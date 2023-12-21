Открытая обзорная площадка «Сибуя Скай»: восхитительные виды с высоты 229 метров

Путеводительпо Японии

Открытая обзорная площадка «Сибуя Скай» находится прямо над станцией Сибуя. Незабываемая панорама мегаполиса на высоте, где до облаков рукой подать, уносит посетителей от повседневной суеты. За 4 года площадка стала популярным местом среди посещающих Японию иностранных туристов.

Обзор на 360 градусов в центре Сибуи

Токийский район Сибуя – один из известных центров моды. Сейчас в окрестностях одноимённой железнодорожной станции ведётся масштабное строительство, которое уже прозвали «стройкой века». Центральным объектом считается открытое в ноябре 2019 года 229-метровое 47-этажное (включая 7 подземных этажей) здание «Сибуя Скрамбл Сквер». Оно напрямую сообщается с железнодорожной станцией Сибуя, поэтому в его магазинах и ресторанах всегда многолюдно. Особой популярностью пользуется открытая обзорная площадка «Сибуя Скай» на вершине здания.

Рядом со станцией Сибуя находится известный перекрёсток с диагональным пешеходным переходом, который одновременно пересекают до 3 000 человек. Он считается самым многолюдным перекрёстком в мире, однако пешеходы движутся настолько упорядоченно, что никогда не сталкиваются друг с другом. Для иностранных туристов перекрёсток стал одним из символов японского мегаполиса. Теперь на него можно взглянуть с высоты 229 метров, поднявшись на новую токийскую достопримечательность – обзорную площадку «Сибуя Скай».



Здание «Сибуя Скрамбл Сквер» находится с восточной стороны станции JR Сибуя. Зона с магазинами и ресторанами занимает этажи с В2 по14-й, выше расположены офисы компаний



После регистрации на 14 этаже посетители за 30 секунд перемещаются на 31-й этаж на лифте «Трансишн Под». Калейдоскопическое видео на потолке лифта и трёхмерный звук усиливают предвкушение необычного опыта



Для подъёма с 45 на 46 этаж используется эскалатор, с помощью которого посетители через узкий тёмный тоннель попадают в залитый светом холл



С обзорной площадки открываются незабываемые виды

Обзорная площадка призвана дарить посетителям новый опыт – переносить их из повседневной жизни в необычное пространство, помочь ощутить вибрации мегаполиса с высоты и представить мир, лежащий за горизонтом. «Сибуя Скай» – это не просто достопримечательность, а культурный объект, концепция которого разработана на основе планетария Гото в Музее астрономии Дома культуры «Сибуя Токю», находившегося на том же самом месте. Когда после подъёма на эскалаторе по тёмному узкому коридору перед тобой распахивается открытая панорама огромного мегаполиса, кажется, что поднялся на вершину горы.

Верхняя открытая площадка «Скай Стейдж» покрыта деревянным настилом и искусственным газоном. Ничто не препятствует обзору окрестностей. На севере виднеются небоскрёбы Синдзюку, на востоке – Токийская башня и башня Токио Скай Три, на юге – Токийский залив, на западе – гора Фудзи. На площадке не смолкают щелчки фотоаппаратов. Здесь можно понаблюдать за плывущими облаками или звёздами под открытым небом, ощущая прикосновения ветра и солнечных лучей к коже. Если растянуться на искусственном газоне или в гамаке, то кажется, будто плывёшь на облаке.

Обзорная площадка по всему периметру окружена высокими стеклянными стенами, но в северо-западной зоне «Скай Эдж», расположенной непосредственно над перекрёстком, установлены низкие стены. Стоя на краю площадки, можно смотреть на самый многолюдный в мире перекрёсток сверху вниз, хотя с учётом высоты это занятие не для слабонервных.



