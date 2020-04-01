Сакура в Японии

100 лучших мест любования сакурой в Японии: парк Ниси (Фукуока)

Путеводительпо Японии

Создание парка Ниси в Фукуоке началось в 1885 году. В центре города высадили множество деревьев, в том числе 1300 вишен, и так появилось одно из излюбленных мест отдыха горожан. Весной в парке собираются, чтобы полюбоваться цветами; когда начинается цветение, устраивают ночную подсветку, и это зрелище «ночной сакуры» привлекает множество посетителей.

English

日本語

简体字

繁體字

Français

Español

العربية

Русский