100 лучших мест любования сакурой в Японии: парк Симидзу (Тиба)

Сакура в Японии

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В парке Симидзу, который находится в частном владении, растёт 2000 прекрасных вишнёвых деревьев пятидесяти сортов. Здесь найдётся досуг для всех членов семьи, в парке есть поле для лёгкой атлетики, палаточный лагерь, где можно устроить барбекю, а дети могут покататься на пони.

Когда-то парк был детской площадкой, построенной в 1894 году семьёй Моги, которая занималась производством соевого соуса, а впоследствии из их бизнеса появилась компания «Киккоман». Земля для площадки была позаимствована у старейшего храма города Нода, Кондзёин. Это одно из лучших мест в Большом Токио, где можно полюбоваться не только цветущей сакурой, но и азалиями. В парке есть на что посмотреть в любое время года, здесь произрастает около 500 видов цветов, в том числе сливы, пионы и глицинии. Здесь любуются и осенней листвой.

Парк Симидзу (Тиба)

Сорта:сомэи-ёсино, сидарэдзакура и др.

Количество деревьев: 2000

Время: с конца марта до начала апреля

Часы работы: 24 часа

Вход: бесплатный (некоторые услуги требуют за плату)

Интернет сайт: Ассоциация туризма и местных товаров префектуры Тиба (на англ. яз.)

Фотография к заголовку: © Shimizu Park