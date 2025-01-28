Тодзимбо – самая знаменитая скала в Японии
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Захватывающие виды с вершины 25-метровой скалы
Скалистые столбы Тодзимбо, расположенные на территории города Сакаи в северной части префектуры Фукуи, - самая знаменитая скальная местность в Японии. Они раскинулись вдоль побережья Японского моря на протяжении одного километра. Максимальная высота скал Тодзимбо достигает 25 метров. Тодзимбо часто используется для съёмок фильмов и телесериалов. Именно здесь совершаются убийства и самоубийства, а детективы настигают преследуемых ими преступников. Вид бушующих волн Японского моря, разбивающихся о внушительную поверхность скал, вызывает необъяснимую тревогу и оставляет неизгладимый след в душе телезрителей.
Скальные столбы, или столбчатая отдельность, – это горная порода в виде призматических столбов с трещинами, сформировавшихся при сжимании и застывании вулканической лавы. Скалы Тодзимбо образовались после извержения вулкана, случившегося 13 миллионов лет назад. Бушующие морские волны преобразили застывшую лаву в удивительный по красоте ландшафт сложной формы.
Тодзимбо обладает статусом национальной природной достопримечательности и природного памятника, а также является особо охраняемой территорией национального прибрежного парка Этидзэн-Кага. Здесь нет заграждений, нарушающих красоту ландшафта, поэтому посетители могут встать на самый край скалы. На вершину скалы ведёт довольно крутая тропа, однако захватывающая панорама заставляет забыть об усталости.
По лестнице можно спуститься к плоской скале у моря под названием Сэндзёдзики. Здесь можно совершить прогулку, не спеша разглядывая каменные колонны разнообразной формы. Это место часто появляется в сценах телесериалов, когда волны выносят труп на побережье.
Прогулка на катере
Вид, открывающийся на Тодзимбо с моря, заслуживает отдельного упоминания. Рядом с бухтой Оикэ, где находится самая высокая скала Тодзимбо, есть причал, откуда отправляется прогулочный катер, совершающий 30-минутный круиз до расположенного в полутора километрах к северу острова Осима. Рекомендуем включить прогулку на катере в свой маршрут, потому что многие скалы причудливой формы можно увидеть только с моря.
Осима – самый крупный из всех островов, расположенных вдоль побережья Этидзэн. С древних времён он считается «островом богов». Остров необитаем, но на нём есть синтоистское святилище Оминато, основанное в середине VII века, и маяк Осима. Скалистые столбы и волнообразные скалы с откосом под 45 градусов, скала со свисающими каменными столбами, прозванная «Пчелиный улей», и другие особенности ландшафта создают оригинальный мистический пейзаж, не похожий на тот, что вы видели на Тодзимбо.
Место для любования закатом, названное в честь злого монаха
С прогулочного катера открывается вид на множество скал причудливой формы, каждая из которых имеет своё название. Судовой гид перечисляет названия встречающихся по пути скал – «Лев», «Свеча», «Ширма из шести панелей». Недавно была обнаружена скала в форме прячущегося динозавра, которая получила ласковое прозвище «Тирабо» (тираннозаврик). В префектуре Фукуи ведутся крупнейшие в Японии раскопки окаменелостей динозавров, поэтому она позиционирует себя как «Королевство динозавров». Скала Тирабо за прошедшие с момента её открытия четыре года стала новой тематической достопримечательностью Фукуи.
Когда на море царит штиль, прогулочный катер заходит в глубину бухты Оикэ, чтобы пассажиры могли вблизи полюбоваться огромными каменными столбами.
По легенде, название «Тодзимбо» происходит от имени монаха, жившего в храме Хэйсэндзи в городе Кацуяма. Этот монах был чудовищным человеком, не раз совершавшим злые поступки. Однажды другой монах, влюблённый в ту же женщину, что и Тодзимбо, пригласил его полюбоваться морскими пейзажами, и на вершине скалы, с которой открывался великолепный вид на море, устроил попойку. Тодзимбо выпил много сакэ, уснул, и соперник сбросил его со скалы в море. Так имя злого монаха, история о гибели которого похожа на сюжет современного криминального сериала, стало названием живописной местности.
Недавно линия суперэкспресса синкансэн Хокурику была продлена от Канадзавы до Цуруги, и теперь, чтобы добраться до Тодзимбо, можно выйти на промежуточной станции Авара онсэн (горячие источники Авара) и сесть в автобус, следующий до Тодзимбо. Тодзимбо входит в сотню локаций с лучшими в Японии закатами, и многие туристы, приезжающие полюбоваться видами Тодзимбо в лучах заходящего солнца, останавливаются в ближайшей гостинице на горячих источниках, наслаждаясь принятием ванн и едой из свежих морепродуктов.
Тодзимбо
- Адрес: префектура Фукуи, город Сакаи, Микуни-тё, Ясудзима, 64-1
- Как добраться: общественным транспортом – 45 минут на автобусе Кэйфуку, следующем в Тодзимбо от станции «Авара Онсэн» железнодорожной линии JR, или 15 минут на автобусе Кэйфуку от станции Микуни линии Этидзэн. На автомобиле – 15 минут от транспортной развязки Канадзу скоростной автомагистрали Хокурику
- Прогулочный катер Тодзимбо
- Часы работы: 09:00 – 16:00, в зимнее время (с ноября по март) 09:00-15:30
- Выходной: среда
- Стоимость билета: 1800 для взрослых, 900 иен для детей до 12 лет
Репортаж, текст статьи и фотографии: редакция Nippon.com
Фотография к заголовку: отвесные скалы Тодзимбо в лучах заходящего солнца