Здание Цукидзи Хонгандзи Цукуда: буддийский храм, кафе и дом престарелых под одной крышей

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У входа в популярный торговый квартал Цукисима Мондзя в историческом местечке Цукудадзима недавно появилось новое здание Цукидзи Хонгандзи Цукуда. В нём расположен филиал известного буддийского храма Цукидзи Хонгандзи, дом престарелых и модное кафе. Приглашаем познакомиться с этим зданием и окрестными достопримечательностями.

Новый подход к популяризации буддизма

Буддийский храм Цукидзи Хонгандзи в токийском районе Тюо раньше был малоизвестен широкой публике, однако после реставрации в 2015 году он превратился в гостеприимное пространство. Сейчас на территории храма есть кафе, куда по утрам выстраивается очередь желающих позавтракать, и книжный магазин.

Здание Цукидзи Хонгандзи Цукуда открылось в сентябре 2022 года. На первом этаже здания находится филиал кафе «Цумуги», расположенного на территории главного храма. На втором этаже – молельный зал храма. Все остальные этажи занимает дом престарелых «Цукисима Дорми». Размещение филиала храма в обычном здании – это новая модель передачи буддийских традиций.



Здание Цукидзи Хонгандзи Цукуда находится рядом со станцией Цукисима линий метро Юракутё и Тоэй Оэдо



Молельный зал филиала храма на втором этаже здания. На буддийском алтаре установлены портреты Синрана (основатель буддийской школы Дзёдо-синсю) и монаха Рэннё (слева), внесшего вклад в развитие этой школы

«В условиях низкой рождаемости и старения населения буддийским храмам трудно выжить только за счёт проведения похоронных обрядов и ухода за могилами. Здание Цукуда – это проект недвижимости, с помощью которого мы намерены оказывать духовную поддержку обитателям дома престарелых и вносить вклад в местное сообщество Цукудадзимы и Цукисимы», - рассказал нам служитель храма Хигасимори Сёнин.

Дома престарелых часто располагаются в одном здании с больницей, однако соседство с буддийским храмом – редкое явление. Благодаря этому храм намерен налаживать отношения с людьми. «Многие считают, что буддизм пригождается только на похоронах, но на самом деле буддизм учит людей правильно жить и обеспечивает духовную поддержку. Монахи нашего храма будут регулярно посещать дом престарелых, беседовать с его обитателями и консультировать членов их семей», - объясняет Хигасимори.

У некоторых потенциальных клиентов соседство дома престарелых с буддийским храмом вызывает негативные ассоциации, но уже более 20 человек рассматривают вопрос о заселении в учреждение. «В доме престарелых люди проводят много лет. Мы будем обеспечивать нашим клиентам комфортную среду, а храм Цукидзи Хонгандзи поможет им обрести душевное спокойствие», - отмечает сотрудник управляющей компании «Кёрицу Мэйнтенанс». По его словам, кафе на первом этаже будет разнообразить жизнь обитателей дома престарелых и может использоваться для семейных и дружеских посиделок.



Вверху: комната дома престарелых оборудована датчиком с ИИ, реагирующим на падения и прочие чрезвычайные ситуации, а также кроватью с матрасом, считывающим данные во сне. Внизу слева: просторная столовая с разнообразным меню. Справа: специально оборудованная ванная комната

Меню обоих кафе создано по единой концепции. Например, комплексные завтраки состоят из 18 продуктов. Число 18 в школе буддизма Дзёдо-синсю наделяется особым значением, потому что именно 18-й обет считается главным среди обетов Будды Амида. В кафе в главном храме предлагают комплексный завтрак из 18 продуктов, а в кафе «Цумуги» - «Чашку Будды из 18 продуктов» с топпингом из омлета из магазина «Цукидзи Сёро» и других местных деликатесов. Пользуется популярностью и подаваемый вместе с напитком солоноватый десерт из бобовой массы сиомамэ дайфуку. Первый этаж здания, где расположено кафе «Цукидзи», оборудован комнатой для кормления младенцев и безбарьерным туалетом, доступным не только для посетителей кафе, но и для прохожих. Филиал храма Цукудадзима открыт для местных жителей, туристов, гостей торгового квартала Цукисима Мондзя и любителей исторических достопримечательностей.



