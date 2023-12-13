Бизнес на листьях: как вдохнуть новую жизнь в сельскую местность

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Для украшения блюд традиционной японской кухни часто используют изящные листья лесных растений. Одна из компаний на Сикоку решила воспользоваться этим для экологичного оживления местной экономики.

Новая жизнь стареющего населения

Декоративные сезонные листья и цветы, использующиеся для украшения блюд японской кухни, называются цумамоно. Традиционно это листья клена, бамбука и нандины.



Сасими, украшенные листьями и другой растительностью (© Nippon.com)



Город Камикацу производит свыше 300 разновидностей цумамоно (© Nippon.com)

Расположенный среди зеленых холмов Токусимы городок Камикацу является крупным производителем цумамоно. Украшения выпускаются под брендом Irodori с 1987 года. Среднегодовой оборот бизнеса достигает 260 миллионов йен, при этом большинство из 145 фермеров, работающих в этой сфере, – женщины старше 70 лет. Некоторые из них используют полученный доход для строительства домов для своих сыновей и дочерей, которые возвращаются в этот район работать.

В наименее населенном муниципалитете Сикоку, городе Камикацу, проживает всего 1415 человек, более половины из которых – пожилые люди. Еще в 1950 году население города составляло 6356 человек, однако крах лесозаготовительной промышленности, которая была градообразующей отраслью региона, привел к оттоку рабочих рук и сокращению населения. В какой-то момент экономика Камикацу достигла дна. Но сейчас благодаря новой местной промышленности – изготовлению украшений из листьев – город начал возрождаться.

Успех новой отрасли привлек повышенное внимание средств массовой информации. Медиа наперебой спешили сообщить о том, что пожилые женщины в глубинке зарабатывают по 10 миллионов йен в год, собирая листья. Новость попала даже в такие зарубежные издания как Time и Forbes, а в 2012 году был снят фильм «Краски жизни» (Дзинсэй, иродори).



Сбор листьев (© Nippon.com)



Перед отправкой листья аккуратно складывают (© Nippon.com)

Однако Камикацу известен не только листьями. В попытке оживить местную экономику в 2003 году муниципальные власти развернули инициативу по достижению нулевого уровня отходов в городе. На склонах гор и холмов Японии множество подобных селений. Их местоположение обеспечивает прекрасный доступ к листьям, пригодным для использования в качестве украшений. Однако, хотя число посетителей, ежегодно приезжающих изучать опыт Камикацу в надежде повторить его достижения, превышает количество жителей города, ни одному другому региону пока не удалось достичь подобного успеха.

Ёкоиси Томодзи возглавляет частную компанию Irodori Corporation, поддерживающую производителей цумамоно. По его мнению, вопрос не столько в доступности сырья, сколько в людях. Камикацу расположен в горах, где произрастает множество цветущих деревьев, обеспечивающих отличную базу для выращивания цумамоно. Благодаря менталитету местных жителей, ежедневно преодолевающих километры горных троп в поисках нужных растений и выполняющих другие важные задачи, этот район стал идеальным местом для развития отрасли.



Ёкоиси Томодзи – тот самый человек, который придумал делать бизнес на листьях (© Nippon.com)

Тяжелая, но прибыльная работа для пожилых женщин

Зарабатывать на листьях в Камикацу начали после того, как необычайно сильное похолодание в 1981 году полностью уничтожило мандариновые деревья, которые были единственным источником сельскохозяйственной продукции района. В тот период Ёкоиси работал в сельскохозяйственном кооперативе, где предоставлял консультации по управлению фермерскими хозяйствами. Тогда он предложил местным фермерам переключиться с цитрусовых на грибы сиитаке. Однако выращивание грибов связано с перетаскиванием тяжелых бревен, из-за чего этот бизнес не подходил пожилым людям и фермерам, не обладающим значительной физической силой.

После пяти лет поисков подходящей альтернативы Ёкоиси, которому к тому времени исполнилось 28 лет, открыл для себя цумамоно. Одной молодой знакомой Ёкоиси настолько приглянулось украшение блюда, которое ей подали в ресторане, что она принесла его домой. И на Ёкоиси снизошло прозрение!

«Я подумал: «Вот оно! Мы же можем продавать листья!» Холмы в окрестностях Камикацу покрыты лиственными деревьями, а легкие и простые в обращении листья позволяют работать с ними людям, не обладающим физической силой. Более того, они побуждают работников использовать свое эстетическое чутье», – говорит он.

Хотя Ёкоиси считал свою идею гениальной, местные жители быстро объяснили ему, что не верят в сказки, где листья волшебным образом превращаются в деньги. По их словам, им будет стыдно заниматься таким делом как сбор листьев. Тем не менее в феврале 1987 года Ёкоиси в сотрудничестве с четырьмя женщинами-фермерами запустил свое производство. Сначала ничего не получалось.



Цумамоно, производимые в этом районе, с самого начала выпускались под брендом Irodori. На фото представлены листья нандины (© Nippon.com)

Объяснив свою первоначальную неудачу отсутствием понимания того, что именно нужно ресторанам, Ёкоиси начал активно посещать эти заведения, чтобы узнать, какие разновидности цумамоно используются при сервировке и как именно украшаются те или иные блюда. Он всегда оплачивал еду сам, тратя на посещение ресторанов в Токусиме и за ее пределами львиную долю своей зарплаты. Ёкоиси посоветовал фермерам упаковывать листья одинакового размера вместе, чтобы поварам было удобнее подбирать их под размер тарелки, а также сосредоточиться на листьях ярких цветов или необычных форм, а не просто собирать всё подряд. Он также рассказал им о том, как сделать так, чтобы рестораны чаще выбирали именно их продукцию. Зная, что японская кухня обычно опережает наступление следующего времени года, он внедрил методы получения ранних урожаев, заимствовав некоторые элементы своей системы у фермеров, выращивающих деревья. Его усилия окупились, и оборот начал неуклонно расти. Слухи о человеке, который сумел превратить листья в деньги, распространялись, репутация Ёкоиси росла, и все больше и больше фермеров присоединялись к его начинанию.



