TeamLab Planets: Новое цифровое пространство в Токио – где можно прыгать, рисовать и исследовать

Путеводительпо Японии

22 января иммерсивный музей TeamLab Planetsё TOKYO DMM в районе Тоёсу представил три новых пространства: «Лес для ловли и коллекционирования», «Лес движения» и «Учись! Парк развлечений будущего».

Огромное художественное пространство для игр и обучения

В 2023 году музей TeamLab Planets, расположенный в токийском районе Тоёсу и созданный цифровым арт-коллективом TeamLab, принял более 2,5 миллионов посетителей. Это достижение было отмечено в Книге рекордов Гиннесса как «музей одного арт-коллектива с наибольшим числом посетителей в мире». В связи с постоянным наплывом посетителей площадь музея была увеличена в полтора раза за счёт трёх новых зон. Крупнейшая из них – «Лес для ловли и коллекционирования» – представляет собой интерактивное пространство, посвящённое исчезающим видам животных.

Посетители могут использовать специальное приложение на смартфоне, чтобы «ловить» виртуальных животных, появляющихся на стенах и полу, с помощью стрел и сетей. После поимки на экране отображается познавательная информация об экологии каждого вида. Проект работает по принципу «поймал-отпусти» и позволяет собрать коллекцию из 82 видов лесных и морских животных. Благодаря увлекательному игровому процессу экспозиция интересна не только детям, но и взрослым.

«Лес движения» – это пространство с неровным рельефным полом, воплощающее концепцию «познания мира через движение тела и объёмное мышление». Интерактивная среда чутко реагирует на присутствие посетителей: виртуальные существа растут и развиваются в соответствии с движениями людей, что создаёт уникальную возможность исследовать загадки природы через физическую активность.



«Дом Гусеницы с прыгающими шарами» позволяет посетителям создавать разноцветных гусениц бабочек, наступая на вращающиеся полусферы одного цвета



В «Мультипрыжковом космосе» каждый шаг посетителя вызывает появление планет под ногами, а прыжки превращают их в звёзды и чёрные дыры

«Учись! Парк развлечений будущего» – это пространство, где посетители создают произведения искусства, которые взаимодействуют с работами других гостей, постоянно трансформируя общий художественный мир. Нарисованные на бумаге дельфины и самолёты оживают в арт-пространстве, где они свободно парят. Особую привлекательность зоне придаёт «Фабрика эскизов», где можно заказать свои рисунки в виде оригинальных значков или футболок.



«Мир окружающих эскизов» представляет собой уникальное пространство, где рисунки оживают в трёхмерном формате. Созданные посетителями изображения проецируются на стены, по которым они свободно перемещаются, а управлять ими можно с помощью смартфона



«Стена, где живут гномы/Окно во Вселенную/Стол» – это волшебное интерактивное пространство. Здесь посетители могут дополнять сказочный мир гномов своими штампами и рисунками

Все новые зоны музея созданы для активного художественного взаимодействия, где посетители не только создают произведения искусства, но и находятся в постоянном движении. Уникальное сочетание спортивных элементов и творческих возможностей позволяет и детям, и взрослым полностью погрузиться в процесс, теряя счёт времени. Обновлённая экспозиция, открывшаяся 22 января, доступна посетителям вместе с уже существующими зонами без повышения стоимости билета. Благодаря расширению и разнообразию интерактивных пространств музей, вероятно, обновит свой рекорд Гиннесса, привлекая не только ценителей искусства, но и семейную аудиторию.



«Разноцветный воздушный альпинизм» – это уникальная инсталляция, где посетители перемещаются по подвешенным шестам, создавая музыкальные композиции своими движениями. Каждый шаг по шесту сопровождается особым музыкальным звуком



«Балансирующие камни невидимого мира» предстваляет собой интерактивную инсталляция. Здесь посетители перемещаются по нестабильным опорам, вызывая своими движениями изменения цветов и звуков в пространстве



«Скользи и выращивай! Фруктовое поле» – это интерактивная горка, где движение посетителей вызывает появление и созревание различных виртуальных фруктов



«Граффити-природа» – это динамическая экосистема, в которой оживают нарисованные посетителями существа. В этом виртуальном мире разворачивается настоящая пищевая цепочка, где действует принцип естественного отбора: существа взаимодействуют друг с другом, воспроизводя законы выживания сильнейших



Слева: «Фабрика эскизов», где ваши рисунки превращаются в оригинальные товары. Справа: открылся новый магазин орхидей после завершения их выставки в садовой зоне

Подробную информацию о способах бронирования, ценах и другие детали можно найти на официальном сайте TeamLab Planets TOKYO DMM

Репортаж, текст и фотографии: редакция Nippon.com