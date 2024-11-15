Роскошь и традиции: новая смотровая площадка Токийской башни открывает свои двери

Путеводительпо Японии

Обновлённая смотровая площадка Токийской башни покоряет гостей своей уникальной атмосферой, становясь обязательным пунктом посещения для всех, кто хочет насладиться захватывающей панорамой японской столицы.

Ностальгия в современном исполнении

На головокружительной высоте 250 метров величественного 333-метрового символа Токио расположилась смотровая площадка Top Deck, недавно прошедшая грандиозное преображение. Если шесть лет назад интерьер украсили элегантные геометрические зеркала на потолке и колоннах, то теперь пространство обогатилось инновационными «светящимися татами» – уникальным элементом, создающим поистине магическую атмосферу.

Лифтовой холл, соединяющий Main Deck (обзорную площадку на высоте 150 метров) с Top Deck, мастерски преобразован в изысканное пространство в аутентичном японском стиле. Искусно выполненные традиционные решётчатые перегородки и утончённый овальный проём в центре потолка воссоздают атмосферу классического японского дома, где каждая деталь продумана до мелочей.



Центральная часть Main Deck с характерным белым квадратом и круглым Top Deck над ним (© Nippon.com)



Обновлённый лифтовой холл с выраженными элементами японского стиля (© Nippon.com)

Источником творческого вдохновения для изысканного обновления послужил легендарный «Рётэй Коёкан» – престижный ресторан высокой японской кухни, некогда украшавший территорию, где сейчас возвышается башня. Основанный в эпоху великих перемен Мэйдзи (1868-1912), когда Япония распахнула свои двери миру, этот гастрономический храм, наряду с величественным банкетным залом «Рокумэйкан» в западном стиле, являлся средоточием дипломатических встреч и деловых переговоров политической элиты с зарубежными гостями.



Вдоль галереи установлены мониторы, демонстрирующие памятные фотографии посетителей. Участники Diamond Tour получают свои снимки в эксклюзивных рамках (© Nippon.com)

Для желающих погрузиться в атмосферу обновлённой смотровой площадки Top Deck организованы регулярные экскурсии, стартующие каждые 15 минут с 9:00 до 22:15. Истинным ценителям эксклюзивного опыта предлагается особое путешествие – Tokyo Diamond Tour, доступное семь раз в день. Эти эксклюзивные туры проводятся для камерных групп до десяти человек при обязательном предварительном бронировании. Участники Diamond Tour наслаждаются первоклассным VIP-сервисом: их встреча начинается в изысканном приватном лаундже на первом этаже, откуда на персональном лифте они совершают увлекательное восхождение сначала на Main Deck, а затем на Top Deck. Особую магию моменту придают талантливые артисты, сопровождающие путешествие живыми выступлениями и захватывающими театрализованными перформансами.



Maple Lounge – эксклюзивная зона отдыха для участников Diamond Tour (© Nippon.com)



Экскурсовод и гид по достопримечательностям на Main Deck рассказывают посетителям о башне и окружающих видах (© Nippon.com)

Несмотря на почтенный 66-летний возраст, Токийская башня не только не утрачивает своей притягательности, но и продолжает оставаться одним из самых востребованных архитектурных магнитов японской столицы, завораживая путешественников со всех уголков планеты. Маэда Син, возглавляющий управляющую компанию этого легендарного сооружения, уделяет первостепенное внимание созданию исключительного опыта для международных гостей. По его проницательному замечанию, ключевая миссия масштабного обновления заключается в том, чтобы «подарить посетителям неповторимое путешествие в мир токийских панорам, органично переплетённое с утонченной японской эстетикой и элементами изысканных развлечений».



Специальная галерея с фотографиями, иллюстрирующими историю Токийской башни (© Nippon.com)



Для удобства посетителей у окон размещены QR-коды, при сканировании которых открывается многоязычная информация о видах, открывающихся с башни (© Nippon.com)

Подробную информацию о ценах и условиях посещения можно найти на официальном сайте Токийской башни.

Исследование и текст: Nippon.com.

Фотография к заголовку: Новые «светящиеся татами» на Top Deck и геометрические зеркала на V-образных опорных колоннах Токийской башни