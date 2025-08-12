Плато Акиёсидай и пещера Акиёсидо: чудеса природы Ямагути
Путеводительпо ЯпонииОбщество Туризм
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Природные сокровища Ямагути
Акиёсидай – это обширное плато в сельской местности Минэ, префектура Ямагути, расположенное на высоте 300 м, усеянное карстовыми известняковыми образованиями. Его история насчитывает около 350 миллионов лет. На протяжении тысячелетий коралловые рифы росли и покрывались осадком, формируя слои известняка, которые были подняты над поверхностью в результате тектонической активности. Столетиями дожди размывали слои известняка, образовав карстовые образования, выступающие на поверхность.
Известняк относительно легко растворяется в воде, поэтому вода, просачивающаяся сквозь почву на протяжении веков, формировала пещеры под плато, вызывая обвалы и проседания почвы. Ландшафт плато Акиёсидай, изрытый этими провалами и выветрившимися карстовыми образованиями, был объявлен японским правительством особым памятником природы.
В известняке под Акиёсидай насчитывается более 400 пещер. Самая крупная из них – Акиёсидо, которая также является особым памятником природы. Её длина составляет 10,7 километра, что делает её второй по протяжённости в Японии после Аккадо в префектуре Иватэ (23,7 километра). Примерно один километр пещеры, с освещением и пешеходными дорожками, открыт для экскурсий и является одной из самых популярных достопримечательностей префектуры.
Входы и выходы огромной пещеры
Главный вход в Акиёсидо находится в южной части, другой – в северной, Куротанигути, а ближе к середине экскурсионного маршрута, рядом со смотровой площадкой, есть вход с лифтом. Большинство посетителей покупают билеты у главного входа, который находится в конце оживлённой торговой улицы с множеством сувенирных лавок и кафе.
Главный вход в Акиёсидо сам по себе заслуживает внимания. Крытая дорожка ведёт к расщелине в скалах высотой 20 и шириной 8 метров, откуда низвергается водопад, выводящий подземные воды из пещеры на поверхность. Отсюда и название, использовавшееся до поздней эры Тайсё (1912-26) – Такиана, или «Пещера за водопадом».
В 1926, за год до принятия титула императора, наследный принц Хирохито посетил пещерный комплекс, который в честь этого переименовали в Акиёсидо. Название произносится так же, как и плато Акиёсидай, но в нём используется другой иероглиф, который некоторые читают как Сюходо. Это перекликается с названием района – Сюхотё, так что будьте внимательны при вводе названия в электронные карты и GPS-навигаторы.
Коллекция достопримечательностей
Войдя в пещеру, вы сразу же попадаете в зал под названием Аотендзё, «голубой потолок». Солнечные лучи, проникающие сквозь расщелину, отражаются от поверхности воды, окрашивая свод пещеры в бледно-голубой цвет. Экскурсия длится около часа, а её маршрут проходит мимо множества красивых природных явлений и образований, каждое из которых приковывает внимание и радует глаз.
Одно из мест, которое особенно привлекает посетителей, – это Хякумайдзара, или «Сто тарелок». Известняк, растворённый в воде, со временем образует вокруг луж так называемые известковые каемки, похожие на стопку тарелок, наполненных прозрачной водой и выстроенных вдоль пологого склона. Этот вид напоминает о рисовых полях на склонах холмов весной. На самом деле, этих тарелок, разбросанных по полу пещеры, более 500, а не 100.
Привлекают внимание посетителей и массивные колонны и скалы, напоминающие различных существ. Пожалуй, самая известная достопримечательность пещеры – это Коганэбасира, «Золотой столб». Эта внушительная колонна из известкового натёка высотой 15 и шириной 4 метра поражает красотой. Кому-то она напоминает колонну огромного подземного храма, а кому-то застывший водопад, низвергающийся с потолка.
Известковый туф, или травертин, представляет собой хрупкую тонкозернистую породу, из которой также образованы такие достопримечательности пещеры, как Сэккайка-но таки (водопад из известкового натёка) и Курагэ такинобори (медузы, поднимающиеся по водопаду). Известняк, растворённый в каплях воды, на протяжении веков оседал, формируя сталагмиты, напоминающие человеческие фигуры, которые получили свои собственные имена, такие как Ганкуцуо (Царь пещеры) и Мария Каннон – название, объединяющее Марию христианской традиции и буддийского бодхисаттву Авалокитешвару.
После осмотра пещеры советуем подняться на лифте на плато Акиёсидай. Короткая, 7-8 минут, прогулка до смотровой площадки стоит усилий и даёт возможность полюбоваться открывающимся видом, а по плато проложены отличные пешеходные дорожки, где вы сможете поближе взглянуть на природные артефакты, насчитывающие сотни миллионов лет.
Рядом с смотровой площадкой находится визит-центр геопарка Минэ Акиёсидай, «Карстар», где есть кафе и бесплатное место для отдыха. Здесь также можно взять напрокат велосипеды и электромобили, на которых многие посетители с удовольствием путешествуют по карстовой дороге, пересекающей плато с севера на юг.
Особый природный памятник – пещера Акиёсидо
- Где находится: 3449-1 Akiyoshi, Shūhōchō, Mine, Yamaguchi Prefecture
- Часы работы: с 8:30 утра до 18:30 вечера (март–ноябрь); с 8:30 утра до 17:30 вечера (декабрь–февраль). Вход прекращается за 1 час до закрытия. Вход Куротанигути и лифт открыты до 16:30.
- Открыто каждый день
- Цена билета: 1300 йен для учащихся старших классов и старше; 1050 йен для учащихся младших классов средней школы; 700 йен для учащихся начальной школы.
- Как добраться: 40 минут на автобусе Bōchō от железнодорожного вокзала Син-Ямагути до автобусной станции Акиёсидо.
Репортаж, текст и фотографии: Nippon.com
Фотография к заголовку: Хякумайдзара, самое популярное место в пещере Акиёсидо (© Nippon.com)