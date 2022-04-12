Сакура в Японии

100 лучших мест любования сакурой в Японии: парк Сэйбу (преф. Токусима)

Путеводительпо Японии

Парк Сэйбу устроен на месте бывшего военного кладбища, которое давно известно своими красивыми цветущими вишнями и азалиями. В 1986 году начались работы по превращению его в тематический парк сакуры, и сегодня около 500 деревьев сорта сомэй ёсино в период полного расцвета по ночам подсвечивают.

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