной из главных достопримечательностей японской столицы. Спектр ночной иллюминации башни, наряду с обновленными кварталами Сумиды, делает этот район еще более привлекательным для туристов.

Прочная, изящная и парящая

К изящному футуристическому дизайну Небесного дерева Токио, резко контрастирующему с треугольным и расширенным фасадом Токийской башни, жителям сначала пришлось привыкать. Но сегодня его силуэт уже стал привычным на городском небосклоне Токио.



Старое и новое: вид на Небесное дерево со стороны ворот Ходзомон храма Сэнсодзи

Башня стоит на длинном и узком участке, вытянутом с востока на запад, и поэтому занимает компактную площадь. Вместо того чтобы использовать круглую форму, которая ограничила бы диаметр конструкции 60 метрами на уровне земли, проектировщики выбрали треугольное основание длиной 70 метров с каждой стороны, чтобы обеспечить дополнительную устойчивость.

Однако в идеале Небесное дерево должна была быть круглой, чтобы обеспечить равномерное распределение телевизионных сигналов и открыть посетителям 360º вид на город со смотровых площадок. Чтобы добиться этого, дизайнеры решили построить башню треугольного сечения на уровне земли и постепенно превратить ее в круглую. При создании формы башни дизайнеры вдохновлялись изящной дугой японского меча и плавно вздымающимися круглыми колоннами древних храмов страны.



Из этого окна первого этажа открывается близкий вид на западную треногу, образующую один из трех углов треугольного основания сооружения. Диаметр самой толстой стальной балки составляет 2,3 метра



Треугольная балочная конструкция, закручивающаяся по мере подъема, видна сквозь стеклянный пол смотровой площадки на высоте 340 метров

Любопытно, что замысловатая форма башни выглядит по-разному в зависимости от угла зрения. С некоторых точек она может выглядеть симметричной, принимать «расслабленную» позу или даже казаться слегка наклоненной.

На первый взгляд башня кажется довольно простой, что помогло ей быстро вписаться в городской пейзаж, но при ближайшем рассмотрении обнаруживается завораживающе сложная конструкция. Несмотря на ограниченность территории, Небесное дерево – это архитектурный шедевр, созданный по концепции «создания ландшафта, преодолевающего время».



Слева Небесное дерево кажется симметричным, если смотреть на него с пешеходного моста Янагисима через реку Китаюккен, хотя оно выглядит шире у основания и, кажется, наклоняется вправо, если смотреть на него со стороны муниципального офиса Сумида

Передовые технологии

Небесное дерево Токио – это первое в истории сооружение, в котором для обеспечения сейсмостойкости использована технология симбасира, или «ядро колонн», обеспечивающая защиту изящной на вид башни.

Внутри ферменной конструкции башни находится армированный сталью цилиндр, в котором размещены лестницы и лифты. Нижняя треть этого цилиндра прочно прикреплена к окружающей конструкции стальными пластинами. Верхние две трети, однако, не прикреплены непосредственно к башне, а соединены с ней масляными демпферами. Когда при землетрясении происходит горизонтальная тряска, симбасира раскачивается с частотой, отличной от частоты колебаний башни, противодействуя толчкам и возвращая конструкцию в стабильное состояние.

Симбасира была испытана на прочность во время Великого восточно-японского землетрясения 11 марта 2011 года, когда башня еще строилась. Технология уменьшения тряски сработала, как и планировалось, башня осталась невредимой. Всего через неделю рабочие закрепили молниеотвод на вершине башни, доведя ее до полной высоты в 634 метра. Кониси Ацуо, инженер-строитель проекта из компании Nikken Sekkei, утверждает, что технология доказала свою эффективность, позволяя башне выдерживать как длительные колебания грунта, так и короткие резкие сейсмические волны, которые могут возникнуть при землетрясении, которое может произойти непосредственно под Токио.



Если посмотреть вверх от главного входа на четвертом этаже, то можно увидеть центральную колонну симбасира

Осветительный перфоманс озаряет ночь

Вечерняя светодиодная подсветка – одна из отличительных черт Небесного дерева Токио. Когда башня была построена, использование светодиодной подсветки на таком большом сооружении было делом практически невероятным.

Обычные лампы высокой яркости создают цвет с помощью фильтров, которые блокируют нежелательные длины волн, что существенно влияет на яркость, и с течением времени оттенки ухудшаются. Светодиоды, напротив, создают цвета за счет сочетания различных соединений, что делает свет более интенсивным, а потребление энергии снижается на 40 %.

Строительство Небесного дерева вызвало дальнейшее развитие светодиодного освещения, которое тогда находилось в зачаточном состоянии, и теперь эта технология используется во многих других крупных сооружениях.



LED-прожекторы установлены вокруг западного штатива. Небольшие и универсальные, они могут быть установлены практически в любом месте

LED-освещение также компактно и универсально. Осветительное оборудование можно установить так, чтобы свет падал вниз. Например, свечение от прожекторов, установленных под стенами Террасы Тэмбо и Галереи Тэмбо, становится все более бледным, чем дальше вниз по башне, напоминая кружевные края снежной шапки горы Фудзи. Главный светотехник Кайхо Коити описывает это как «омывание» башни цветом, а не просто ее освещение. Это подходящая достопримечательность для Сумиды, где сохранились отголоски культуры эпохи Эдо.

Направленные вниз проекторы также помогают уменьшить уровень светового загрязнения, которое может негативно влиять на соседей нежелательной яркостью, ограничивая освещение узкими границами башни.



В течение часа после захода солнца башня подсвечивается белыми оттенками. Под пролетом железнодорожного моста проходит пешеходная дорожка Речная дорожка Сумиды, соединяющая район Небесного дерева с Асакусой через реку Сумида. Строение справа – это муниципальный офис Сумиды



Осветительное оборудование незаметно снизу. Светодиоды не излучают ультрафиолетовый свет и привлекают не так много насекомых

Изначально спектр световых решений состоял из голубого оттенка ики, который символизирует стильный подход к жизни жителей старого Эдо и бледного лавандово-золотистого оттенка мияби или утонченной элегантности. Оранжевый нобори, или баннер, был добавлен в 2017 году. В 2020 году было обновлено осветительное оборудование, как и три постоянных цветовых узора, и теперь башня сияет в ночном небе ярче, чем когда-либо.

Спустя десять лет после завершения строительства Небесное дерево Токио продолжает совершенствоваться, также как и его близлежащие районы. Пандемия COVID-19 резко сократила число посетителей комплекса, но сотрудник отдела по связям с общественностью комплекса Tokyo Skytree Town выражает благодарность жителям района и пассажирам железной дороги Тобу за их поддержку и утверждает, что интеграция с районом и вклад в его дальнейшее развитие были правильным решением.

Кто-то может сказать, что одного посещения Небесного дерева Токио достаточно, но тех, кто возвращается, ждут новые открытия. Прогуляйтесь по окрестностям и убедитесь в этом сами.



Вновь установленные направленные вниз проекторы улучшают освещение. Тема освещения мияби видна с террасы на крыше культурно-туристического информационного центра Асакуса



У главного входа посетителей встречает цифровое изображение реки Сумида. Небесное дерево Токио – это жемчужина туризма на Сумиде, центре токийского района Ситамати и его живой традиционной культуры

Репортаж, текст и фотографии: Nippon.com

Фотография к заголовку: Небесное дерево Токио с подсветкой мияби, выражающей эстетику эпохи Эдо