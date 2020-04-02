100 лучших мест любования сакурой в Японии: парк Кинугасаяма (Канагава)
Путеводительпо ЯпонииТуризм
Парк Кинугасаяма был построен в 1907 году как памятник воинам, погибшим в японско-русской войне. Здесь посадили около 2000 вишнёвых деревьев, и н стал одним из лучших мест любования сакурой в префектуре Канагава. По пешеходной тропе можно подняться к 242-метровой горе Огусу, самой высокой точке полуострова Миура.
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
В парке особенно много людей во время ежегодного праздника сакуры. Рядом с парком находятся руины замка Кинугаса. Это «горный замок» ямадзиро XI века, построенный с использованием для обороны рельефа местности.
Парк Кинугасаяма (Канагава)
- Сорта: сомэи-ёсино,сидарэдзакура, ямадзакура
- Количество деревьев: 2000
- Период цветения: с конца марта до начала апреля
- Часы работы: круглосуточно
- Вход бесплатный
- Адрес: 4-922 Koyabe, Yokosuka-shi, Kanagawa
- Вебсайт г. Ёкосука (на англ. яз)
Фотография к заголовку: © Г. Ёкосука