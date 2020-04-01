Сакура в Японии

100 лучших мест любования сакурой в Японии: парк Ниси (Фукуока)

Туризм

Создание парка Ниси в Фукуоке началось в 1885 году. В центре города высадили множество деревьев, в том числе 1300 вишен, и так появилось одно из излюбленных мест отдыха горожан. Весной в парке собираются, чтобы полюбоваться цветами; когда начинается цветение, устраивают ночную подсветку, и это зрелище «ночной сакуры» привлекает множество посетителей.
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Парк Ниси расположен на холмах, оттуда открываются живописные виды на город Фукуока и залив Хаката. В святилище Тэрумо на территории парка почитается Курода Ёситака (Камбэй), построивший замок и основавший княжество в Фукуоке в период Эдо, а также его сын Нагамаса.

Парк Ниси (Фукуока)

  • Сорта:сомэи-ёсиноёкодзакура
  • Количество деревьев: 1300
  • Период цветения: с конца марта до начала апреля
  • Часы работы: 24 часа
  • Вход бесплатный, можно устраивать пикники
  • Адрес: Nisikōen, Chūō-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka
  • Вебсайт парка Ниси (на англ. яз)

Фотография к заголовку: © Парк Ниси

сакура Фукуока