Фермеры изучают информацию о состоянии рынка в Интернете (© Nippon.com)

Одним из факторов успеха Ёкоиси стало внедрение им передовой ИТ-системы. Компания Irodori появилась в 1999 году. Тогда же Ёкоиси создал сеть розничных торговых терминалов и начал обмениваться информацией со своими поставщиками посредством компьютера. Стоимость инвестиций во внедрение системы превысила 100 млн йен, однако как раз в тот момент проект Ёкоиси был выбран в качестве тестового для получения гранта от Министерства экономики, торговли и промышленности (тогда Министерство международной торговли и промышленности).

В те годы пожилые сотрудники компании опасались даже прикасаться к компьютеру, однако сейчас весь персонал без проблем использует планшеты. Платформа, созданная Irodori, называется «Информационная сеть Камикацу». С ее помощью фермеры могут просматривать свой рейтинг в сравнении с другими производителями, и самостоятельно анализировать рынок на основе объемов доставки.

Пожилые женщины-фермеры в Irodori невероятно мотивированы. Некоторые из них даже убеждают Ёкоиси, что они «слишком заняты, чтобы болеть». Их трудовая этика гарантирует не только их персональный доход, но и возрождение города. Это лучшая награда для Ёкоиси.

Демографическое разнообразие среди живописных холмов

Тридцать шесть лет спустя в Irodori работают уже дети тех первых фермеров и количество фермеров в возрасте от 40 до 50 лет значительно выросло. Тем не менее, население города продолжает стареть и сокращаться. Ёкоиси в первую очередь думает о будущем, поэтому сосредоточен на обучении молодого поколения и помощи новичкам отрасли. Irodori свыше 10 лет сотрудничает с властями Камикацу в области стажировок, а некоторые выпускники компании уже создали свой собственный бизнес в этом районе. Ёкоиси ведет активную кампанию по привлечению кадров за пределами города, поскольку убежден, что Камикацу нужны высококвалифицированные молодые специалисты, которые либо интересуются вопросами экологии, либо обучались за рубежом. Нынешний персонал Irodori – это молодые и зрелые люди в возрасте от двадцати до сорока лет, приехавшие в эти края из других регионов.



Компания работает в помещении, арендованном у местных властей (© Nippon.com)



Все восемь сотрудников Irodori приехали сюда из других регионов (© Nippon.com)

Однако цель развития Камикацу заключается не только в увеличении численности населения. Ёкоиси считает, что «даже с населением менее 1500 человек город может развиваться устойчиво. Но для этого необходим переход к экономике замкнутого цикла». Вот почему он выступает за концепцию «живописного леса». Окрестности Камикацу – это на 90% лес, в основном состоящий из культивируемых древостоев криптомерии (японского кедра). Однако недавний кризис лесозаготовительной промышленности привел к нарушению системы лесопользования, из-за чего увеличился риск оползней и других стихийных бедствий. Для решения этой проблемы, в рамках проекта планируется заменить вечнозеленые деревья лиственными породами, листья которых можно использовать для изготовления цумамоно, тем самым превратив кризисную территорию в визуально привлекательную местность, отличающуюся буйством цветов и осенних красок.



Мост Иродори через реку Кацуура (© Nippon.com)



«Живописные холмы» засажены множеством разновидностей цветущих деревьев (© Nippon.com)

В 2018 году Irodori открыла центр обучения для производителей цумамоно, который в компании называют «тренировочным садом «Живописные холмы»». Сад позволяет новичкам попробовать себя в сельскохозяйственных работах и выступает в качестве выставочного зала. Подвесной мост через овраг, разделяющий живописные холмы, является популярным местом для фотосъемки и, наряду с близлежащими горячими источниками и кемпингом, пользуется огромной популярностью у туристов.

Древесная масса, получаемая от вырубки деревьев в этом районе, активно используется заводами и гостиницами. Например, местный бренд Kinof производит ткани на основе древесины японского кедра. Мечта Ёкоиси - чтобы холмы Камикацу расцветали. Под этим он подразумевает повторное использование природных ресурсов города, а также их применение в промышленности, формировании устойчивой окружающей среды и туризме.



Ткани бренда Kinof изготавливаются из криптомерии, древесина которой обладает превосходными антибактериальными свойствами (© Nippon.com)

Ёкоиси прекрасно знает, о чем говорит: «Деревня – это такой тип общества, где от каждого новоприбывшего ожидают деятельного участия в жизни населения. Иными словами, если вы открыли бизнес и не делитесь своей прибылью с местными жителями, вас вряд ли будут любить. Но у нас в Камикацу отлично получается обеспечивать прибылью всех». Сам Ёкоиси в течение 44 лет ездил на работу в Камикацу из соседнего города Токусима. По его словам, изначально к нему относились как к чудаку-аутсайдеру. Однако такое отношение лишь подстегнуло его, и он приступил к созданию успешного бизнеса по производству цумамоно, который в итоге принес пользу всем.

«Именно благодаря любви к своей работе я не бросил свою идею. То же касается и пожилых женщин-фермеров: они работают до поздней ночи, потому что им нравится, что то, что они производят, так хорошо продается. Поэтому я чувствую, если сюда приедет больше молодых людей, регион только выиграет», – говорит он.

Фотографии предоставлены Irodori Corporation

Репортаж и текст: Фудзивара Томоюки, Nippon.com