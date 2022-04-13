100 лучших мест любования сакурой в Японии: парк Кагамино (преф. Коти)
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Главная достопримечательность парка Кагамино – удивительный туннель сакуры длиной 200 метров, который во время сезона любования цветами освещают фонарями. Прекрасные цветы также служат фоном для ежегодной церемонии поступления студентов расположенного рядом Технологического университета Коти.
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Парк Кагамино расположен в городе Ками, где вырос Янасэ Такаси, создатель популярной детской книжки с картинками и аниме-сериала «Анпамман», и где сейчас расположены Мемориальный зал Янасэ Такаси и музей Анпаммана. Стойка городской информации перед станцией JR Тоса-Ямада украшена красочной надписью «Анпамман».
Парк Кагамино (преф. Коти)
- Сорта: сомэй-ёсино, яэдзакура
- Количество деревьев: 600
- Период цветения: с конца марта до начала апреля
- Часы работы: открыто постоянно
- Вход: бесплатно
- Адрес: Miyanokuchi, Tosa-Yamada-chō, Kami-shi, Kōchi
- Вебсайт «Посетите Коти» (парк Кагамино, на англ. яз.)
Фотография к заголовку: © Туристическая ассоциация г. Ками