Открытая обзорная площадка «Сибуя Скай» площадью 2500 м2 – одна из крупнейших в Японии. По соображениям безопасности посетителям запрещено использовать головные уборы и приносить напитки



С площадки «Скай Эдж» открывается вид на огромный парк Ёёги и небоскрёбы Синдзюку



«Гео Компас» в самой высокой точке здания оборудован глобусом, помогающим представить посетителям бескрайние просторы Земли, простирающиеся за горизонтом. На северо-востоке (в центре фото) виднеется крыша Национального стадиона



В хорошую погоду на западе видны горы Тандзава, а самые удачливые посетители смогут увидеть гору Фудзи



В юго-западной части открывается вид на Йокогаму



Вид на крышу 180-метрового здания «Сибуя Стрим» в южной части площадки. За Токийским заливом раскинулся полуостров Босо



Лёжа в гамаке «Клауд Хаммок», можно почувствовать себя парящим на облаке



Бар «Руф Сибуя Скай» в восточной части работает после 16:00 в определённые периоды. Когда бар закрыт, зона с диванами доступна всем посетилям

Технологии подчёркивают красоту пейзажей

Ближе к вечеру фантастические виды меняют атмосферу на обзорной площадке. Билеты в часы заката солнца, когда вечернее небо особенно красиво, распродаются полностью каждый день. Великолепны и ночные пейзажи – мириады неоновых огней и автомобильных фар создают атмосферу футуристического города. После захода солнца светозвуковое шоу из 18 прожекторов в музыкальном сопровождении под сезонные мелодии превращеют обзорную площадку в мистическое пространство.



Одна из немногих локаций, где видны обе башни – Токийская башня и Токио Скай Три



Бескрайние огни города



Светозвуковое шоу «Кроссинг Лайт» проводится с 19:00 до 22:00 каждые полчаса

Крытая обзорная галерея «Скай Гэллери» на 46 этаже позволяет насладиться великолепными видами, не уступающими открытой площадке, в любую погоду. Выставки цифрового искусства, кафе-бар и сувенирный магазин располагают к неспешному времяпрепровождению.

«Сибуя Скай» – это островок для погружения в необычный мир в самом сердце мегаполиса. Эта новая достопримечательность Сибуи будет очаровывать всё новых и новых посетителей как из Японии, так и из-за рубежа.



Маршрут начинается с «Тайм Ривер», изображающей ход времени (в правой части фото). Слева на фото: летняя выставка декоративных растений «Ботаникал Вью: ботанический сад на высоте 229 метров над Сибуей»



Настенное светодиодное табло «Дата Скейп» предлагает разнообразную информация о Сибуе



Вид на перекрёсток Сибуя с 46 этажа



Музыкальный бар «Парадайз Лаунж». Консультант по меню – Хасэгава Дзайю, владелец ресторана японской кухни «Тэн», обладателя двух звёзд Мишлена



Последняя точка маршрута – сувенирный магазин «Сибуя Скай сувенир шоп» со множеством уникальных сувениров

Обзорная площадка «Сибуя Скай»

Адрес: Токио, Сибуя-ку, Сибуя 2-24-12. Касса: 14 этаж, обзорные площадки внутри здания: 45, 46 этаж, открытая площадка.

Токио, Сибуя-ку, Сибуя 2-24-12. Касса: 14 этаж, обзорные площадки внутри здания: 45, 46 этаж, открытая площадка. Режим работы: ежедневно без выходных. ※Возможны внеплановые выходные дни

ежедневно без выходных. ※Возможны внеплановые выходные дни Часы работы: 10:00-22:30 (вход до 21:20)

10:00-22:30 (вход до 21:20) Входная плата: (при покупке по Интернету/при покупке в кассе): взрослые 2200 йен/2500 йен, учащиеся 7-12 классов 1700 йен/2000 йен, учащиеся 1-6 классов 1000 иен/1200 иен, дети от 3 до 5 лет 600 иен/700 йен

(при покупке по Интернету/при покупке в кассе): взрослые 2200 йен/2500 йен, учащиеся 7-12 классов 1700 йен/2000 йен, учащиеся 1-6 классов 1000 иен/1200 иен, дети от 3 до 5 лет 600 иен/700 йен Как добраться: прямое пешеходное сообщение со станцией JR Сибуя

прямое пешеходное сообщение со станцией JR Сибуя Интернет-сайт Сибуя Скай

Репортаж и текст статьи: редколлегия Nippon.com