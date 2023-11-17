Здание Цукидзи Хонгандзи Цукуда: буддийский храм, кафе и дом престарелых под одной крышей
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Новый подход к популяризации буддизма
Буддийский храм Цукидзи Хонгандзи в токийском районе Тюо раньше был малоизвестен широкой публике, однако после реставрации в 2015 году он превратился в гостеприимное пространство. Сейчас на территории храма есть кафе, куда по утрам выстраивается очередь желающих позавтракать, и книжный магазин.
Здание Цукидзи Хонгандзи Цукуда открылось в сентябре 2022 года. На первом этаже здания находится филиал кафе «Цумуги», расположенного на территории главного храма. На втором этаже – молельный зал храма. Все остальные этажи занимает дом престарелых «Цукисима Дорми». Размещение филиала храма в обычном здании – это новая модель передачи буддийских традиций.
«В условиях низкой рождаемости и старения населения буддийским храмам трудно выжить только за счёт проведения похоронных обрядов и ухода за могилами. Здание Цукуда – это проект недвижимости, с помощью которого мы намерены оказывать духовную поддержку обитателям дома престарелых и вносить вклад в местное сообщество Цукудадзимы и Цукисимы», - рассказал нам служитель храма Хигасимори Сёнин.
Дома престарелых часто располагаются в одном здании с больницей, однако соседство с буддийским храмом – редкое явление. Благодаря этому храм намерен налаживать отношения с людьми. «Многие считают, что буддизм пригождается только на похоронах, но на самом деле буддизм учит людей правильно жить и обеспечивает духовную поддержку. Монахи нашего храма будут регулярно посещать дом престарелых, беседовать с его обитателями и консультировать членов их семей», - объясняет Хигасимори.
У некоторых потенциальных клиентов соседство дома престарелых с буддийским храмом вызывает негативные ассоциации, но уже более 20 человек рассматривают вопрос о заселении в учреждение. «В доме престарелых люди проводят много лет. Мы будем обеспечивать нашим клиентам комфортную среду, а храм Цукидзи Хонгандзи поможет им обрести душевное спокойствие», - отмечает сотрудник управляющей компании «Кёрицу Мэйнтенанс». По его словам, кафе на первом этаже будет разнообразить жизнь обитателей дома престарелых и может использоваться для семейных и дружеских посиделок.
Меню обоих кафе создано по единой концепции. Например, комплексные завтраки состоят из 18 продуктов. Число 18 в школе буддизма Дзёдо-синсю наделяется особым значением, потому что именно 18-й обет считается главным среди обетов Будды Амида. В кафе в главном храме предлагают комплексный завтрак из 18 продуктов, а в кафе «Цумуги» - «Чашку Будды из 18 продуктов» с топпингом из омлета из магазина «Цукидзи Сёро» и других местных деликатесов. Пользуется популярностью и подаваемый вместе с напитком солоноватый десерт из бобовой массы сиомамэ дайфуку. Первый этаж здания, где расположено кафе «Цукидзи», оборудован комнатой для кормления младенцев и безбарьерным туалетом, доступным не только для посетителей кафе, но и для прохожих. Филиал храма Цукудадзима открыт для местных жителей, туристов, гостей торгового квартала Цукисима Мондзя и любителей исторических достопримечательностей.
Между Цукудадзимой и храмом Цукидзи Хонгандзи существует историческая связь. В 1617 году школа буддизма Дзёдо-синсю Хонгандзи (головной храм Ниси-Хонгандзи в Киото) построила в токийском районе Нихомбаси храм Асакуса Гобо. В 1657 году храм сгорел во время большого пожара Мэйрэки. Сёгунат, отвечающий за восстановление города, запретил строить храм на том же самом месте и предложил на выбор несколько участков, среди которых самым просторным оказалась песчаная коса в бухте Эдо. Живущие в Цукудадзиме рыбаки приступили к земляным работам по созданию насыпи, и через некоторое время здесь появился район Цукидзи.
В те годы большинство жителей Цукудадзимы были выходцами из деревни Цукуда в провинции Сэццу (современная Осака). Первый сёгун династии Токугава – Токугава Иэясу, пригласил рыбаков Цукуды, обладавших эффективными технологиями ловли рыбы, в столицу, чтобы обеспечивать пропитанием её растущее население. Он наделил рыбаков правом на ловлю рыбы в бухте Эдо, освободил от оплаты земельного налога и предоставил в пользование песчаную косу. Рыбаки сделали земляную насыпь и назвали этот район Цукудадзима в честь родной деревни.
Главный храм Дзёдо-синсю, Исияма Хонгандзи, до 1580 года находился в Осаке, и среди рыбаков было много приверженцев этой школы буддизма. Когда было принято решение о восстановлении сгоревшего филиала храма Хонгандзи, они попросили построить храм именно в Цукудадзиме, пообещав взять на себя работы по созданию насыпи. Храм согласился на предложенный земельный участок, рассчитывая на помощь своих прихожан.
Историческая связь со старым рынком Цукидзи
Жители Цукудадзимы не только ловили рыбу, но и занимались торговлей. Часть рыбы поступала в сёгунат, а остальную рыбу продавали на рынке, открытом в районе Нихомбаси. Этот рыбный рынок оставался популярным и после Реставрации Мэйдзи (1867), однако был разрушен во время Великого землетрясения Канто в 1923 году. При разработке проекта восстановления рыбного рынка рассматривалось несколько участков, однако влиятельные жители Цукудадзимы добились, чтобы рынок построили на юго-западе от храма Цукидзи Хонгандзи.
Вплоть до закрытия рыбного рынка Цукидзи в 2018 году множество суси-ресторанов и богатый выбор свежей рыбы обеспечивали ему мировую известность. После закрытия рынка здание для оптовых продаж демонтировали, однако внешний рынок продолжает привлекать покупателей и туристов со всей страны и из-за рубежа. Многие посетители рынка заходят в храм Цукидзи Хонгандзи, поэтому рынок продолжает вносить большой вклад в обеспечение существования храма.
Храм Цукидзи Хонгандзи сгорел дотла во время землетрясения 1923 года, а затем был восстановлен. Новое главное здание храма – величественный комплекс с декоративными элементами, напоминающими об Индии - родине буддизма. 1 сентября 2022 года, в день открытия филиала Цукуда, в храме Цукидзи Хонгандзи прошла поминальная служба в память о Великом землетрясении Канто. Когда-то храм появился здесь благодаря рыбакам Цукудадзимы. Сейчас пришла его очередь вносить вклад в местное сообщество. «Надеюсь, что филиал храма станет местной достопримечательностью», - рассказал нам Хигасимори.
Репортаж, текст и фотографии: редколлегия Nippon.com