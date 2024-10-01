Поиграть в «Марио» с гигантским контроллером! Музей Nintendo, где можно прикоснуться к истории гиганта игровой индустрии, открывается 2 октября в городе Удзи префектуры Киото

Путеводительпо Японии

Второго октября в городе Удзи префектуры Киото открывается Музей Nintendo – место, где можно «потрогать» историю созидательной работы компании Nintendo – одного из мировых гигантов игровой индустрии. С использованием новейших цифровых технологий в музее обрели вторую жизнь занимательные игрушки, устройства для домашних видеоигр, и, конечно, величайшие мировые хиты продаж – игровые видеоприставки, или «семейные компьютеры», которые японцы называют попросту «фамикон».

Ретроспектива Nintendo с эпохи Мэйдзи

Музей Nintendo это место, где можно на собственном опыте познакомиться с историей компании с самого момента основания в 22-м году Мэйдзи (1889). Для этого в музее не просто собрана обширная экспозиция, но и задействованы новейшие технологии. А сам музей возник путем реконструкции завода компании в районе Кокура города Удзи.



Музей Nintendo, создание которого завершилось поблизости от станции Кинтэцу Кокура в городе Удзи префектуры Киото (© Nintendo)

Первый этаж занимает интерактивная экспозиция, для создания которой воспользовались самыми яркими хитами продаж фирмы в сочетании с цифровыми технологиями. Экспозиция второго этажа представляет различную продукцию компании в тематическом порядке – в ней собраны несколько поколений игровых консолей, игр и игрушек.

Второй этаж: экспозиция игровых устройств

Для начала воспользуемся эскалатором и поднимемся на второй этаж. От самого входа в выставочный зал внимание привлекает экспозиция игровых консолей. Двенадцать контроллеров игровых приставок – от первой модели «фамикона», выпущенной в продажу в 1983 году, до новейшей модели Nintendo Switch – представлены в виде макетов размером в девять раз больше оригинала, размещенных под потолком.



Экспозиционный зал на втором этаже. Здесь выстроились игровые программы для каждой из консолей (© Nintendo)

Под каждым макетом расположен уголок, посвященный соответствующей игровой консоли. Здесь представлены выпущенные Nintendo игровые программы – как версии на японском языке, так и англоязычные версии для североамериканского рынка. При этом очень понятно разъясняются особенности каждой из игровых консолей, таких как GameBoy, Wii и т. д.



Экспозиция по отдельным игровым консолям. Если встать напротив размещенного сверху экрана, то можно еще и послушать музыку из той или иной игры (© Nintendo)

«История исканий»: экспозиция игр и игрушек

В экспозиции имеется секция под названием «Эпоха исканий». Здесь расположились товары Nintendo времен, предшествовавших эпохе большого успеха домашних игровых консолей: традиционные и оригинальные настольные игры, игрушки с электронной начинкой и многое другое. Знакомство с этим разделом позволяет понять, что компания Nintendo на протяжении всей своей истории неизменно оттачивала все новые идеи в стремлении создавать все, что предназначено для развлечения человека.



Экспозиция «Эпохи исканий», когда компания выпускала все новые и новые игры, игрушки и другую продукцию (© Nintendo)

Есть и раздел, посвященный «играм с использованием всего тела». Пользуясь доской для балансирования и контроллером, можно одновременно развлекаться и поддерживать физическую форму. В памяти еще свеж выход на рынок комплекта Wii Fit, но экспозиция свидетельствует о том, что устройства для поддержания здоровья, позволяющие отдыхать более подвижно, подключая их к игровой приставке, предлагались и задолго до этого. Экспозиция свидетельствует и о том, что еще в более ранние времена, начиная с импортного «твистера», покупателям предлагались аналоговые игрушки, послужившие отправной точкой для создания игр для поддержания физической формы.

Игры и игрушки, возрождаемые цифровыми технологиями

На первом этаже экспозиция, призванная дать посетителю непосредственный опыт, исходит из замысла дать вторую жизнь продукции былых времен посредством современных технологий. Пользуясь 10 «монетами», которые содержит входной билет, можно в игровой форме буквально «потрогать» историю создания изделий Nintendo.



