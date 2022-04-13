Сакура в Японии

100 лучших мест любования сакурой в Японии: парк Кагамино (преф. Коти)

Путеводительпо Японии

Главная достопримечательность парка Кагамино – удивительный туннель сакуры длиной 200 метров, который во время сезона любования цветами освещают фонарями. Прекрасные цветы также служат фоном для ежегодной церемонии поступления студентов расположенного рядом Технологического университета Коти.

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