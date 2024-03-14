У истоков Casio в Мемориальном музее изобретений Касио Тосио

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Музей в Токио хранит наследие Касио Тоcио, сооснователя гиганта электроники Casio, который участвовал в разработке калькуляторов, часов и других новаторских продуктов компании.

Casio Computer известна своими инновационными электронными продуктами, такими как калькуляторы и музыкальные инструменты, а также популярной маркой цифровых часов G-Shock. Семья-основатель Касио сохранила центральную роль в деятельности компании и разработке устройств, составляющих основной бизнес Casio.

В апреле 2023 года Casio произвела сенсацию, назначив президентом компании Масуду Юити, что стало первым случаем, когда главой фирмы стал человек, не входящий в семью основателей. Масуда сменил Касио Кадзухиро, который занял пост председателя совета директоров Casio.



Масуда Юити (справа) пожимает руку Касио Кадзухиро, старшему сыну брата-основателя Касио Кадзуо, на пресс-конференции 27 февраля 2023 г. (© Casio)

Масуда входил в первоначальную команду проекта G-Shock и был движущей силой основного часового бизнеса компании. Casio потрясла часовую индустрию в 1974 году, когда брат-основатель Касио Тосио (1925–2012) разработал революционный Casiotron.

За свою карьеру Тосио разработал огромное количество революционных электронных устройств, включая компактные калькуляторы и множество музыкальных инструментов, что помогло Casio стать мировым лидером в области электроники. Его дом в районе Сэйдзё города Сэтагая (часть Токио), где он начал свою карьеру изобретателя, был преобразован в музей, сохраняющий его наследие для будущих поколений. Посетители Мемориального музея изобретений Касио Тосио могут проследить его жизнь, достижения и истоки его идей.



Мемориальный музей изобретений Касио Тосио в Сэйдзё, Сэтагая. Здание и обстановка украшены птичьими мотивами, которые отражают любовь Тосио к птицам



На фотографии на выставке Casiotron показан Тосио в последние годы его жизни

Жизнь изобретений

Основанная в июне 1957 года компания Casio Computer опиралась на достижения своего предшественника «Касио сэйсакудзё». Фирма начала с разработки и производства революционного изобретения Тосио – 14-А, первого в мире компактного полностью электрического релейного калькулятора. Успех 14-A и его преемников превратил Casio в лидера отрасли, и к концу 1960-х – началу 1970-х годов название компании стало синонимом калькуляторов. После этого Casio начала осваивать другие области, начиная от электронных музыкальных инструментов и заканчивая медицинскими устройствами. Сегодня большая часть продаж компании приходится на G-Shock и другие линии часов, но Casio сохраняет слово «Компьютер» как часть своего названия в знак признания своих истоков.

Написание названия компании латинскими буквами неслучайно. Модель калькулятора 14-A рекламировалась как превосходящая конкурентов в скорости, но четыре брата-основателя – Тадао, Тосио, Кадзуо и Юкио – согласились, что «Kashio» не передает ощущения скорости. В конце концов все сошлись на написании Casio, адаптированном из английского названия созвездия Кассиопеи.



14-А (в центре) и программируемый научный калькулятор AL-1 (слева) на выставке в Мемориальном музее изобретений Касио Тосио

С появлением смартфонов и персональных компьютеров, имеющих калькуляторы и электронные таблицы в программном обеспечении, использование калькуляторов как отдельных устройств сокращается. Однако даже молодые люди поймут достижения Тосио, если им сказать, что именно он популяризировал 10-клавишную цифровую клавиатуру.

Калькуляторы до 14-A использовали так называемую полную клавиатуру с несколькими столбцами клавиш, пронумерованными 0–9. Тосио расположил цифровые клавиши в виде четырех строк и трех столбцов, поместив десятичную точку внизу рядом с клавишей 0, чтобы облегчить работу одной рукой. Хотя некоторые арифмометры в США уже использовали версии цифровой клавиатуры, именно калькуляторы Casio сделали эту систему общепринятой, и сегодня она продолжает использоваться на компьютерных клавиатурах, в кассах магазинов и в приложениях для калькуляторов на смартфонах.



Современная цифровая клавиатура 14-A



Конкурент 14-A, настольный электронный калькулятор Compet от Sharp 1964 года имел полноценную клавиатуру с колонками из 10 клавиш (© Jiji/Sharp)

От «сигаретного кольца» к калькуляторам

Тосио родился в Токио в 1925 году. Еще будучи учеником начальной школы, он прочитал биографию Томаса Эдисона и решил стать изобретателем. Начал изучать электротехнику и в 1940 году, в возрасте 15 лет, поступил на работу в Министерство коммуникаций, предшественника сегодняшнего Министерства внутренних дел и коммуникаций. После окончания Второй мировой войны он присоединился к небольшой производственной компании своего старшего брата Тадао.

