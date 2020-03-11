100 лучших мест любования сакурой в Японии: парк Симидзу (Тиба)
Путеводительпо ЯпонииТуризм
В парке Симидзу, который находится в частном владении, растёт 2000 прекрасных вишнёвых деревьев пятидесяти сортов. Здесь найдётся досуг для всех членов семьи, в парке есть поле для лёгкой атлетики, палаточный лагерь, где можно устроить барбекю, а дети могут покататься на пони.
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Когда-то парк был детской площадкой, построенной в 1894 году семьёй Моги, которая занималась производством соевого соуса, а впоследствии из их бизнеса появилась компания «Киккоман». Земля для площадки была позаимствована у старейшего храма города Нода, Кондзёин. Это одно из лучших мест в Большом Токио, где можно полюбоваться не только цветущей сакурой, но и азалиями. В парке есть на что посмотреть в любое время года, здесь произрастает около 500 видов цветов, в том числе сливы, пионы и глицинии. Здесь любуются и осенней листвой.
Парк Симидзу (Тиба)
- Сорта:сомэи-ёсино, сидарэдзакура и др.
- Количество деревьев: 2000
- Время: с конца марта до начала апреля
- Часы работы: 24 часа
- Вход: бесплатный (некоторые услуги требуют за плату)
- Интернет сайт: Ассоциация туризма и местных товаров префектуры Тиба (на англ. яз.)
Фотография к заголовку: © Shimizu Park