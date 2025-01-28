Тодзимбо – самая знаменитая скала в Японии

Путеводительпо Японии

Скальные столбы Тодзимбо на побережье Японского моря – одно из наиболее живописных мест префектуры Фукуи. Острова причудливой формы, отвесные скалы и удивительные по красоте пейзажи в лучах закатного солнца поражают воображение приезжающих сюда туристов.

Захватывающие виды с вершины 25-метровой скалы

Скалистые столбы Тодзимбо, расположенные на территории города Сакаи в северной части префектуры Фукуи, - самая знаменитая скальная местность в Японии. Они раскинулись вдоль побережья Японского моря на протяжении одного километра. Максимальная высота скал Тодзимбо достигает 25 метров. Тодзимбо часто используется для съёмок фильмов и телесериалов. Именно здесь совершаются убийства и самоубийства, а детективы настигают преследуемых ими преступников. Вид бушующих волн Японского моря, разбивающихся о внушительную поверхность скал, вызывает необъяснимую тревогу и оставляет неизгладимый след в душе телезрителей.

Скальные столбы, или столбчатая отдельность, – это горная порода в виде призматических столбов с трещинами, сформировавшихся при сжимании и застывании вулканической лавы. Скалы Тодзимбо образовались после извержения вулкана, случившегося 13 миллионов лет назад. Бушующие морские волны преобразили застывшую лаву в удивительный по красоте ландшафт сложной формы.



Камень с надписью «Природная достопримечательность Тодзимбо». Справа в море виднеется остров Осима, считающийся островом богов



Вид на Тодзимбо с моря. Скала в бухте Оикэ – самая высокая точка Тодзимбо (25 метров)

Тодзимбо обладает статусом национальной природной достопримечательности и природного памятника, а также является особо охраняемой территорией национального прибрежного парка Этидзэн-Кага. Здесь нет заграждений, нарушающих красоту ландшафта, поэтому посетители могут встать на самый край скалы. На вершину скалы ведёт довольно крутая тропа, однако захватывающая панорама заставляет забыть об усталости.

По лестнице можно спуститься к плоской скале у моря под названием Сэндзёдзики. Здесь можно совершить прогулку, не спеша разглядывая каменные колонны разнообразной формы. Это место часто появляется в сценах телесериалов, когда волны выносят труп на побережье.



Это фото снято на самом краю скалы Оикэ. Скалы очень неровные, поэтому следует соблюдать предельную осторожность



Дорога, ведущая к Сэндзёдзики, – месту, считающемуся апогеем прогулки по Тодзимбо. Справа в море виднеется скала Гункан



Площадка Сэндзёдзики сравнительно гладкая, поэтому здесь можно гулять с детьми

Прогулка на катере

Вид, открывающийся на Тодзимбо с моря, заслуживает отдельного упоминания. Рядом с бухтой Оикэ, где находится самая высокая скала Тодзимбо, есть причал, откуда отправляется прогулочный катер, совершающий 30-минутный круиз до расположенного в полутора километрах к северу острова Осима. Рекомендуем включить прогулку на катере в свой маршрут, потому что многие скалы причудливой формы можно увидеть только с моря.



Пройдя по торговой улочке с ресторанами морепродуктов, кафе и сувенирными магазинами, рядом с лестницей у входа в Тодзимбо вы увидите кассу, продающую билеты на прогулочный катер



Прогулочные катера отправляются с причала каждые 15-20 минут

Осима – самый крупный из всех островов, расположенных вдоль побережья Этидзэн. С древних времён он считается «островом богов». Остров необитаем, но на нём есть синтоистское святилище Оминато, основанное в середине VII века, и маяк Осима. Скалистые столбы и волнообразные скалы с откосом под 45 градусов, скала со свисающими каменными столбами, прозванная «Пчелиный улей», и другие особенности ландшафта создают оригинальный мистический пейзаж, не похожий на тот, что вы видели на Тодзимбо.



