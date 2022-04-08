Сакура в Японии

100 лучших мест любования сакурой в Японии: парк Котохики (преф. Кагава)

Культура Туризм

Около 3000 вишневых деревьев растут вокруг Кинтай-кё, знаменитого деревянного моста исключительной красоты. Светло-розовый цвет сакур, растущих в русле реки, дополняется их отражением в текущей реке. Чтобы посмотреть крупным планом, посетители могут сесть на прогулочные катера, которые курсируют в пик сезона.
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200-метровый мост Кинтай имеет очень необычную пятиарочную деревянную конструкцию (каждый из трех пролетов в середине является арочным мостом). После того, как в 1950 году его смыло тайфуном, он был перестроен в том же деревянном стиле, а в 2000 году началась реконструкция с целью укрепления обветшавших деревянных балок. Мост Кинтай является популярным туристическим направлением не только весной, во время сезона ханами , но и в течение всего года. достопримечательности включают фейерверки и рыбалку на бакланов летом, окраску листвы осенью и белые драпированные снежные пейзажи зимой.…

Мост Кинтай в парке Кикко (преф. Ямагути)

  • Сорта: сомэй-ёсино, яэдзакура
  • Количество деревьев: 200
  • Период цветения: с конца марта до начала апреля
  • Время работы: 8:00-17:00
  • Вход: 310 йен за переход моста (в обе стороны)
  • Адрес: Yokoyama, Iwakuni-shi, Yamaguchi
  • Вебсайт «Мост Кинтай» (на англ. яз.)

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Фотография к заголовку: © Отдел развития производства города Ивакуни

туризм сакура Кагава