Входной билет в Музей Nintendo. Он содержит 10 «монет», на которые можно выбрать различный опыт ознакомления по предлагаемому меню

В первую очередь внимание приковывает секция «Больших контроллеров», где можно попробвать поиграть в игры, пользуясь гигантскими устройствами, представляющими собой копии реальных контроллеров величиной в 12 раз больше оригинала. Это и «фамикон» – хит продаж за всю историю, и «супер фамикон» 1990-х годов, и NINTENDO64 из 1996 года, и Wii выпуска 2006 года. Управляют гигантскими контроллерами всех этих игровых консолей парами, пробуя свои силы в играх соответствующих годов.



Секция «Больших контроллеров», где выстроились гигантские копии игровых устройств разных поколений

К примеру, играя в «фамикон», один человек берет на себя управление крестообразной кнопкой, а другой – кнопками A и B. Они вслух подбадривают друг друга и координируют действия. Предусмотрена и функция «би-дэш» – резкое ускорение скорости передвижения персонажа при одновременном нажатии крестообразной кнопки и кнопки B. С контроллером консоли Wii можно поиграть в игры на балансирование, в которых задействуется все тело игрока.

Секция Nintendo Classic дает возможность поностальгировать за играми 1980-х годов, выбрав игру по вкусу из обширного ассортимента.

Есть в музее и секция, где можно вспомнить удовольствие от первых портативных игровых устройств 1980-х годов Game&Watch, совмещавших функции игрового аппарата и наручных часов с большим экраном. Играя в «Болл» – первенца продаж, а также в известную «Манхол», игроки используют для управления собственную тень.



Аттракцион Game&Watch, где управление осуществляется при помощи собственной тени

Общее количество проданных устройств Game&Watch превышает 40 млн. Крестообразная кнопка на игровом контроллере Nintendo впервые появилась на игровом автомате «Донки конг» и с тех пор благодаря своей замечательной функциональности используется в устройствах всех последующих поколений. В музее есть и раздел, где демонстрируются все игровые устройства.

К истокам Nintendo

Когда-то в эпоху Мэйдзи компания Nintendo начинала свой путь с лавки, торговавшей «ханафуда» – традиционными японским игральными картами. До тех пор, как сосредоточиться на видеоиграх, помимо «ханафуда» компания занималась выпуском европейских игральных карт, игральных карт «ста стихов ста поэтов», а кроме того, игрушек, воплощающие самые свежие и оригинальные идеи. Прикоснуться к истокам позволяет аттракцион под названием «Сигурэдэн SP». Карты со строками стихов сотни поэтов проецируются на огромном экране, в который превращен пол, а парную карту посетитель подбирает на экране специального смартфона.

Название «Сигурэдэн» происходит от выставочного комплекса, посвященного «ста стихам ста поэтов», который располагался в киотском районе Арасияма. Не будет преувеличением сказать, что Музей Nintendo возрождает этот объект, с которым у компании Nintendo имелись давние связи.



Аттракцион «Сигурэдэн SP», с которым могут одновременно взаимодействовать 25 посетителей



Пару к отображаемым на полу картам «Ста стихов ста поэтов» подбирают на экране специального смартфона

В мастерской музея по предварительной заявке можно также самому изготовить традиционные японские цветочные карты ханафуда. Достаточно выбрать рисунки из особого комплекта и раскрасить их – и готово. При этом имеется и раздел, где при помощи цифровых тенологий в традиционные карты имеют возможность сыграть путешественники-иностранцы, а также начинающие игроки.



Секция «Сделай колоду ханафуда», где можно воспользоваться трафаретами и, нанося один за другим цвета, создать традиционные японские карты с оригинальным рисунком

Попробовать игрушки аналоговой эпохи

Есть и уголок знакомства с игрушками прошлого. Игрушка Ultrahand стала большим хитом продаж в 1966 году. Играющий, действуя своими руками, вытягивает или укорачивает манипулятор, стремясь ухватить другим его концом выбранную цель. В музее можно развлечься игрой с использованием Ultrahand – показать свою ловкость, захватив шар и донеся его до трубы приемного устройства.



