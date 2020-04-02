Сакура в Японии

100 лучших мест любования сакурой в Японии: парк замка Одавара (Канагава)

Путеводительпо Японии

Замок Одавара был твердыней рода Ходзё, отсюда в период Сражающихся провинций (1467-1568) Ходзё контролировали большую часть региона Канто. Сегодня в парке вокруг замка растёт около 300 вишнёвых деревьев, и здесь, а также в других местах в Одаваре проходит праздник сакуры, во время которого совершают шествие по городу в кимоно и устраивают процессию маленьких детей.

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