Вид, открывающийся на остров Осима с прогулочного катера. В левой части острова виднеются волнообразные скалы. В правой части фото – алый мост Осима, по которому можно попасть на остров пешком



Скала «Пчелиный улей», на вершине которой виднеются алые ворота тории синтоистского святилища Оминато

Место для любования закатом, названное в честь злого монаха

С прогулочного катера открывается вид на множество скал причудливой формы, каждая из которых имеет своё название. Судовой гид перечисляет названия встречающихся по пути скал – «Лев», «Свеча», «Ширма из шести панелей». Недавно была обнаружена скала в форме прячущегося динозавра, которая получила ласковое прозвище «Тирабо» (тираннозаврик). В префектуре Фукуи ведутся крупнейшие в Японии раскопки окаменелостей динозавров, поэтому она позиционирует себя как «Королевство динозавров». Скала Тирабо за прошедшие с момента её открытия четыре года стала новой тематической достопримечательностью Фукуи.

Когда на море царит штиль, прогулочный катер заходит в глубину бухты Оикэ, чтобы пассажиры могли вблизи полюбоваться огромными каменными столбами.



В центре фото скала «Лев», похожая на смотрящего на остров льва



Участок скалы, обведённый красным кругом, похож на динозавра. В 2023 году после проведения конкурса на лучшее название для скалы её назвали «Тирабо» за сходство с тираннозавром



Незабываемый вид на отвесные скалы в бухте Оикэ

По легенде, название «Тодзимбо» происходит от имени монаха, жившего в храме Хэйсэндзи в городе Кацуяма. Этот монах был чудовищным человеком, не раз совершавшим злые поступки. Однажды другой монах, влюблённый в ту же женщину, что и Тодзимбо, пригласил его полюбоваться морскими пейзажами, и на вершине скалы, с которой открывался великолепный вид на море, устроил попойку. Тодзимбо выпил много сакэ, уснул, и соперник сбросил его со скалы в море. Так имя злого монаха, история о гибели которого похожа на сюжет современного криминального сериала, стало названием живописной местности.

Недавно линия суперэкспресса синкансэн Хокурику была продлена от Канадзавы до Цуруги, и теперь, чтобы добраться до Тодзимбо, можно выйти на промежуточной станции Авара онсэн (горячие источники Авара) и сесть в автобус, следующий до Тодзимбо. Тодзимбо входит в сотню локаций с лучшими в Японии закатами, и многие туристы, приезжающие полюбоваться видами Тодзимбо в лучах заходящего солнца, останавливаются в ближайшей гостинице на горячих источниках, наслаждаясь принятием ванн и едой из свежих морепродуктов.



Причудливые скалы Тодзимбо в лучах заката



С башни Тодзимбо, виднеющейся за скалой «Ширма», открывается панорамный вид побережья Этидзэн

Тодзимбо

Адрес: префектура Фукуи, город Сакаи, Микуни-тё, Ясудзима, 64-1

префектура Фукуи, город Сакаи, Микуни-тё, Ясудзима, 64-1 Как добраться: общественным транспортом – 45 минут на автобусе Кэйфуку, следующем в Тодзимбо от станции «Авара Онсэн» железнодорожной линии JR, или 15 минут на автобусе Кэйфуку от станции Микуни линии Этидзэн. На автомобиле – 15 минут от транспортной развязки Канадзу скоростной автомагистрали Хокурику

общественным транспортом – 45 минут на автобусе Кэйфуку, следующем в Тодзимбо от станции «Авара Онсэн» железнодорожной линии JR, или 15 минут на автобусе Кэйфуку от станции Микуни линии Этидзэн. На автомобиле – 15 минут от транспортной развязки Канадзу скоростной автомагистрали Хокурику Прогулочный катер Тодзимбо Часы работы: 09:00 – 16:00, в зимнее время (с ноября по март) 09:00-15:30 Выходной: среда Стоимость билета: 1800 для взрослых, 900 иен для детей до 12 лет



Репортаж, текст статьи и фотографии: редакция Nippon.com

Фотография к заголовку: отвесные скалы Тодзимбо в лучах заходящего солнца