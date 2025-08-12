Плато Акиёсидай и пещера Акиёсидо: чудеса природы Ямагути

Путеводительпо Японии

На плато Акиёсидай в префектуре Ямагути открываются завораживающие виды на пейзаж, сформировавшийся за сотни миллионов лет, а также доступ к Акиёсидо, огромному пещерному комплексу, предлагающему не менее увлекательные подземные исследования.

Природные сокровища Ямагути

Акиёсидай – это обширное плато в сельской местности Минэ, префектура Ямагути, расположенное на высоте 300 м, усеянное карстовыми известняковыми образованиями. Его история насчитывает около 350 миллионов лет. На протяжении тысячелетий коралловые рифы росли и покрывались осадком, формируя слои известняка, которые были подняты над поверхностью в результате тектонической активности. Столетиями дожди размывали слои известняка, образовав карстовые образования, выступающие на поверхность.

Известняк относительно легко растворяется в воде, поэтому вода, просачивающаяся сквозь почву на протяжении веков, формировала пещеры под плато, вызывая обвалы и проседания почвы. Ландшафт плато Акиёсидай, изрытый этими провалами и выветрившимися карстовыми образованиями, был объявлен японским правительством особым памятником природы.



Вид на квазинациональный парк Акиёсидай со смотровой площадки (© Nippon.com)

В известняке под Акиёсидай насчитывается более 400 пещер. Самая крупная из них – Акиёсидо, которая также является особым памятником природы. Её длина составляет 10,7 километра, что делает её второй по протяжённости в Японии после Аккадо в префектуре Иватэ (23,7 километра). Примерно один километр пещеры, с освещением и пешеходными дорожками, открыт для экскурсий и является одной из самых популярных достопримечательностей префектуры.



В пещерном комплексе скрываются огромные пространства. На фотографии – образование шириной 80 м и длиной 175 м под названием Тиматида на дне пещеры Сэндзёдзики (© Nippon.com)



Свод Сэндзёдзики покрыт бесчисленными сталактитами, которые называются касадзукуси, или «висячие зонтики» (© Nippon.com)

Входы и выходы огромной пещеры

Главный вход в Акиёсидо находится в южной части, другой – в северной, Куротанигути, а ближе к середине экскурсионного маршрута, рядом со смотровой площадкой, есть вход с лифтом. Большинство посетителей покупают билеты у главного входа, который находится в конце оживлённой торговой улицы с множеством сувенирных лавок и кафе.



Билетная касса у главного входа в пещеру (© Nippon.com)



По выходным между входом Куротани, остановкой Акиёсидай у смотровой площадки и терминалом Акиёсидо у главного входа курсирует автобус-шаттл. Он ходит всего пять раз в день, поэтому обязательно уточните расписание (© Nippon.com)

Главный вход в Акиёсидо сам по себе заслуживает внимания. Крытая дорожка ведёт к расщелине в скалах высотой 20 и шириной 8 метров, откуда низвергается водопад, выводящий подземные воды из пещеры на поверхность. Отсюда и название, использовавшееся до поздней эры Тайсё (1912-26) – Такиана, или «Пещера за водопадом».

В 1926, за год до принятия титула императора, наследный принц Хирохито посетил пещерный комплекс, который в честь этого переименовали в Акиёсидо. Название произносится так же, как и плато Акиёсидай, но в нём используется другой иероглиф, который некоторые читают как Сюходо. Это перекликается с названием района – Сюхотё, так что будьте внимательны при вводе названия в электронные карты и GPS-навигаторы.



Главный вход в Акиёсидо особенно красив осенью (© Nippon.com)

Коллекция достопримечательностей

Войдя в пещеру, вы сразу же попадаете в зал под названием Аотендзё, «голубой потолок». Солнечные лучи, проникающие сквозь расщелину, отражаются от поверхности воды, окрашивая свод пещеры в бледно-голубой цвет. Экскурсия длится около часа, а её маршрут проходит мимо множества красивых природных явлений и образований, каждое из которых приковывает внимание и радует глаз.

