Сакура в Японии

100 лучших мест любования сакурой в Японии: Акаги наммэн сэмбондзакура (Гумма)

Путеводительпо Японии

Название «Акаги наммэн сэмбондзакура», «Тысяча вишен южного склона Акаги», появилось после того, как местные жители в 1956 году высадили на горе Акаги тысячу саженцев вишни, чтобы возродить местный лес. Рядом был построен парк, чтобы цветами могли любоваться многие поколения людей.

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