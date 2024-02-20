Префектуры Японии

Путеводительпо Японии

Префектура Тиба имеет длинную изрезанную береговую линию и известна своими свежими морепродуктами и возможностями отдыха на море. Здесь также расположены Токийский Диснейленд и аэропорт Нарита, один из главных международных аэропортов страны.

Префектура Тиба расположена на тихоокеанском побережье Японии, к востоку от Токио. Префектура, состоящая в основном из полуострова Босо, известна своей 531-километровой береговой линией вдоль Тихого океана и Токийского залива. Рельеф префектуры Тиба – преимущественно равнинный, исключение составляют невысокие холмы Босо на юге. Северо-западная часть префектуры, включая столицу Тиба, является частью Большого Токио. Эта префектура занимает шестое место по численности населения.

Общие данные о префектуре Тиба

Основана в 1873 году (ранее – земли Симоса, Кадзуса и Ава)

Столица: Тиба

Население: 6 284 000 человек (по состоянию на октябрь 2020 г.).

Площадь: 5157 км2

В Тибе расположен международный аэропорт Нарита, и для многих иностранцев это то место, где они впервые въезжают в страну. В Ураясу расположены парки Токийский Диснейленд и DisneySea. Тиба с её длинной береговой линией является популярным местом отдыха у моря. Районы Кудзюкурихама и Иваи кайган привлекают серферов и других любителей пляжного отдыха, а портовые города, такие как Тёси и Кацуура, известны живописными видами и свежими морепродуктами.



Трёхъярусная пагода в буддийском храме Синсёдзи недалеко от аэропорта Нарита (© Pixta)

В префектуре плодородная почва, и здесь производят широкий спектр сельскохозяйственной продукции, особенно она известна своим арахисом. Префектура Тиба является крупным центром рыболовства, важный экономический вклад вносит и промышленность – химические производства, нефтепереработка и производство стали, сосредоточенные в промышленной зоне Кэйо у Токийского залива.



Маяк на мысе Нодзима на южной оконечности полуострова Босо (© Pixta)

Знаменитые личности

Ино Тадатака (1745-1818): картограф-новатор, обследовавший всю береговую линию Японии.

Нода Ёсихико (1957–): политик и премьер-министр Японии в 2011-2012 годах.

Миура Кэнтаро (1966–2021): Мангака, наиболее известный благодаря своей работе «Берсерк».

Фотография к заголовку: Скалы у океана в Ондзюку на побережье Тихого океана (© Pixta)

Полный список 47 префектур страны см. в разделе «Префектуры Японии».