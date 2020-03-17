100 лучших мест любования сакурой в Японии: парк Мато (Акита)
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Небольшой остров посреди пруда в парке Мато и отражение зелёных сосен соседнего холма в пруду в весеннюю пору становятся ещё живописнее благодаря 2000 цветущих вишнёвых деревьев. Ежегодный праздник сакуры известен уникальной гонкой на бочках.
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Участники соревнований по заплыву на бочках запрыгивают в большие круглые корыта глубиной 40 и диаметром 90 сантиметров и гребут к цели голыми руками. Этот район долгое время был центром производства сакэ, и говорят, что традиция гонки началась, когда жители забавы ради забирались в бочки из-под сакэ, которые оставляли плавать в воде, чтобы не слетали обручи.
Парк Мато (Акита)
- Сорта:сомэи-ёсино, ямадзакура и др.
- Количество деревьев: 2000
- Период цветения: с середины до конца апреля
- Часы работы: 24 часа.
- Вход свободный
- Адрес: Masudamachi, Masuda, Yokote-shi, Akita
- Вебсайт:Городское туристическое агентство Масуда (на англ. яз)
Фотография к заголовку: © Туристическое бюро г. Масуда