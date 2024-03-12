Лучшие места для осмотра замка Химэдзи

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Замок Химэдзи известен как один из самых впечатляющих японских замков. В этой статье мы совершим экскурсию по лучшим местам для осмотра этого объекта культурного наследия ЮНЕСКО.

Замок на горе

Замок Химэдзи – самый большой и, пожалуй, самый впечатляющий из 12 замков эпохи Эдо (1603-1868) или более раннего периода, где сохранились центральные башни того времени. Строительство комплекса было завершено в 1609 году, и сегодня его белоснежные стены, каменные парапеты и малые второстепенные башни привлекают поклонников со всего мира. Являясь исключительным примером традиционной замковой архитектуры, в 1931 году он был признан национальным достоянием, а в 1995 году внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Стоящий на холме Химэяма замок возвышается над окружающим пейзажем, а чередование крыш и карнизов создаёт плавные изменения пропорций в зависимости от точки наблюдения. В городе есть множество популярных смотровых площадок, и составлена первая десятка лучших в честь внесения замка в список Всемирного наследия. В этой статье мы рассмотрим некоторые из лучших мест, откуда можно полюбоваться великолепием замка Химэдзи



Табличка на площади Санномару с указанием “10 лучших мест” для осмотра замка Химэдзи. Чтобы сэкономить время и силы, туристы могут пройти этот маршрут пешком или взять напрокат велосипед

Станция Химэдзи и Отэмаэ-дори

Если выйти с северной стороны станции Химэдзи, то можно увидеть Отэмаэ-дори, широкую, оживленную улицу, тянущуюся к замку Химэдзи. Возвышающийся замок кажется достаточно близким, чтобы до него дотронуться, но до него почти полтора километра. Направляясь к замку, туристы могут полюбоваться выразительным сочетанием феодальной архитектуры и современного городского пейзажа..



Дайтэнсю, главная башня замка Химэдзи, вид со стороны станции Химэдзи

Вид на замок

Эта смотровая площадка находится недалеко от станции Химэдзи, с нее открывается вид на Отэмаэ-дори. Открытая в 2013 году, она предлагает беспрепятственный вид на башню замка и второстепенные башни инуи-котэнсю и ниси-котэнсю. Уютный деревянный интерьер располагает к отдыху, здесь можно посидеть и полюбоваться пейзажами.



Смотровая площадка с видом на замок



Замок Химэдзи со смотровой площадки у станции. Западная малая башня Ниси-котэнсю видна слева от главной башни, а дальше за ним видна верхушка башни Инуи, Инуи-котэнсю



Смотровая площадка открыта в любое время суток и является особенно популярным местом для фотографирования замка в ночное время.

Площадь Санномару

Эта обширная территория находится в парке Химэдзи рядом с историческим мостом Сакурамон и Отэ-мон, главными воротами комплекса. Она открыта для посещения, а ее расположение у основания замка делает ее популярным местом для осмотра заповедника с близкого расстояния.



С западной стороны площади Санномару хорошо видны основные элементы замка, в том числе его ватариягура – крытые переходы, соединяющие второстепенные башни



Замок подсвечивают каждый вечер с заката до полуночи, а специальные сезонные и праздничные инсталляции окрашивают его в разные цвета

Эгрет Химедзи

Этот конференц-зал получил свое название от сирасаги-дзё, эпитета в честь замка, сравнивающего его с «белой цаплей» или «белой эгрет» в честь его элегантной формы. Расположенный на южной стороне парка Отэмаэ, он отличается дизайном, напоминающим изогнутые каменные стены замка. Зеленая зона на его крыше открыта для публики, оттуда открывается прекрасный вид на замок.



