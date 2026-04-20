Ночное шоу под открытым небом коллектива TeamLab «Ущелье Ёро»: природный ландшафт, формировавшийся десятки тысяч лет, превращается в художественное пространство

Вечность как ослепительный свет

17 апреля в ущелье Ёро, популярном туристическом месте в центральной части префектуры Тиба, открылся ночной музей под открытым небом, созданный всемирно известным художественным коллективом teamLab. До 24 мая на набережной Накасэ у реки Ёро будут представлены инсталляции с использованием проекционного мэппинга и звуковых технологий. В рамках инициативы префектуры по развитию туризма с длительным проживанием вход бесплатный для гостей, проживающих в близлежащих отелях (обычный входной билет стоит 1500 йен для взрослых в будние дни, в выходные и праздничные дни – 1800 йен).

Долина реки Ёро – один из самых известных курортов с горячими источниками и одно из наиболее живописных мест на полуострове Босо. В её чистых ручьях обитает множество разнообразных существ, это популярное место для пеших прогулок и рыбалки. Речной бассейн характеризуется обнажениями геологических пластов тибанийского яруса, сформировавшихся 770 000–120 000 лет назад, которые сохранили свидетельства изменения направления магнитного поля Земли.



Река Ёро вечером. Место проведения мероприятия находится за красным арочным мостом



Цветы проецируются на скальный обрыв с обнажениями геологических пластов: «Жизнь и смерть продолжаются в вечном настоящем»

TeamLab имеет богатый опыт проведения шоу под открытым небом, таких как выставки в ботаническом саду Нагаи (префектура Осака) и на заброшенных горных рисовых полях (Юкоку ондэн ато, префектура Ибараки), в которых они развивают идею природы в её естественном состоянии как искусства. Для этой выставки они подготовили 10 работ, в которых используются живописные пейзажи долины Ёро.

Маршрут представляет собой пешеходную тропу длиной в 1 километр, на некоторых участках которой необходимо пересекать мелководье. Вас встречают изображения бесчисленных цветущих и увядающих цветов на фоне высоких скал и реки, где высота обрывов достигает десятков метров. В шоу искусства также включены такие растения, как лишайник Parmotrema tinctorum, который может жить от десятилетий до столетия в местах с чистым воздухом, и гигантские деревья, упавшие в реку и разлагающиеся.

Генеральный директор TeamLab Иноко Тосиюки призвал погрузиться в «память Земли», сказав: «Вы можете почувствовать огромное наслоение времени в формах и очертаниях долины Ёро, и осознать, что на этом построено ваше собственное существование».



Цвета деревьев меняются каждую минуту в ответ на действия людей: изменчивое ущелье и лес Ёро



Лишайник Parmotrema tinctorum – симбиотический организм, состоящий из грибов и водорослей. В шоу он излучает яркий жёлтый и синий свет, представляя «кристаллизацию накопленного времени»



«Жизнь и смерть неразделимы» – произведение, в котором упавшие деревья символизируют непрерывность жизни



При прикосновении объект яйцеобразной формы меняет цвет: «Лес жизни, одновременно независимый и отзывчивый»



Материал, хранящий свет в глубинах тьмы, покрывает небо над головой: «Слоистые следы ущелья»



В лесу внезапно появляется водяная завеса: «Водопад, омывающий лес долины»



Столб света извивается, словно обладает собственной жизнью: «Столп переменчивой жизни»



Слова молитвы заполняют пещеру: «Вечная молитва пещеры»



Свет ярко освещает прямую лесную тропу, создавая впечатление отдельного изображения: «Вырезанная длящаяся жизнь»

teamLab Ущелье Ёро

Место проведения: набережная Накасэ в долине Ёро (Кацуфудзи, город Отаки, префектура Тиба)

набережная Накасэ в долине Ёро (Кацуфудзи, город Отаки, префектура Тиба) Период проведения мероприятия: с 17 апреля по 24 мая.

с 17 апреля по 24 мая. Время проведения мероприятия: приблизительно с 18:45 до 21:00 (вход до 20:20)

приблизительно с 18:45 до 21:00 (вход до 20:20) Стоимость входного билета: взрослые – 1500 йен (1800 йен по выходным и праздничным дням), учащиеся начальной, средней и старшей школы – 800 йен, дети дошкольного возраста – бесплатно

*Подробную информацию и бронирование смотрите ниже.Обратитесь к официальному сайту (на японском языке)

Материал, текст и фотографии: редакция Nippon.com

Фотография к заголовку: Кадры с предварительного показа teamLab Ущелье Ёро