Первым хитом компании стало юбива пайпу, кольцо на палец, выполнявшее функцию мундштука, которое компания выпустила в 1946 году. В условиях дефицита послевоенного периода люди обычно курили сигареты без фильтра, затягиваясь до самого конца и обжигая при этом пальцы. Это натолкнуло Тосио на мысль о простом изделии, которое быстро стало хитом, поскольку позволяло людям максимально эффективно использовать ограниченное количество выкуриваемых сигарет, одновременно освобождая руки для других задач. Компания продала столько колец, сколько смогла изготовить, и прибыль от этого позволила небольшому семейному бизнесу прекратить работу по субподряду и начать инвестировать в собственное производство.

Тосио, член семьи основателей Касио, часто считается специалистом в области электроники. Но сам он настаивал на том, что любое новое творение можно считать изобретением только в том случае, если оно пригодится для жизни, – идея, которая будет руководить им на протяжении всей его долгой карьеры. За свою жизнь Тосио получил 313 патентов на свои изобретения, в том числе некоторые совместные, начиная от электроники и заканчивая боулингом, его любимым хобби.



«Сигаретное кольцо» фирмы «Касио сэйсакудзё». Тосио был изобретателем, сосредоточившим свое внимание на повседневной жизни простых людей

Большой перелом в карьере Тосио произошел в 1949 году, когда он посетил выставку электрического офисного оборудования в токийском квартале Гиндза. В то время большинство японских предприятий и домохозяйств все еще пользовались счетами. На выставке Тосио впервые увидел электрические вычислительные машины, используемые за рубежом. Устройства работали за счет электродвигателей для вращения шестерен. Это были большие шумные машины, стоившие как новый автомобиль, но они считались «передовой» технологией и поэтому привлекали внимание толп посетителей.

Тосио удалось уменьшить размер вычислительного аппарата своего 14-А, используя реле для создания электрических цепей, в результате чего получился калькулятор размером с настольный компьютер. Устройство не только выполняло вычисления быстрее, но и работало тише – особенность, заслужившая высокую оценку. Более поздние модели Casio, такие как 14-B с функцией извлечения квадратного корня и программируемый научный калькулятор AL-1, также стали хитами, проложив путь к дальнейшему успеху.



AL-1 от Casio, оригинальный научно-технический калькулятор, стал долгопродаваемым хитом

Изобретения и братья

Имея за плечами такие успехи, Тосио мог бы затмить своих братьев, но он решил по-иному. Перефразируя знаменитое изречение Эдисона, Тосио заявил, что изобретение – это «один процент вдохновения, сорок девять процентов пота и пятьдесят процентов удачи». К этому он добавил: «Моя удача – это мои братья», показывая свою огромную веру в них.

Хотя Тосио был известен как человек идей, он не был опытен в принятии решений, какие продукты производить и как их продавать. Его старший брат Тадао руководил компанией, а Кадзуо, третий брат, обладал навыками продаж, позволяющими открывать новые рынки. Наконец, младший брат Юкио был инженером, превращавшим изобретения Тосио в продукцию массового производства. И только благодаря объединению усилий четырех братьев идеи Тосио вышли на мировой уровень.



Четыре брата Касио во времена основания фирмы Casio. Слева направо: Тосио, Кадзуо, Тадао и Юкио. (© Casio Computers)



Нарисованная от руки принципиальная схема 14-А. Основная работа Тосио заключалась в воплощении идей в рисунки, а все остальное делали его братья

В 1964 году фирма Sharp выпустила электронный калькулятор на основе транзисторов, а вскоре за ней последовал их конкурент Canon. Casio начала отставать из-за того, что Тосио по-прежнему использовал реле, что поставило бизнес под угрозу.

Когда братья наконец решили сменить курс и выйти на рынок электронных калькуляторов, Тадао приступил к сбору средств, Кадзуо начал искать новые каналы продаж. Юкио наладил производственную систему, и всего за четыре месяца на рынке появился первый электронный калькулятор Casio – 001



Первый электронный калькулятор Casio – 001

По мере роста спроса на настольные калькуляторы около 50 компаний вступили в конкурентную борьбу, которая стала известна в Японии как «войны калькуляторов». Casio в конечном итоге одержала победу в битве за доминирование на рынке, когда Тосио разработал первый персональный калькулятор Casio Mini.

Ориентированное на небольшие магазины и частные домохозяйства, устройство могло рассчитывать до 12 цифр. Компания планировала установить цену на калькулятор в три раза ниже той, которая была у конкурентов. В компании было некоторое сопротивление этому из-за опасений, что товар провалится, но Кадзуо полагал, что он понравится частным покупателям, и оптимистично прогнозировал продажи на уровне 100 000 единиц в месяц.

В августе 1972 года Mini появился на рынке по цене 12 800 йен. Он моментально стал хитом продаж. Casio продала более миллиона единиц менее чем за год и навсегда стала ассоциироваться с калькуляторами.



