100 лучших мест любования сакурой в Японии: парк Сэйбу (преф. Токусима)
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Парк Сэйбу устроен на месте бывшего военного кладбища, которое давно известно своими красивыми цветущими вишнями и азалиями. В 1986 году начались работы по превращению его в тематический парк сакуры, и сегодня около 500 деревьев сорта сомэй ёсино в период полного расцвета по ночам подсвечивают.
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Парк Сэйбу расположен на северо-западном склоне 280-метровой горы Бидзан, которая долгое время являлась символом города Токусима. В парке Бидзан, который тянется от вершины вниз по восточному склону, растет около 1500 деревьев сомэй ёсино, до него можно добраться по канатной дороге.
Парк Сэйбу (преф. Токусима)
- Сорта: сомэй-ёсино
- Количество деревьев: 500
- Период цветения: с конца марта до начала апреля
- Время работы: 24 часа
- Вход: бесплатный
- Адрес: Shōyama, Kamona-chō, Tokushima-shi, Tokushima
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Фотография к заголовку: © Город Токусима