Сакура в Японии

100 лучших мест любования сакурой в Японии: парк Сэйбу (преф. Токусима)

Культура Туризм

Парк Сэйбу устроен на месте бывшего военного кладбища, которое давно известно своими красивыми цветущими вишнями и азалиями. В 1986 году начались работы по превращению его в тематический парк сакуры, и сегодня около 500 деревьев сорта сомэй ёсино в период полного расцвета по ночам подсвечивают.
  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Парк Сэйбу расположен на северо-западном склоне 280-метровой горы Бидзан, которая долгое время являлась символом города Токусима. В парке Бидзан, который тянется от вершины вниз по восточному склону, растет около 1500 деревьев сомэй ёсино, до него можно добраться по канатной дороге.

Парк Сэйбу (преф. Токусима)

  • Сорта: сомэй-ёсино
  • Количество деревьев: 500
  • Период цветения: с конца марта до начала апреля
  • Время работы: 24 часа
  • Вход: бесплатный
  • Адрес: Shōyama, Kamona-chō, Tokushima-shi, Tokushima

Достопримечательности рядом

Фотография к заголовку: © Город Токусима

туризм сакура Токусима