100 лучших мест любования сакурой в Японии: парк Котохики (преф. Кагава)

Сакура в Японии

Путеводительпо Японии

Около 3000 вишневых деревьев растут вокруг Кинтай-кё, знаменитого деревянного моста исключительной красоты. Светло-розовый цвет сакур, растущих в русле реки, дополняется их отражением в текущей реке. Чтобы посмотреть крупным планом, посетители могут сесть на прогулочные катера, которые курсируют в пик сезона.

200-метровый мост Кинтай имеет очень необычную пятиарочную деревянную конструкцию (каждый из трех пролетов в середине является арочным мостом). После того, как в 1950 году его смыло тайфуном, он был перестроен в том же деревянном стиле, а в 2000 году началась реконструкция с целью укрепления обветшавших деревянных балок. Мост Кинтай является популярным туристическим направлением не только весной, во время сезона ханами , но и в течение всего года. достопримечательности включают фейерверки и рыбалку на бакланов летом, окраску листвы осенью и белые драпированные снежные пейзажи зимой.…

Мост Кинтай в парке Кикко (преф. Ямагути)

Сорта: сомэй-ёсино, яэдзакура

Количество деревьев: 200

Период цветения: с конца марта до начала апреля

Время работы: 8:00-17:00

Вход: 310 йен за переход моста (в обе стороны)

Адрес: Yokoyama, Iwakuni-shi, Yamaguchi

Вебсайт «Мост Кинтай» (на англ. яз.)

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Фотография к заголовку: © Отдел развития производства города Ивакуни