Аттракцион Ultrahand SP предлагает попробовать хит продаж своего времени – игрушку Ultrahand. Целью выступают шары с изображением различных персонажей

Другая известная игрушка 1969 года под названием Love Tester – пример созидательного вызова. С помощью устройства, измеряющего электрический ток в теле человека, она определяет «уровень влюбленности» взявшейся за руки пары. Поскольку во времена, когда появилось это развлечение, в Японии парам не было принято ходить держась за руки в общественных местах, появление этой игрушки имело большой резонанс. Аттракцион Love Tester SP в экспозиции музея дает желающей паре возможность поднять «уровень влюбленности», пройдя вдвоем ряд различных тестов по указаниям на экране.



Насколько сильны ваши чувства? Устройство Love Tester возродили новейшими технологиями

Избавьтесь от стресса – окунитесь в детство!

Посетителей ждут и другие аттракционы, среди которых Ultra Machine SP, где мини-установку для отбивания битой мячей (Mini batting machine), использующую шарики для настольного тенниса (вышла в продажу в 1968 году) поместили в интерьер жилой комнаты, а также аттракцион Zapper & Scope SP, позволяющий желающим с помощью светового ружья (хита продаж 1970-х годов) пострелять по врагам персонажа видеоигры Марио.



Снять стресс, круша мебель отбитыми мячами! Аттракцион Ultra machine SP с использованием Mini batting machine



Из светового ружья – по врагам Марио! Интерактивный опыт на большом экране

Сотрудники редакции тоже не преминули возможностью поиграть. При ударе в полную силу по мячу, выбрасываемому устройством Ultra machine SP, мяч летит в комнату и с шумом поражает предметы интерьера, которые ярким светом реагируют на попадание. Игра позволяет вновь ощутить себя ребенком и избавиться от стресса. Аттракцион Zapper & Scope SP – захватывающая стрельба из светового ружья по персонажам на огромном экране.

270 тысяч вариантов вкуса гамбургера

К услугам желающих перекусить в музее кафе под названием HATENA BURGER. С помощью смартфона можно задать уникальное сочетание мясных и других ингридиентов и полакомиться уникальным гамбургером по своему собственному вкусу. Число сочетаний превышает 270 тысяч, при этом есть возможность воспользоваться вегетарианским меню, а также избежать продуктов, вызывающих аллергическую реакцию.



Гамбургеры от HATENA BURGER. Возможное количество сочетаний ингредиентов – более 270 тысяч. Также предлагается зеленый чай маття, названный в честь города Удзи, где расположен музей

Играть и созидать – очень важно

В официальном ролике на YouTube, знакомящем с Музеем Nintendo, директор-представитель Миямото Сигэру отмечает: «За более чем столетнюю историю со времени основания компания Nintendo создавала самые разнообразные развлечения. Изделия отличаются сообразно эпохам, но с самых давних времен и до сегодняшнего дня неизменно одно: стремление дать людям возможность получить удовольствие всей семьей. Музей Nintendo – место, где можно узнать и почувствовать именно эту приверженность компании духу игры и созидания».



Двор у входа в Музей Nintendo. Мир игры Mario наверняка порадует посетителей музея

В последние годы компания Nintendo, помимо выпуска игровых устройств и игрового программного обеспечения, прилагает много усилий и к таким направлениям бизнеса как популярные персонажи, тематические парки, посвященные всемирно известным персонажам, и так далее. Быть может, именно музей Nintendo станет новой отправной точкой этого бренда?

Музей Nintendo

Адрес: префектура Киото, город Удзи, Кокура-тё, Кагурада, 56

Часы работы: с 10:00 до 18:00 (вход до 16:00)

Выходные дни: вторник (если на вторник выпадает праздничный день - то следующая за ним среда), а также новогодние праздничные дни

Стоимость посещения: для взрослых 3 300 йен, для учащихся средних классов 2 200 йен, для учащихся начальных классов 1 100 йен, для детей дошкольного возраста - бесплатно

Приобретение билетов: по предварительной заявке (розыгрыш за 3 месяца до даты посещения)

Прим.: Не допускаются лица в косплейных и других игровых нарядах

Прим.: Фотографии за исключением снимков, предоставленных компанией Nintendo, сделали Фудзивара Томоюки и Мацумото Соити из редакции nippon.com.

Фотография к заголовку: «Большой контроллер», с помощью которого можно поиграть в бытовую видеоприставку Nintendo вместе с родственником или приятелем. Музей Nintendo дает возможность получить массу разнообразнейшего игрового опыта!