Одно из мест, которое особенно привлекает посетителей, – это Хякумайдзара, или «Сто тарелок». Известняк, растворённый в воде, со временем образует вокруг луж так называемые известковые каемки, похожие на стопку тарелок, наполненных прозрачной водой и выстроенных вдоль пологого склона. Этот вид напоминает о рисовых полях на склонах холмов весной. На самом деле, этих тарелок, разбросанных по полу пещеры, более 500, а не 100.



Температура воздуха в пещере постоянная, 17°С, летом здесь прохладно, а зимой тепло, поэтому важно одеваться соответственно (© Nippon.com)



Знаменитые террасы Хякумайдзара (© Nippon.com)

Привлекают внимание посетителей и массивные колонны и скалы, напоминающие различных существ. Пожалуй, самая известная достопримечательность пещеры – это Коганэбасира, «Золотой столб». Эта внушительная колонна из известкового натёка высотой 15 и шириной 4 метра поражает красотой. Кому-то она напоминает колонну огромного подземного храма, а кому-то застывший водопад, низвергающийся с потолка.

Известковый туф, или травертин, представляет собой хрупкую тонкозернистую породу, из которой также образованы такие достопримечательности пещеры, как Сэккайка-но таки (водопад из известкового натёка) и Курагэ такинобори (медузы, поднимающиеся по водопаду). Известняк, растворённый в каплях воды, на протяжении веков оседал, формируя сталагмиты, напоминающие человеческие фигуры, которые получили свои собственные имена, такие как Ганкуцуо (Царь пещеры) и Мария Каннон – название, объединяющее Марию христианской традиции и буддийского бодхисаттву Авалокитешвару.



Коганэбасира находится сразу за залом Сэндзёдзики (© Nippon.com)



Это образование похоже на медуз, плывущих вверх по водопаду (© Nippon.com)



Фигура Ганкуцуо, образованная несколькими сросшимися сталагмитами, напоминает стража пещеры (© Nippon.com)

После осмотра пещеры советуем подняться на лифте на плато Акиёсидай. Короткая, 7-8 минут, прогулка до смотровой площадки стоит усилий и даёт возможность полюбоваться открывающимся видом, а по плато проложены отличные пешеходные дорожки, где вы сможете поближе взглянуть на природные артефакты, насчитывающие сотни миллионов лет.

Рядом с смотровой площадкой находится визит-центр геопарка Минэ Акиёсидай, «Карстар», где есть кафе и бесплатное место для отдыха. Здесь также можно взять напрокат велосипеды и электромобили, на которых многие посетители с удовольствием путешествуют по карстовой дороге, пересекающей плато с севера на юг.



Справа находится смотровая площадка, а слева «Карстар» (© Nippon.com)



Через плато проложено пять обозначенных на карте пешеходных маршрутов. Самый короткий – это маршрут к смотровой площадке, который занимает около часа в оба конца (© Nippon.com)

Особый природный памятник – пещера Акиёсидо

Где находится: 3449-1 Akiyoshi, Shūhōchō, Mine, Yamaguchi Prefecture

3449-1 Akiyoshi, Shūhōchō, Mine, Yamaguchi Prefecture Часы работы: с 8:30 утра до 18:30 вечера (март–ноябрь); с 8:30 утра до 17:30 вечера (декабрь–февраль). Вход прекращается за 1 час до закрытия. Вход Куротанигути и лифт открыты до 16:30.

с 8:30 утра до 18:30 вечера (март–ноябрь); с 8:30 утра до 17:30 вечера (декабрь–февраль). Вход прекращается за 1 час до закрытия. Вход Куротанигути и лифт открыты до 16:30. Открыто каждый день

Цена билета: 1300 йен для учащихся старших классов и старше; 1050 йен для учащихся младших классов средней школы; 700 йен для учащихся начальной школы.

1300 йен для учащихся старших классов и старше; 1050 йен для учащихся младших классов средней школы; 700 йен для учащихся начальной школы. Как добраться: 40 минут на автобусе Bōchō от железнодорожного вокзала Син-Ямагути до автобусной станции Акиёсидо.

Репортаж, текст и фотографии: Nippon.com

Фотография к заголовку: Хякумайдзара, самое популярное место в пещере Акиёсидо (© Nippon.com)