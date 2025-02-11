TeamLab Planets: Новое цифровое пространство в Токио – где можно прыгать, рисовать и исследовать
Путеводительпо ЯпонииОбщество Культура
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Огромное художественное пространство для игр и обучения
В 2023 году музей TeamLab Planets, расположенный в токийском районе Тоёсу и созданный цифровым арт-коллективом TeamLab, принял более 2,5 миллионов посетителей. Это достижение было отмечено в Книге рекордов Гиннесса как «музей одного арт-коллектива с наибольшим числом посетителей в мире». В связи с постоянным наплывом посетителей площадь музея была увеличена в полтора раза за счёт трёх новых зон. Крупнейшая из них – «Лес для ловли и коллекционирования» – представляет собой интерактивное пространство, посвящённое исчезающим видам животных.
Посетители могут использовать специальное приложение на смартфоне, чтобы «ловить» виртуальных животных, появляющихся на стенах и полу, с помощью стрел и сетей. После поимки на экране отображается познавательная информация об экологии каждого вида. Проект работает по принципу «поймал-отпусти» и позволяет собрать коллекцию из 82 видов лесных и морских животных. Благодаря увлекательному игровому процессу экспозиция интересна не только детям, но и взрослым.
«Лес движения» – это пространство с неровным рельефным полом, воплощающее концепцию «познания мира через движение тела и объёмное мышление». Интерактивная среда чутко реагирует на присутствие посетителей: виртуальные существа растут и развиваются в соответствии с движениями людей, что создаёт уникальную возможность исследовать загадки природы через физическую активность.
«Учись! Парк развлечений будущего» – это пространство, где посетители создают произведения искусства, которые взаимодействуют с работами других гостей, постоянно трансформируя общий художественный мир. Нарисованные на бумаге дельфины и самолёты оживают в арт-пространстве, где они свободно парят. Особую привлекательность зоне придаёт «Фабрика эскизов», где можно заказать свои рисунки в виде оригинальных значков или футболок.
Все новые зоны музея созданы для активного художественного взаимодействия, где посетители не только создают произведения искусства, но и находятся в постоянном движении. Уникальное сочетание спортивных элементов и творческих возможностей позволяет и детям, и взрослым полностью погрузиться в процесс, теряя счёт времени. Обновлённая экспозиция, открывшаяся 22 января, доступна посетителям вместе с уже существующими зонами без повышения стоимости билета. Благодаря расширению и разнообразию интерактивных пространств музей, вероятно, обновит свой рекорд Гиннесса, привлекая не только ценителей искусства, но и семейную аудиторию.
Подробную информацию о способах бронирования, ценах и другие детали можно найти на официальном сайте TeamLab Planets TOKYO DMM
Репортаж, текст и фотографии: редакция Nippon.com