100 лучших мест любования сакурой в Японии: Акаги наммэн сэмбондзакура (Гумма)
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Название «Акаги наммэн сэмбондзакура», «Тысяча вишен южного склона Акаги», появилось после того, как местные жители в 1956 году высадили на горе Акаги тысячу саженцев вишни, чтобы возродить местный лес. Рядом был построен парк, чтобы цветами могли любоваться многие поколения людей.
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Расположенный здесь парк Мияги сэмбондзакура-но-мори разделён на участки различных сортов – например, зарубежных и японских. В парке представлено 37 разновидностей произрастающей в Японии сакуры, в том числе потомство знаменитого 1500-летнего дерева Усудзуми-дзакура, одного из «трёх великих вишнёвых деревьев Японии», которое растёт в префектуре Гифу. Посетителей привлекает и контраст поля цветов жёлтого рапса с бледно-розовыми лепестками сомэй-ёсино.
Акаги наммэн сэмбондзакура (Гумма)
- Разновидность: Somei Yoshino
- Количество деревьев: 1000
- Когда: середина апреля
- Часы работы: 24 часа.
- Вход свободный
- Адрес: 2511-2 Naegashimamachi, Maebashi-shi, Gunma
- Интернет сайт:Туристический гид префектуры Гунма
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Достопримечательности рядом с парком Сакураяма
- Мемориальный музей Сибусавы Эйити
- Шелкопрядильная фабрика Томиока, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО
Фотография к заголовку: © Maebashi Convention and Visitors Bureau