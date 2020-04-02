Сакура в Японии

100 лучших мест любования сакурой в Японии: парк Кинугасаяма (Канагава)

Путеводительпо Японии

Парк Кинугасаяма был построен в 1907 году как памятник воинам, погибшим в японско-русской войне. Здесь посадили около 2000 вишнёвых деревьев, и н стал одним из лучших мест любования сакурой в префектуре Канагава. По пешеходной тропе можно подняться к 242-метровой горе Огусу, самой высокой точке полуострова Миура.

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