Открывшийся в 2001 году Эгрет Химедзи привлекает внимание своим полностью стеклянным экстерьером



Парк Отэмаэ и замок Химэдзи за ним



На крыше Эгрет Химедзи посетители оказываются почти на одном уровне с замком Химэдзи, что создает потрясающее зрелище

Парк Сиромидай

Парк расположен к юго-востоку от замка и примечателен своей смотровой площадкой, выполненной в виде каменных парапетов, и копиями в натуральную величину мифических существ сятихоко, украшающих крышу замка. В сочетании с возвышающимся вдали замком Химэдзи эти составляющие создают впечатляющий фон для памятных фотографий.



Смотровая площадка в парке Сиромидай

Городской художественный музей Химэдзи

Это здание из красного кирпича, построенное в 1905 году, первоначально было оружейным складом, но позже было переоборудовано под муниципальные учреждения Химэдзи. В 1983 году в нем открылся художественный музей. Вместе с замком Химэдзи эти два здания представляют собой приятный контраст западной и японской архитектуры.



Художественный музей города Химэдзи отнесен к объектам материальной культуры



Керамическая черепица крыши здания музея в японском стиле на фоне главной башни и Восточной малой башни Хигаси-котэнсю

Мемориальный парк Сиротопиа

Расположенный к северу от главной башни парк стал местом проведения выставки «Химэдзи Сиротопиа» в 1989 году – мероприятия, которое стало частью более масштабных торжеств, посвященных столетию со дня основания муниципалитета Химэдзи. Перед посетителями открываются панорамные виды на главную башню, Восточную малую башню Хигаси-котэнсю и башню Инуи, Инуи-котэнсю. Многочисленные ворота и башни замка дополняют впечатляющую картину.



Вид на замок Химэдзи из мемориального парка Сиротопиа



Большинство посетителей приближаются к замку с юга, но северная сторона замка, вид на которую открывается из мемориального парка Сиротопия, имеет свою особую привлекательность

Парк Отокояма Хайсуйикэ

Этот парк расположен на небольшом холме, где находится Отокояма Хатимангу – святилище, посвященное божеству-покровителю замка Химэдзи. Ступеньки, ведущие на вершину холма, очень крутые, однако туристы будут вознаграждены великолепным видом на замковый комплекс.



Замок Химэдзи, виднеющийся из парка Отокояма Хайсуйикэ, словно парит на зеленом ковре



Если смотреть с северо-запада, хорошо просматриваются главная башня и три малы башни котэнс.

Парк Кэйфукудзи

Из парка, расположенного к западу от замка, открывается вид на главный донжон и инуи-котэнсю, самый большой из трех второстепенных замков. Он известен как место, где во время насильственного свержения сёгуната в середине XIX века верные императору войска установили пушки для штурма замка, которого, к счастью, удалось избежать.



Инуи-котэнсю слева от главной башни гораздо крупнее, чем Ниси-котэнсю на переднем плане справа



Замок Химэдзи в обрамлении пышной листвы парка Кэйфукудзи

Другие достопримечательности

В Химэдзи есть еще несколько мест, которые, хотя и находятся в стороне от проторенных путей, порадуют тех, кто достаточно целеустремлен, чтобы проделать этот путь пешком или на велосипеде. Из них наиболее известны Нагояма и Масуяма, расположенные к западу и северу от замка, соответственно, и Тегараяма на южной стороне станции Химэдзи.



Со смотровой площадки в центральном парке Тэгараяма открывается отличный вид на замок Химэдзи, раскинувшийся на фоне городского пейзажа

Еще одно обязательное для посещения место – это Кокоэн, обширный японский сад, разбитый на месте бывшей западной резиденции правителя замка Химэдзи. Девять садов Кокоэн были созданы на основе оригинальной планировки резиденции, что придает им неподвластную времени атмосферу. С момента открытия в 1992 году роскошные окрестности сада стали популярным местом для съемок.



Каскады водопадов рядом с крытым переходом, проходящим через Кокоэн, сад Резиденции правителя



Вершина главной башни и башни западной части замка возвышаются над заленью равнинной части парка Кокоэн

Репортаж и текст: Nippon.com