«Чашка Будды из 18 продуктов» с отборными местными деликатесами



Филиал кафе «Цумуги» на первом этаже и филиал храма на втором этаже здания

Между Цукудадзимой и храмом Цукидзи Хонгандзи существует историческая связь. В 1617 году школа буддизма Дзёдо-синсю Хонгандзи (головной храм Ниси-Хонгандзи в Киото) построила в токийском районе Нихомбаси храм Асакуса Гобо. В 1657 году храм сгорел во время большого пожара Мэйрэки. Сёгунат, отвечающий за восстановление города, запретил строить храм на том же самом месте и предложил на выбор несколько участков, среди которых самым просторным оказалась песчаная коса в бухте Эдо. Живущие в Цукудадзиме рыбаки приступили к земляным работам по созданию насыпи, и через некоторое время здесь появился район Цукидзи.

В те годы большинство жителей Цукудадзимы были выходцами из деревни Цукуда в провинции Сэццу (современная Осака). Первый сёгун династии Токугава – Токугава Иэясу, пригласил рыбаков Цукуды, обладавших эффективными технологиями ловли рыбы, в столицу, чтобы обеспечивать пропитанием её растущее население. Он наделил рыбаков правом на ловлю рыбы в бухте Эдо, освободил от оплаты земельного налога и предоставил в пользование песчаную косу. Рыбаки сделали земляную насыпь и назвали этот район Цукудадзима в честь родной деревни.

Главный храм Дзёдо-синсю, Исияма Хонгандзи, до 1580 года находился в Осаке, и среди рыбаков было много приверженцев этой школы буддизма. Когда было принято решение о восстановлении сгоревшего филиала храма Хонгандзи, они попросили построить храм именно в Цукудадзиме, пообещав взять на себя работы по созданию насыпи. Храм согласился на предложенный земельный участок, рассчитывая на помощь своих прихожан.



«Храм в Цукидзи» из «Иллюстрированной книги сувениров Эдо» Утагавы Хиросигэ, созданной в период с 1850 по 1867 годы. Раньше храм выходил на юго-запад, а проходившая перед ним дорога – это современная улица Намиёкэ-дори в районе внешнего рынка Цукидзи. Храм располагался на берегу залива Эдо (Фото предоставлено Национальной парламентской библиотекой)

Историческая связь со старым рынком Цукидзи

Жители Цукудадзимы не только ловили рыбу, но и занимались торговлей. Часть рыбы поступала в сёгунат, а остальную рыбу продавали на рынке, открытом в районе Нихомбаси. Этот рыбный рынок оставался популярным и после Реставрации Мэйдзи (1867), однако был разрушен во время Великого землетрясения Канто в 1923 году. При разработке проекта восстановления рыбного рынка рассматривалось несколько участков, однако влиятельные жители Цукудадзимы добились, чтобы рынок построили на юго-западе от храма Цукидзи Хонгандзи.

Вплоть до закрытия рыбного рынка Цукидзи в 2018 году множество суси-ресторанов и богатый выбор свежей рыбы обеспечивали ему мировую известность. После закрытия рынка здание для оптовых продаж демонтировали, однако внешний рынок продолжает привлекать покупателей и туристов со всей страны и из-за рубежа. Многие посетители рынка заходят в храм Цукидзи Хонгандзи, поэтому рынок продолжает вносить большой вклад в обеспечение существования храма.

Храм Цукидзи Хонгандзи сгорел дотла во время землетрясения 1923 года, а затем был восстановлен. Новое главное здание храма – величественный комплекс с декоративными элементами, напоминающими об Индии - родине буддизма. 1 сентября 2022 года, в день открытия филиала Цукуда, в храме Цукидзи Хонгандзи прошла поминальная служба в память о Великом землетрясении Канто. Когда-то храм появился здесь благодаря рыбакам Цукудадзимы. Сейчас пришла его очередь вносить вклад в местное сообщество. «Надеюсь, что филиал храма станет местной достопримечательностью», - рассказал нам Хигасимори.



Жители Цукудадзимы играют значимую роль в многовековой истории храма Цукидзи Хонгандзи

Репортаж, текст и фотографии: редколлегия Nippon.com