Калькулятор Casio Mini покорил Японию



Продолжали появляться хитовые продукты, такие как Casio Minicard (справа) и калькулятор SL-800 размером с кредитную карту

Новые горизонты

Следующее, на что Тосио обратил внимание, была разработка цифровых наручных часов, которые все еще находились в зачаточном состоянии. Он применил к этой задаче свои знания по калькуляторам, сказав, что «показывать время – просто добавлять одну секунду за другой».

Цифровые наручные часы в то время требовали от владельцев вручную корректировать дату в конце каждого месяца, который был меньше, чем 31 день. Тосио разработал полностью автоматическую функцию календаря, которая использовалась в первых часах Casio – Casiotron. Эти часы быстро стали хитом, когда они дебютировали в 1974 году. Вслед за этим успехом Casio выпустила серию часов с новыми инновационными функциями, такими как встроенный калькулятор и возможность сохранять имена и номера телефонов. Это привело к тому, что Casio запустила линейку G-Shock в 1983 году.



Двое часов справа – Casiotron, а слева – X-1 1976 года, первые часы, оснащенные такими функциями, как мировое время и секундомер



В разделе G-Shock в музее представлена ​​ценная модель первого поколения наряду с другими популярными моделями

Следующей сферой деятельности Тосио стали электронные музыкальные инструменты, которыми он занялся, чтобы дать возможность большему количеству людей получить удовольствие от музицирования. Используя свое уникальное видение мира, он создал систему «синтеза согласных и гласных», имитирующую звуки разных музыкальных инструментов.

Например, фортепиано издает разные звуки при ударе по клавишам и отпускании их по сравнению с тем, когда они удерживаются нажатыми. Тосио сравнил их с согласными и гласными звуками человеческой речи, где начальное ударение ноты является «согласным», а продолжительный звук – «гласным», и считал, что их сочетание позволит воспроизвести все типы звуков.

В январе 1980 года Casio выпустила Casiotone 201, электронную клавиатуру, оснащенную 29 воспроизводимыми инструментами: от фортепиано и органа до арфы, кото и даже духовых инструментов, таких как труба и флейта. Его цена была скромной – 97 000 йен, и сегодняшние эксперты по акустике говорят, что он достиг невероятных результатов в воспроизведении естественного звука, учитывая низкую производительность электроники того времени. Это было началом большого вклада Casio в мир музыки.



Casiotone 201 с 49 клавишами и внутренними динамиками привлек поклонников своими компактными размерами и простотой



О внимании Тосио к деталям в музыке свидетельствует то, что для лучшей акустики стена позади аудиосистемы облицована мрамором

Жизнь, посвященная изобретениям

Мемориальный музей изобретений Тосио Касио знакомит посетителей с источниками творчества Тосио, например, с кабинетом, где он разрабатывал свои идеи, а также его любимыми личными вещами. Для Тосио изобретения были не средством удовлетворить чьи-то запросы, а способом выявить еще не обнаруженные потребности. Он чувствовал, что, если основной продукт сможет продолжать удивлять людей, он в конечном итоге станет чем-то незаменимым во всем мире, развиваясь и улучшаясь по мере того, как все больше людей его используют. В этом процессе он видел истинную ценность изобретения.



Рядом с фотографиями изобретателя в коридоре представлены многие высказывания Тосио



Схемы электронных музыкальных инструментов, собственноручно нарисованные Тосио. В последующие годы он продолжал изобретать новые устройства, рисуя свои планы с использованием только бумаги, ручки и линейки

Тосио любил говорить: «Вчера я был идиотом». Он заставлял свой мозг работать каждый день, придумывая новые идеи, которые ему не приходили в голову накануне. Коллега, знавший его в поздние годы, посмеивается над фразой, которую Тосио использовал для обозначения того, что сегодня человек умнее, чем вчера. «Он спрашивал, достаточно ли мы усердно работали, чтобы заявить об этом, – говорит он. – Но все затруднялись с ответом». Далее он вспоминает, что даже в свои восемьдесят Тосио оставался сосредоточенным на своей работе. «Он часто не спал всю ночь. Его жизнь действительно была посвящена изобретениям». Даже после того, как Тосио покинул свой пост и стал председателем правления, он сохранил свой офис в научно-исследовательском центре Хамура, а не в головном офисе компании.



Демонстрация работ-победителей ежегодного конкурса идей Касио Тосио для учащихся начальной школы



Часть сада музея открыта для публики

Мемориальный музей изобретений Тосио Касио

Адрес: 4-19-10 Seijō, Setagaya, Tokyo

Посещение только по предварительному заказу. Подробную информацию можно найти на официальном сайте (только на японском языке)

Вход бесплатный

Как добраться: 15 минут пешком от станции Сэйдзёгакуэн-маэ линии Одавара компании Одакю

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